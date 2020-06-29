Три пациента с COVID-19 умерли в Ростовской области за сутки

29 июня 2020, 12:27

В Ростовской области от коронавируса скончался пожилой мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, а также два пациента, имевшие проблемы со здоровьем и поздно обратившиеся за помощью к врачам.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 23 июня Ростовская область была лидером по числу новых смертей от COVID-19 и лидером по числу зараженных в ЮФО. За время эпидемии в регионе подтверждено 9074 случая инфицирования, 100 умерли, 4778 выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ростовской области, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, три пациента скончались, сообщил сегодня региональный оперштаб на своей странице "ВКонтакте".

Общее число зараженных с начала эпидемии возросло до 9517, в стационарах лечатся 703 пациента, 33 зараженных находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Выздоровели 5516 заболевших, умерли 120, отмечается в сообщении.

Среди умерших от коронавируса - 82-летний мужчина, течение его болезни осложнило сердечно-сосудистое заболевание, сообщил со ссылкой на оперштаб "Ростов-на-Дону онлайн". Скончались также 56-летний и 61-летний пациенты, оба они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы и поздно обратились за медицинской помощью, отметили в штабе.

"Кавказский узел" также писал, что с сегодняшнего дня в регионе снимаются некоторые ограничения, которые ранее были введены в связи эпидемией коронавируса. В частности, открываются санатории, турбазы, детские оздоровительные лагеря и парки.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".