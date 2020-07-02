Судья в Калмыкии получила условный срок за мошенничество

02 июля 2020, 16:07

Судья Арбитражного суда Калмыкии получила пять лет лишения свободы условно за мошенничество с хищением 1,5 миллиона рублей из бюджета.

По версии следствия, в 2014 году судья Арбитражного суда Калмыкии, которая ранее занимала должность администратора этого суда, купила в государственную собственность квартиру по завышенной цене. "Тем самым похитив бюджетные средства в размере более 1,5 млн рублей", – сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Калмыкии.

Покупка была сделана по фиктивным торгам, а в сговоре с судьей действовал сотрудник МВД по Камыкии, который вместе со своей женой выступали в качестве продавцов недвижимости, установили следователи.

Суд приговорил судью к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в 300 тысяч рублей. А ее сообщники приговорены каждый к двум годам лишения свободы условно, испытательным срокам по одному году и штрафам по 300 тысяч рублей. Дело расследовалось по части 4 статьи 159 УК РФ, сообщил Следком региона.

Часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" предусматривает до 10 лет лишения свободы. От представителей осужденных или их представителей комментариев относительно решения суда не поступало.