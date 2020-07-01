ЕСПЧ назначил компенсацию родным умершего после пыток силовиками дагестанца

01 июля 2020, 00:19

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 98 тысяч евро компенсации родственницам жителя Дагестана Марата Сатыбалова, который умер после избиения в отделе силовой структуры.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2010 года жительница селения Аксай Хасавюртовского района Луиза Хайгаева обратилась к на тот момент уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с письмом, в котором попросила его наказать силовиков в Казбековском районе, забивших до смерти ее мужа Марата Сатыбалова.

По словам Хайгаевой, 2 мая 2010 года ее муж с друзьями выехал на отдых в Казбековский район. По дороге они остановились в селении Дылым, чтобы купить продукты и лекарства, но вооруженные люди вытащили их из машины и избили. Она утверждает, что ее мужа задержали в отделе силовой структуры до следующего дня и не пригласили к нему врача, несмотря на плохое самочувствие. Затем супруга отвезли в мировой суд, где под давлением заставили подписаться под протоколом о 500 рублей штрафа за сопротивление силовикам, после чего отпустили, сказала Хайгаева. Из дома его госпитализировали, в больнице он скончался, не приходя в сознание, утверждала она.

Европейский суд по правам человека признал, что в отношении Сатыбалова были нарушены статьи о праве на жизнь, праве на свободу от пыток, праве на личную неприкосновенность (ст. 2,3,5 Европейской конвенции по правам человека), говорится в решении, опубликованном 30 июня на сайте суда.

Жене Сатыбалова Луизе суд постановил выплатить 10 тысяч евро, матери Таисе Нартяевой - 8 тысяч евро, они и сестра умершего Мадина должны также получить 80 тысяч евро, следует из документа. Кроме того, российский власти должны компенсировать родным 2,5 тысячи евро судебных издержек, говорится в постановлении суда.

Из документа следует, что силовиков вызвал аптекарь, которому показалось, что один из посетителей выглядит подозрительно из-за длинной бороды. Силовики схватили Сатыбалова за бороду и вытащили из машины, вместе с друзьями его доставили в отдел силовой структуры, где избили кулаками, ногами и прикладами от автоматов. Сатыбалова силовик дергал бороду, бил его и спрашивал о бороде, затем его, а также еще двоих друзей, отправили в камеру на вокзале, где не кормили и не давали воды, отмечается в постановлении.

Суд установил, что когда Сатыбалова оштрафовали и отпустили домой, родные отвезли его в больницу. Там ему сделали рентген, но не нашли переломов и отправили обратно. Однако ему становилось хуже и 6 мая его вновь отвезли в больницу. Врачи констатировали, что Сатыбалов находится в критическом состоянии - у него оказались повреждены легкие, ребра, сердце и артерии, перестали работать почки, а на следующий день пострадавший умер, следует из документа.

Комментариев представителей России в Европейском суде по правам человека в связи с решением суда пока не поступало.