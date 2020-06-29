29 июня 2020, 01:58

Два человека стали жертвами перестрелки в Грузии

Один человек погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии после перестрелки в селе в Кахетии.

Перестрелка произошла в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета Кахетии вечером 28 июня.

С огнестрельными ранениям в районную клинику "Джеохоспитал" поступили двое мужчин в возрасте 28 и 39 лет. Один из них был уже мертв, второй ранен в горло. В критическом состоянии он помещен в реанимацию, информируют "Новости-Грузия".

В село мобилизована полиция, следствия выясняет, что стало мотивом вооруженного конфликта.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", село Чумлаки является пригородом города Гурджаани. Согласно переписи 2014 года, в селе проживает 3651 человек.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года в Панкисском ущелье в перестрелке, возникшей на фоне спора о строительстве ГЭС на реке Алазани, был убит один человек и четверо ранены.

Примечание:

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