Более 1200 военных приступили к учениям в Северной Осетии

06 июля 2020, 10:12

Учения 58-й общевойсковой армии начались на полигоне Тарское в Северной Осетии, солдаты отрабатывают тактику ведения боя, используя опыт, полученный в вооруженных конфликтах, сообщили военные.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня около тысячи дислоцированных в Чечне военных, в том числе мотострелки, артиллеристы и танкисты, приняли участие в военных маневрах на Ставрополье.

На полигоне Тарское в Северной Осетии начались тактические учения и стрельбы, в которых приняли участие более 1200 военнослужащих мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Согласно заявлению ведомства, бойцы отрабатывают тактику обороны и наступления "с использованием опыта современных вооруженных конфликтов". В частности, для выявления засад и огневых точек и определения координат объектов используются беспилотники, информирует агентство.

В учениях задействованы около 200 единиц техники, в том числе вертолеты, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", пишет сегодня "15-й регион".

Напомним, 28 июня в Чечне прошли учения военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, на которых был использован опыт борьбы с беспилотниками, полученный во время военных действий в Сирии.