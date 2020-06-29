Медицинские работники. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

29 июня 2020, 12:27

Три пациента с COVID-19 умерли в Ростовской области за сутки

В Ростовской области от коронавируса скончался пожилой мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, а также два пациента, имевшие проблемы со здоровьем и поздно обратившиеся за помощью к врачам.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 23 июня Ростовская область была лидером по числу новых смертей от COVID-19 и лидером по числу зараженных в ЮФО. За время эпидемии в регионе подтверждено 9074 случая инфицирования, 100 умерли,  4778 выздоровели. 

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ростовской области, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, три пациента скончались, сообщил сегодня региональный оперштаб на своей странице "ВКонтакте".

Общее число зараженных с начала эпидемии возросло до 9517, в стационарах лечатся 703 пациента, 33 зараженных находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Выздоровели 5516 заболевших, умерли 120, отмечается в сообщении.

Среди умерших от коронавируса - 82-летний мужчина, течение его болезни осложнило сердечно-сосудистое заболевание, сообщил со ссылкой на оперштаб "Ростов-на-Дону онлайн". Скончались также 56-летний и 61-летний пациенты, оба они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы и поздно обратились за медицинской помощью, отметили в штабе.

"Кавказский узел" также писал, что с сегодняшнего дня в регионе снимаются некоторые ограничения, которые ранее были введены в связи эпидемией коронавируса. В частности, открываются санатории, турбазы, детские оздоровительные лагеря и парки.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Уместность парадов Победы на юге России вызвала сомнения в соцсетях", "Роспотребнадзор отчитался о ситуации в Калачевской ЦРБ после выявления COVID-19", "Обсерватор испортил имидж Сочи как курортного города".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 июня 2020, 13:12

  • Россельхознадзор запретил поставки баранины с юга России

    Эмбарго на поставки баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России будет действовать с 1 июля до мая 2021 года, сообщил сегодня Россельхознадзор, объяснив это международными требованиями к безопасности по ящуру. Решение ведомства не только ударит по отрасли, но и сократит приток инвестиций в регионы, предупредили экономисты.

29 июня 2020, 11:28

  • Количество умерших от коронавируса в Грузии возросло до 15

    От коронавируса скончался 82-летний пациент, имевший хронические заболевания, его супруга находится в стабильном состоянии. Чаще всего в Грузии коронавирусом заражаются люди в возрасте от 30 до 59 лет, сообщил Национальный центр по контролю над заболеваниями.

29 июня 2020, 10:28

29 июня 2020, 09:33

29 июня 2020, 09:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи