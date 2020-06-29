Количество умерших от коронавируса в Грузии возросло до 15

29 июня 2020, 11:28

От коронавируса скончался 82-летний пациент, имевший хронические заболевания, его супруга находится в стабильном состоянии. Чаще всего в Грузии коронавирусом заражаются люди в возрасте от 30 до 59 лет, сообщил Национальный центр по контролю над заболеваниями.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии к 24 июня число зараженных достигло 914, 14 пациентов умерли. По данным Национального центра по контролю заболеваний, наиболее пострадавшим от коронавируса регионом Грузии является Квемо Картли, где зарегистрировано около 35 процентов от общего числа случаев заражения. В селах региона не хватает врачей, а местные жители были недостаточно информированы о заболевании, заявили грузинские врачи.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Грузии выявлено два новых случая инфицирования коронавирусом, общее число зараженных в начала эпидемии составило 926. Умерли от COVID-19 15 пациентов, выздоровели 791, в стационарах проходит лечение 229 пациентов, на карантине находятся 2 809 человек, говорится сегодня в сообщении на правительством сайте stopcov.ge.

Пятнадцатым умершим от коронавируса пациентом стал 82-летний мужчина, сообщила директор Мцхетского медицинского центра Лика Мумладзе. По ее словам, у него были сопутствующие заболевания, и с 14 до 27 июня он находился на искусственной вентиляции легких, после чего умер. «Пациент поступил в клинику 14 июня, он был переведен с подтвержденным диагнозом из Руставской центральной больницы... У него была мерцательная аритмия, хронические сердечная и почечная недостаточность, информировал 28 июня со ссылкой на Мумладзе Interpressnews. По ее словам, источник его инфицирования не установлен. "У нас есть информация, что он прибыл из Армении", - сказала она.

84-летняя жена умершего также проходит лечение в Мцхетском медицинском центре, ее состояние стабильное, передало "Рустави 2".

Два новых случая заболевания коронавирусом выявлены у водителей фур, приехавших из-за рубежа, один из них - гражданин Азербайджана, сообщила клинический директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая в эфире телекомпании «Имеди».

По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, более половины заболевших (51 процент) находятся в возрастной группе 30-59 лет, большую часть инфицированных (также 51 процент) составили женщины. Реже всего болеют люди за 80 лет - их среди общего числа заболевших 2,7 процента, а также дети до четырех лет - их 2,4 процента, говорится в сообщении центра, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».