Махачкалинцев привлекли на голосование музыкой и бесплатными средствами защиты

01 июля 2020, 20:37

Участникам голосования по конституционным поправкам в Махачкале понравилась патриотическая музыка и то, что на участках раздавали одноразовые маски, перчатки и ручки. Еще до завершения голосования явка в Дагестане составила 82%, отчитался Избирком.

Как писал "Кавказский узел", голосование по конституционным поправкам началось 25 июня, сегодня последний и основной день голосования. Сотрудники махачкалинских предприятий рассказали о голосовании по настоянию начальства.

Явка избирателей в Дагестане к 15.00 мск составила 82%, со ссылкой на руководителя республиканского избиркома Магомеда Дибирова передало РИА "Новости".

В первой половине дня на пяти участках, посещенных корреспондентом "Кавказского узла", было немало голосующих. Так, за час два участка, расположенных в гимназии №56, посетили около двух десятков человек. Однако ближе к обеду активность стала падать.

Явка за все дни на избирательном участке №1137, по данным председателя УИК Марьям Ихаевой, составила около 80% - 800 из 1040 человек. Сегодня к 11.00 проголосовали 38 человек, сообщила она. "Выборы проходят спокойно. Я сама не ожидала такой явки. Видимо, люди заинтересованы. Были люди, кто открыто заявлял в помещении, что он голосует против поправок. Хотя это и запрещено", - отметила Ихаева.

Председатель УИК №1102 Муминат Муртазаева сообщила, что сегодня близ участка выступали артисты филармонии. Из колонок на участке доносилась патриотическая музыка. "Голосование идет активно. Можно сказать, что уже две трети избирателей проголосовало. Музыкальное оформление понравилось нашим избирателем, они еще оставались послушать музыку. Люди соскучились уже по этому ощущению праздника, радости", - отметила Муртазаева.

По ее словам, на участке присутствовали несколько наблюдателей, однако к 12.00 стол, предназначенный для них, был пуст. Один из избирателей, по словам Муртазаевой, пытался забрать бюллетень с собой. "Он пришел, получил бюллетень. Но когда вышел из кабинки для голосования, заявил, что передумал, и хотел уйти с бюллетенем. Мы объяснили, что это не положено, что он должен опустить его в урну. Спорить долго он не стал", - рассказала Муртазаева.

На всех участках голосующим измеряли температуру, выдавали перчатки, маски, ручки. Руки обрабатывались дезинфицирующим раствором. Если человек отказывался надевать резиновые перчатки, ему все равно предлагали забрать их с собой. "Раздают маски, перчатки, ручки - только из-за этого можно прийти голосовать", - громко заявил на входе в участок один из избирателей. На этом участке также проигрывалась патриотическая музыка.

Дагестан занимает четвертое по России место по числу умерших от коронавируса (380) и девятое - по числу зараженных (7905) с начала пандемии, следует из сегодняшних данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус". В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Поступило восемь сообщений нарушениях в Дагестане

Грубых нарушений не было, рассказал общественный наблюдатель Магомед Гусейнов, присутствовавший на участке №1137. Наблюдатель отметил, что мелкие недочеты, которые он выявлял, сразу устранялись, и ни одного акта о нарушениях он не составил.

"Какого-либо личного интереса у меня нет. Но это голосование сложно проконтролировать полностью. Чтобы работать наблюдателем, приходится бросать все - семью, работу, - и сидеть здесь целую неделю. Если бы все было в один день, то еще можно было потерпеть. Нервы на пределе, поэтому я смог только четыре дня полноценно находиться здесь. Может быть, это и бесполезно, но как минимум я свою совесть очистил. Сделал все, что от меня зависит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К 10.00 на участок №1049, расположенный в здании газетно-журнального комплекса, подъехал микроавтобус. Из него вышли около 15 женщин, которые по очереди подходили к членам комиссии и получали бюллетени. Перед уходом они все сделали коллективное фото у входа и вместе уехали на том же микроавтобусе. Говорить с корреспондентом "Кавказского узла" они отказались.

На сайте "Карта нарушений на выборах", созданном движением "Голос", к 20.37 мск 1 июля появилось восемь сообщений о нарушениях в Дагестане, три из них касаются участка №1155 в махачкалинском поселке Тарки. Первые два сообщения о нарушениях в Тарках были опубликованы 25 и 26 июня. В говорилось, что наблюдателям не дают перемещаться по участку и не показывают списков избирателей. Заместитель председателя УИК№ 1155 Камалитдин Меджидов назвал указанные наблюдателем нарушения недоразумением. В сегодняшней жалобе, в частности, говорилось, что наблюдателям не назвали число проголосовавших до дня голосования и отказались пояснить, что за помятые бюллетени лежали рядом с незаполненными.

Махачкалинцы заявили о добровольном участии в голосовании

Участница голосования, не пожелавшая называть свое имя, сообщила, что директор школы, где она работает, склонял коллектив к посещению избирательных участков. "Рекомендовал голосовать за изменения, но не сильно настаивал на этом", - заявила учительница корреспонденту "Кавказского узла".

Изменять Конституцию не нужно, считает отставной военный Исмаил. "Ситуация становится только хуже. Никакой веры не осталось. И не только у меня, но и многих из моих знакомых. То, что есть, и так хорошо, но никакие изменения ни к чему у нас хорошему не приводили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один участник голосования отметил, что сомневался, стоит ли приходить на участок. "Мне не так было важно прийти. Но я все же решил проголосовать, и отдал свой голос против", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, не пожелавший назвать своего имени.

Еще одна участница голосования, заслуженный юрист Дагестана Кайсар Омарова, поддержала конституционные поправки. "Это Основной закон государства, мы должны соблюдать его. Потому что очень многие наши предки за нашу землю отдали сердца, как Данко. И подрастающая молодежь должна быть верна этой Конституции. Во вносимых поправках есть все, что надо для жизни нашей России. Эти поправки я одобряю. Я очень благодарна нашим властям, президенту страны. Он создал три медицинских центра у нас в республике. Он любит мир на земле, заботится о будущем россиян", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

На голосовании "решается будущее наших детей", считает учительница истории и обществознания Мадина. "Я ознакомилась со всеми поправками, они затрагивают все сферы общества. Радует, что госорганы решают социальные проблемы граждан и действуют в интересах народа", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Такое важное событие происходит не каждый год, и поэтому в нем надо принимать участие. Как законопослушный гражданин, я прочитал все поправки и пришел на избирательный участок", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, представившийся Магомедом.

Жительница Махачкалы Якут сообщила, что ходит на все выборы. "Я уже привыкла к выборам. Это моя гражданская позиция", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Для Роберта Курбанова оказалось важным, что к участию в голосовании призвал муфтий Дагестана. Среди поправок он выделил установление приоритета национального законодательства над международным, поддержку традиционной семьи и запрет чиновникам иметь активы за рубежом.

О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".