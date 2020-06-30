Кубанцы заявили о нежелании голосовать вопреки реляциям избиркома о высокой явке

30 июня 2020, 20:16

За первые пять дней голосования по конституционным поправкам явка составила более 58%, заявила Избирательная комиссия Краснодарского края. При этом местные жители заявили "Кавказскому узлу", что не видят смысла участвовать в голосовании. Организация процесса позволяет фальсифицировать результаты, указала наблюдатель от КПРФ.

Как писал "Кавказский узел", руководство бюджетных организаций на Кубани требует у сотрудников информацию о месте голосования по поправкам к Конституции, угрожая штрафами и лишением премий, а сотрудников частных предприятий вынуждают не только голосовать, но и распространять агитационные листовки. Агитаторы настойчивыми звонками и посулами вынуждают голосовать за поправки досрочно прямо во дворах домов, рассказали жители Краснодара. Кубанцы также сообщили, что мобильные бригады избирательных комиссий ходят с урнами по домам, несмотря на отсутствие просьб об этом.

В Краснодарском крае зафиксированы 42 жалобы на нарушения, допущенные при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил 29 июня региональный координатор "Голоса" Давид Канкия. По его словам, выборное законодательство в случае с этим голосованием не применяется, поэтому за принуждение, подкуп и другие нарушения не наказывают.

На избирательный участок №20-38 в Краснодаре за весь день пришло 45 избирателей, рассказала председатель УИК Наталья Малый. При этом за час, пока на участке находилась корреспондент "Кавказского узла", проголосовал лишь один. "У нас в основном частный сектор, в котором живут больше пенсионеров. Они относятся к голосованию ответственно. И заявок много на надомное голосование, активно голосовали на придомовых территориях. Удобный формат выбрали, почти все наши избиратели уже проголосовали", - отчиталась Малый.

По ее словам, к участку прикреплены 2569 избирателей, причем 358 человек решили проголосовать по месту работы. "Прикреплялась в основном молодежь, и с нашего участка тоже откреплялись молодые люди. Нам приходят сообщения о том, кто прикрепился, кто открепился, через интернет. Вносим эту информацию в спецжурнал. Два раза проголосовать невозможно", - заверила председатель УИК.

Она сообщила, что сегодня на участке не было наблюдателей, а голосование на выезде не проводилось - участок готовят к 1 июля, основному дню голосования. По словам Малый, участковой комиссии выдали все необходимые защитные средства: маски, перчатки, антибактериальный коврик. Имеются и одноразовые шариковые ручки. При этом в помещении, где членам комиссии приходится сидеть в масках и перчатках, жарко.

Председатель УИК 20-39 Вячеслав Шолохов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на территории бывшей военной части, которая входит в состав избирательного участка, построили жилой комплекс для военных, они активно голосуют. "Особенно активно они голосовали, когда мы приезжали к ним на придомовую территорию. Сначала мало подходили, а потом поняли, что удобно, и пошли активно. И люди пенсионного возраста говорили, что удобно", - сообщил председатель.

По его данным, к участку прикрепились 200 человек, столько же открепилось. "Это в основном военные, служба которых связана с командировками", - пояснил Вячеслав Шолохов.

По его словам, сегодня выездного голосования уже не было. Шолохов также сообщил, что каждый вечер бюллетени достают из переносной урны и складывают в сейф. "У нас здесь полиция дежурит круглосуточно, охраняет бюллетени. Мы их все подсчитываем, упаковываем в сейфпакет и закрываем под замок", - рассказал председатель УИК.

Наблюдатель от КПРФ Людмила Викторова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что всю неделю она находилась на разных избирательных участках, но нарушений не зафиксировала. "Ужасно жарко везде, бедные люди сидят в этих перчатках и масках. Но самое главное, что меня напрягает, это то, что бюллетени хранятся в сейфе - и делайте с ними, что хотите. Вбрасывайте, изымайте неугодные, тех, кто голосовал против. И это никто не отследит", - заявила наблюдатель.

В течение первых пяти дней голосования, с 25 по 29 июня, в нем приняли участие 2 464 333 человека, что составляет 58,4% от включенных в списки участников голосования на территории Краснодарского края, сообщила сегодня на своем сайте избирательная комиссия региона.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, которое проходит с 25 июня, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Жительница Краснодара Юлия Мизунина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня с утра пришла на участок, чтобы отдать свой голос за поправки. "Меня на работе попросили через госуслуги изменить место голосования по фактическому пребыванию. Сделала, пришла и проголосовала за поправки. Считаю, что государство позаботилось о детях, выплатило мне лично два раза по 20 тысяч рублей за двоих детей", - пояснила свое решение женщина.

54-летний краснодарский сварщик Геннадий Боговеев отказался участвовать в голосовании. "Им явка нужна, любыми способами нагоняют. Я не собираюсь помогать этой власти, не хочу идти у нее на поводу. Жить с каждым годом в России все труднее. Надоели выборы, надоели эти все люди у власти", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Молодая мама Екатерина Тарабрина, которая прогуливались мимо избирательного участка, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что решила не ходить на участок из-за боязни заразиться коронавирусом. "Сколько там ходит людей, больных или здоровых, неизвестно. Я ребенка берегу от этой заразы", - рассказала она.

Прохожий, 35-летний безработный Максим Иноземцев, сообщил, что к выборам равнодушен. "Я из-за коронавируса потерял работу, потому что ресторан, где я работаю, закрылся. Сейчас активно ее ищу, но поваров безработных больше, чем вакансий. Не хочу я голосовать, не верю властям, привык надеяться только на себя", - сказал краснодарец корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина", а новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".