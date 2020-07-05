Житель Астраханской области задержан по подозрению в поджоге школы

05 июля 2020, 18:34

Житель Наримановского района заподозрен в поджоге здания школы на территории противотуберкулезного диспансера в Астраханской области.

Пожар в здании школы, расположенной на территории областного противотуберкулезного диспансера, произошел сегодня утром, его площадь составила 20 квадратных метров.

При пожаре, по данным спасателей, никто не пострадал, сообщает ТАСС.

На месте происшествия задержан подозреваемый в поджоге - житель Наримановского района, 1976 года рождения, сообщил сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД. "Предварительно установлено, что он с помощью легко воспламеняющейся жидкости совершил поджог одного из помещений через окно. Сотрудникам полиции он (подозреваемый) пояснил, что школа очень старая и нужно построить новую. А прежде чем построить новую, нужно сжечь старую. На месте продолжают работать следственно-оперативные группы УМВД России по городу Астрахани, решается вопрос о возбуждении дела об умышленной порче имущества", - привело его слова агентство.

Первый этаж школы после пожара нуждается в ремонте, сообщила директор школы Наталья Александрова. "Имущество пострадало, но насколько - судить пока не могу, завтра будет понятнее. Там все в гари и копоти, однозначно нужен ремонт", - процитировало директора школы агентство.

Комментариев от задержанного либо его представителей относительно версии полицейских пока не поступало.