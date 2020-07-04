Второе издание книги "Русские учителя в Дагестане". Фото предоставлено "Кавказскому узлу" составителями.

04 июля 2020, 18:23

Энциклопедия о русских учителях Дагестана переиздана по просьбам читателей

Новое издание книги "Русские учителя в Дагестане" благодаря помощи читателей содержит в шесть раз больше персоналий, чем предыдущее. Энциклопедия, посвященная школьным учителям первых послевоенных десятилетий, будет распространяться бесплатно.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году вышло первое издание книги о русских учителях в Дагестане, где была собрана информация о 513 учителях, работавших в республике в 1940-1970-х годах.

Сообщение о переиздании книги "Русские учителя в Дагестане" пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 12 июня. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

После выхода книги поступило много обращений из разных регионов России с указанием на неполноту приведенной информации, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" автор проекта, руководитель региональной общественной организации "Содружество женщин" Патимат Геличова.

Инициатор создания книги "Русские учителя в Дагестане" Патимат Геличова. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Патимат Геличовой"Люди спрашивали, почему не включили их близких и родственников, которые работали учителями. Поэтому я решила дополнить книгу. Мы собрали информацию с 42 районов и 10 городов Дагестана. Взяли воспоминания учителей, порой написанные от руки и их потомков, систематизировали. Это был гигантский труд: искали информацию по районам, реставрировали старые фото", - рассказала Геличова.

Она отметила, что в новое издание вошла информация о трех тысячах русских учителей. Книга тиражом в тысячу экземпляров издана в формате энциклопедии, с подробным рассказом о каждом учителе. Книга уже издана, однако ее презентация запланирована на начало октября. Геличова сообщила, что продаваться книга не будет, ее будут дарить. Книга издана в рамках историко-просветительского медиапроекта, ставшего одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. По словам Геличовой, сумма гранта составила около 1,8 млн рублей. Недостающие средства предоставили спонсоры.

Редактор книги "Русские учителя в Дагестане" Саид Ниналалов. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Саидом НиналаловымИздание не состоялось бы, если бы множество людей не рассказало бы о своих учителях, отметил редактор издания, член Союза писателей России Саид Ниналалов. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его самого учили русские учителя. "В первые годы меня учили Нонна Евгеньевна и Галина Васильевна. Своими знаниями в истории я обязан Марии Петровне, физике – Нелле Эдуардовне, русском языке и литературе – Ангелине Петровне, химии – Татьяне Петровне, и этот список можно продолжать и продолжать", - отметил Ниналалов.

Он посетовал на то, что некоторые биографические справки в книге слишком краткие. "Если вы не нашли в книге своих любимых учителей, пишите о них нам, рассказывайте их истории. Они войдут в следующее издание нашей энциклопедии", - призвал читателей Саид Ниналалов.

Редактор сообщил, что по инициативе Патимат Геличовой проходят съемки фильма "Русские учителя в Дагестане", аналогичные проекты готовятся и в других национальных республиках страны.

В 2006 году в парке у озера Ак-Гёль в Махачкале был установлен мемориальная комплекс, посвященный представителям русской интеллигенции и рабочего класса в Дагестане. Его неофициальное название - "Памятник русской учительнице". Памятник представляет собой десятиметровую бронзовую скульптуру молодой женщины, которая держит в правой руке книгу, а левую положила на глобус. Под площадкой, где располагается скульптура, находится музей истории Махачкалы. В 2018 году уроженец села Усемикент Заид Абдулагатов на собственные средства также установил во дворе местной школы памятник русской учительнице.

Русские учителя дали большой толчок развитию образования в республике, указала Патимат Геличова. "Благодаря русским учителям, которые приезжали в Дагестан в 1930-1970 годы, республика совершила рывок в социально-культурном развитии. Это были, в основном, молодые девушки, которые ехали в неизвестный регион. Они научили местных жителей читать и писать на русском языке, открыли возможность познакомиться с русской и мировой литературой", - рассказала автор проекта.

Педагог Салим Абдулкадыров. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Салимом АбдулкадыровымС этим согласился и Саид Ниналалов. "Сегодняшний Дагестан и другие национальные республики были бы совершенно другими, если бы каждый год в города и села страны не выезжали по распределению выпускники педагогических вузов. Они приезжали в незнакомый край, где свои порядки, обычаи и язык, обучали детей русскому языку и культуре, сами перенимали местные языки. Абсолютное большинство среди учителей составляли девушки, многие из которых нашли свое семейное счастье там, куда их направили по распределению", - сказал Ниналалов.

Заслуженный учитель России с 45-летним педагогическим стажем, директор махачкалинской школы №18 Салим Абдулкадыров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его мать, Любовь Михайловна, после Великой Отечественной войны приехала работать учителем начальных классов в Новолакский район Дагестана, где вышла замуж за местного жителя.

"Очень много русских учительниц вышли замуж в Дагестане. Образ мамы и побудил меня стать учителем. В 1965 году, когда мама умерла, в Махачкалу на похороны приехали с сел очень много ее коллег и учеников", - отметил Салим Абдулкадыров.

Примечание:

"Книга Патимат Тахнаевой о Хаджи-Мурате вызвала ажиотаж", "Балхарские мастерицы остановили работу из-за эпидемии", "Дагестанцы раскритиковали чиновников после трансляции военных песен с минаретов".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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