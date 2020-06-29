Тест на коронавирус. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

29 июня 2020, 07:40

Число умерших от коронавируса в Ингушетии достигло 68

В Ингушетии от коронавирусной инфекции скончался 65-летний пациент, еще 14 зараженных находятся в реанимации, сообщил оперштаб республики.

Как писал "Кавказский узел", к 28 июня общее число зараженных коронавирусом составило 2828 человек, 67 человек скончались.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ингушетии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом, всего от инфекции скончалось 68 человек, сообщила 28 июня со ссылкой на оперативный штаб республики интернет-газета "Ингушетии".

Умер 65-летний мужчина, "он имел сопутствующие заболевания", приводит сообщение сотрудника штаба РИА "Новости".

По данным оперштаба, всего в больницах с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся 93 инфицированных, 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в республике выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число зараженных COVID-19 возросло до 2995, выздоровели 2519 человек, сообщили в штабе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Карачаево-Черкесия опередила Дагестан по числу новых заражений COVID-19", "Журналистская аналитика по COVID-19 в Карачаево-Черкесии дала повод для уголовного дела", "Организаторы хаджа готовятся к отмене паломничества из-за пандемии".

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