Жители Сивуха назвали нападение на чабанов нарушением соглашения с селом Цилитль

30 июня 2020, 13:01

Муфтият Дагестана наложил на село Цилитль миллионный штраф за нарушение договоренностей о мирном решении земельного спора, который связан с возвращением в Старый Сивух потомков выселенных оттуда жителей, заявили сивухцы. Они сообщили, что после нападения был госпитализирован с тяжелыми травмами замглавы администрации одноименного села Сивух Хасавюртовского района.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июня полицейские выстрелами в воздух предотвратили драку между жителями сел Старый Сивух и Цилитль Гумбетовского района. Были задержаны 26 человек. На 21 из них были составлены протоколы о мелком хулиганстве, на пятерых - о неповиновении полицейским. По неподтвержденной информации из соцсетей, драке предшествовало нападение 150 человек на жителей Старого Сивуха, в том числе местных чабанов. Были избиты 20 сивухцев, сожжен так называемый "Дом сивухского чабана".

Жители Старого Сивуха и Цилитля несколько лет конфликтуют из-за земли. Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов после инцидента анонсировал совещание, на котором власти намерены решить вопрос с разграничением земель, а республиканские власти пообещали создать специальную межведомственную комиссию.

Все 26 задержанных жителей Старого Сивуха и Цилитля после составления административных протоколов были отпущены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД Дагестана. По его словам, подозреваемые в поджоге дома и избиении сельчан еще не установлены.

26 июня после пятничного намаза жители селения Цилитль напали на временные жилища пастухов-сивухцев, пригнавших овец с равнины, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Сивуха, расположенного в Хасавюртовском районе. Он подтвердил, что нападавшие избили сельчан и сожгли временные постройки. Среди избитых оказался замглавы администрации села Сивух. Из этого села в Старый Сивух выдвинулись несколько сотен человек, но силовики успели выставить на дорогах в Гумбетовском районе блокпосты. На одном из постов произошел конфликт между силовиками и сивухцами, которых те не пускали, сообщил очевидец, отказавшийся назвать свое имя.

Он пояснил, что в 1944 году жители Старого Сивуха были переселены на равнину, в Хасавюртовский район, где и расположено теперь село Сивух. Земли Старого Сивуха были распределены между соседними селениями, но после реабилитации сивухцев землю вернули, утверждает сельчанин. Сейчас в селении Сивух Гумбетовского района постоянно проживают только пять семей, однако село активно застраивается жителями равнинного Сивуха, которые приезжают туда летом.

Территорией села Старый Сивух считается участок 2068 га. Споры ведутся вокруг еще одного участка, в 1480 га, который используется сивухцами для выпаса скота. По словам жителя Сивуха, 26 июня были сожжены временные строения чабанов, расположенные на основном участке, который споров не вызывает.

Жители сел Старый Сивух и Цилитль Гумбетовского района Дагестана должны прекратить спор о земле, поскольку подобное недопустимо между земляками, отметили пользователи соцсетей. В ссоре может быть замешана третья сторона, предположили комментаторы.

Другой житель Сивуха, Шахбан Газиев, также рассказал, что силовики не пустили в Старый Сивух людей, недовольных нападением на чабанов. "Вам дорога закрыта, извините, разворачивайте машину и езжайте домой", - процитировал слова силовика на блокпосту Газиев. Он сообщил, что по объездным дорогам смог добраться до селения Мехельта Гумбетовского района. Там и произошел инцидент, запечатленный на видео, пояснил житель Сивуха. По данным Газиева, пятеро человек, задержанных за неповиновение полиции, получили по четыре-пять суток ареста.

По мнению Шахбана Газиева, нападение на Старый Сивух - заранее спланированная акция, нападавшие были в масках, вооружены дубинами и арматурой. "Они, наверное, хотели шум навести в Гумбетовском районе, под этот шумок они хотели снять главу. Они хотели из сивухцев сделать экстремистов. А часть исконно сивухских земель отдать забрать цилитлинцам", - предположил он.

Газиев заявил, что у заместителя главы Сивуха после избиения битой диагностирован двойной перелом черепа. "Он сейчас лежит в больнице в Махачкале", - сказал Газиев. Еще два человека получили легкие травмы, добавил он.

По словам Шахбана Газиева, в 2019 году в отделе примирения при муфтияте Дагестана жителями двух сел было подписано мирное соглашение, своего рода перемирие до завершения разбирательства по земельному вопросу. "И мы [сивухцы] подписали, и они [цилитлинцы] подписали", - подчеркнул Газиев.

29 июня в муфтияте прошло совещание в связи с конфликтом, и представитель муфтията наложил на цилитлинцев штраф в размере миллиона рублей за нарушение договора 2019 года, заявил Газиев. "Поехали мы в отдел примирения при муфтияте. Их [цилитлинцев] не стали спрашивать, кто что [сделал], и [назначили] один миллион штрафа за нарушение договора. Отнести эти деньги [нужно] в фонд «Инсан» в Хасавюртовском районе", - рассказал Шахбан Газиев.

К 12.00 мск 30 июня на сайте Духовного управления мусульман Дагестана не появилось информации о вынесенном решении о штрафе, а на сайте Хасавюртовского района - информации о состоянии замглавы Сивуха.