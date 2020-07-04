Энциклопедия о русских учителях Дагестана переиздана по просьбам читателей

04 июля 2020, 18:23

Новое издание книги "Русские учителя в Дагестане" благодаря помощи читателей содержит в шесть раз больше персоналий, чем предыдущее. Энциклопедия, посвященная школьным учителям первых послевоенных десятилетий, будет распространяться бесплатно.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году вышло первое издание книги о русских учителях в Дагестане, где была собрана информация о 513 учителях, работавших в республике в 1940-1970-х годах.

Сообщение о переиздании книги "Русские учителя в Дагестане" пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 12 июня. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

После выхода книги поступило много обращений из разных регионов России с указанием на неполноту приведенной информации, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" автор проекта, руководитель региональной общественной организации "Содружество женщин" Патимат Геличова.

"Люди спрашивали, почему не включили их близких и родственников, которые работали учителями. Поэтому я решила дополнить книгу. Мы собрали информацию с 42 районов и 10 городов Дагестана. Взяли воспоминания учителей, порой написанные от руки и их потомков, систематизировали. Это был гигантский труд: искали информацию по районам, реставрировали старые фото", - рассказала Геличова.

Она отметила, что в новое издание вошла информация о трех тысячах русских учителей. Книга тиражом в тысячу экземпляров издана в формате энциклопедии, с подробным рассказом о каждом учителе. Книга уже издана, однако ее презентация запланирована на начало октября. Геличова сообщила, что продаваться книга не будет, ее будут дарить. Книга издана в рамках историко-просветительского медиапроекта, ставшего одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. По словам Геличовой, сумма гранта составила около 1,8 млн рублей. Недостающие средства предоставили спонсоры.

Издание не состоялось бы, если бы множество людей не рассказало бы о своих учителях, отметил редактор издания, член Союза писателей России Саид Ниналалов. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его самого учили русские учителя. "В первые годы меня учили Нонна Евгеньевна и Галина Васильевна. Своими знаниями в истории я обязан Марии Петровне, физике – Нелле Эдуардовне, русском языке и литературе – Ангелине Петровне, химии – Татьяне Петровне, и этот список можно продолжать и продолжать", - отметил Ниналалов.

Он посетовал на то, что некоторые биографические справки в книге слишком краткие. "Если вы не нашли в книге своих любимых учителей, пишите о них нам, рассказывайте их истории. Они войдут в следующее издание нашей энциклопедии", - призвал читателей Саид Ниналалов.

Редактор сообщил, что по инициативе Патимат Геличовой проходят съемки фильма "Русские учителя в Дагестане", аналогичные проекты готовятся и в других национальных республиках страны.

В 2006 году в парке у озера Ак-Гёль в Махачкале был установлен мемориальная комплекс, посвященный представителям русской интеллигенции и рабочего класса в Дагестане. Его неофициальное название - "Памятник русской учительнице". Памятник представляет собой десятиметровую бронзовую скульптуру молодой женщины, которая держит в правой руке книгу, а левую положила на глобус. Под площадкой, где располагается скульптура, находится музей истории Махачкалы. В 2018 году уроженец села Усемикент Заид Абдулагатов на собственные средства также установил во дворе местной школы памятник русской учительнице.

Русские учителя дали большой толчок развитию образования в республике, указала Патимат Геличова. "Благодаря русским учителям, которые приезжали в Дагестан в 1930-1970 годы, республика совершила рывок в социально-культурном развитии. Это были, в основном, молодые девушки, которые ехали в неизвестный регион. Они научили местных жителей читать и писать на русском языке, открыли возможность познакомиться с русской и мировой литературой", - рассказала автор проекта.

С этим согласился и Саид Ниналалов. "Сегодняшний Дагестан и другие национальные республики были бы совершенно другими, если бы каждый год в города и села страны не выезжали по распределению выпускники педагогических вузов. Они приезжали в незнакомый край, где свои порядки, обычаи и язык, обучали детей русскому языку и культуре, сами перенимали местные языки. Абсолютное большинство среди учителей составляли девушки, многие из которых нашли свое семейное счастье там, куда их направили по распределению", - сказал Ниналалов.

Заслуженный учитель России с 45-летним педагогическим стажем, директор махачкалинской школы №18 Салим Абдулкадыров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его мать, Любовь Михайловна, после Великой Отечественной войны приехала работать учителем начальных классов в Новолакский район Дагестана, где вышла замуж за местного жителя.

"Очень много русских учительниц вышли замуж в Дагестане. Образ мамы и побудил меня стать учителем. В 1965 году, когда мама умерла, в Махачкалу на похороны приехали с сел очень много ее коллег и учеников", - отметил Салим Абдулкадыров.