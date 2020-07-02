COVID-19 подтвердился у 196 человек в психоневрологическом интернате в Калмыкии

02 июля 2020, 08:02

Коронавирус обнаружен у 196 человек в Сарпинском психоневрологическом интернате, среди заболевших есть как пациенты, так и сотрудники учреждения. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения России, заявил глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня стало известно о вспышке заболевания COVID-19 в Сарпинском психоневрологическом интернате. Заразились 15 пациентов и три соцработника. Всего в учреждении находится 355 пациентов, которых обслуживает персонал из 62 сотрудников, сообщила глава министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева. Она предположила, что вирус был занесен в интернат "через персонал". Министр здравоохранения республики спрогнозировал, что в психоневрологическом интернате в итоге переболеют "порядка 50 процентов" пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На 1 июля в Сарпинском психоневрологическом интернате зарегистрировано 196 заболевших, заявил в тот же день в эфире на странице Минздрава Калмыкии в Instagram глава ведомства Юрий Кикенов.

"В числе заболевших и сотрудники учреждения, но в основной массе это, конечно, подопечные. Учреждение закрытое, поэтому риска распространения инфекции на другие территории мы не предвидим", - сказал Кикенов.

Тяжелых пациентов среди заболевших, по его словам, в интернате нет. Кикенов назвал ситуацию "абсолютно контролируемой". При этом он отметил, что локализация вспышки COVID-19 в психоневрологическом интернате находится на контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Всплеск заболеваемости коронавирусом в социальном учреждении "на общую эпидемиологическую обстановку в республике не может повлиять никак", - заявил глава Минздрава Калмыкии.

"Если отбросить Сарпинский район, то у нас получится заболеваемость [на 1 июля] 13 человек в сутки… Если говорить о факторах заражения [в целом по республике], то, конечно, основным фактором у нас остаются семейные очаги. Но, к сожалению, появилась тенденция вновь завозных случаев. В Яшкульском районе в поселках Чилгир и Улан Эрге мы вчера зафиксировали заболевания, которые, как выяснилось, были связаны с завозными случаями из Дагестана. Приехали гости, и произошло заражение целых семей", - рассказал Кикенов.

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что поручил министерству социального развития республики провести служебную проверку по факту вспышки заболеваемости коронавирусом пациентов и сотрудников Сарпинского психоневрологического интерната. "В ближайшее время жду отчет об источнике заражения", - написал 30 июня Хасиков на своей странице в Instagram.

По данным Роспотребнадзора на 1 июля, в Калмыкии зарегистрировано 1717 случаев инфицирования коронавирусом, 1178 заболевших выздоровели. Число летальных исходов - 26. В инфекционные больницы республики госпитализировано 392 человека. Состояние девяти пациентов оценивается как тяжелое. В изоляторе в Сарпинском районе содержится 155 человек. В условиях домашней изоляции находятся 566 жителей Калмыкии, проинформировало ведомство.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".