Мэром Мартуни избран Эдик Аванесян

06 июля 2020, 01:40

Мэром города Мартуни избран исполняющий обязанности главы города Эдик Аванесян, который набрал на выборах 772 голоса, сообщила после полуночи Территориальная избирательная комиссия Мартунинского района Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля в городе Мартуни в Нагорном Карабахе состоялись выборы мэра после отставки бывшего градоначальника Айка Саргсяна. На пост мэра претендовали шесть человек: пять беспартийных и представитель АРФ "Дашнакцутюн". По официальным данным, в голосовании приняли участие 60,5% избирателей.

За кандидата Айка Григоряна проголосовали 263 избирателя, за Нвера Дадамяна - 137, за Мгера Саргсяна - 618, за Геворга Саргсяна - 317, за Вилена Алавердяна - 306, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" руководитель теризбиркома Айк Петросян.

В марте "Революционная партия Арцаха (Нагорного Карабаха)" сообщила, что власти города препятствовали приезду оппозиционеров, проводивших агитацию перед выборами. Во время акций протеста в Степанакерте было выдвинуто требование о расследовании инцидента, после чего мэр Мартуни Айк Саргсян ушел в отставку.

Новоизбранного мэра официально поздравил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

"Власти предприняли все необходимые шаги для создания равных условий для шести кандидатов, участвующих в выборах", - заявил Араик Арутюнян, слова которого приводятся в релизе, распространенном пресс-службой президента.