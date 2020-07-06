Эдик Аванесян. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

06 июля 2020, 01:40

Мэром Мартуни избран Эдик Аванесян

Мэром города Мартуни избран исполняющий обязанности главы города Эдик Аванесян, который набрал на выборах 772 голоса, сообщила после полуночи Территориальная избирательная комиссия Мартунинского района Нагорного Карабаха. 

Как писал "Кавказский узел", 5 июля в городе Мартуни в Нагорном Карабахе состоялись выборы мэра после отставки бывшего градоначальника Айка Саргсяна. На пост мэра претендовали шесть человек: пять беспартийных и представитель АРФ "Дашнакцутюн".  По официальным данным, в голосовании приняли участие 60,5% избирателей.

За кандидата Айка Григоряна проголосовали 263 избирателя, за Нвера Дадамяна - 137, за Мгера Саргсяна - 618, за Геворга Саргсяна - 317, за Вилена Алавердяна - 306, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" руководитель теризбиркома Айк Петросян.

В марте "Революционная партия Арцаха (Нагорного Карабаха)" сообщила, что власти города препятствовали приезду оппозиционеров, проводивших агитацию перед выборами. Во время акций протеста в Степанакерте было выдвинуто требование о расследовании инцидента, после чего мэр Мартуни Айк Саргсян ушел в отставку

Новоизбранного мэра официально поздравил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

"Власти предприняли все необходимые шаги для создания равных условий для шести кандидатов, участвующих в выборах", - заявил Араик Арутюнян, слова которого приводятся в релизе, распространенном пресс-службой президента.

Примечание:

"Участники акции в Степанакерте потребовали расследовать инцидент в Мартуни", "Предвыборная кампания в Нагорном Карабахе началась с митингов и шествий", "Фактор коронавируса сказался на агитационной кампании в Нагорном Карабахе",.

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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