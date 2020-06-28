"Народное право" лишилось возможности направить наблюдателей на голосование в Волгограде

28 июня 2020, 02:02

Общественная организация "Народное право" в Волгограде выдвинула пятерых представителей для участия в наблюдении за ходом голосования по поправкам в Конституцию. Голосование уже идет, но ответа активисты до сих пор не получили.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России, в том числе и на юге страны, проходит голосование по поправкам в Конституцию. 11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. Его одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать и голосовать за каждую по отдельности.

Общероссийское голосование по поправкам в действующую Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Однако можно проголосовать и раньше - с 25 по 30 июня. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла» "Юг России: как правят Конституцию".

Председатель местного отделения партии «Яблоко» в городе Волжском, член федерального бюро партии Александр Ефимов сообщил 27 июня корреспонденту «Кавказского узла», что партия «Яблоко» отказалась от участия в общественном наблюдении за голосованием по Конституции.

При этом он отметил, что члены партии на местах вправе сами решать, как им поступить. Так, члены местного отделения вступили в Волгоградскую региональную общественную организацию защиты прав потребителей и налогоплательщиков «Народное право». Эта организация выдвинула пять своих представителей для участия в наблюдении за ходом голосования.

15 июня руководство «Народного права» отправило в Общественную палату Волгоградской области полный пакет документов, «которые указаны в их методичке на сайте Общественной палаты - со всеми приложениями, уставом, согласиями на назначения, копиями паспортов и так далее».

«Мы подали список из пяти человек: Владимир Титов, Владимир Назаренко, Александр Ефимов, Наталья Аллабергенова и Роман Зайцев. У каждого из нас за плечами десятки избирательных кампаний. Некоторые из нас долгие годы работали в избирательных комиссиях. Нам тупо не ответили. Мы каждый день туда [в региональную Общественную палату] звонили. Там говорили, что все ваши документы отправили в Москву, в Общественную палату РФ, списки ваши получили в электронном виде», - рассказал Ефимов.

По его словам, руководство "Народного права" ждали ответа, до 23 июня звонили в региональную Общественную палату, «где сначала успокаивали, что все в порядке, а потом перестали отвечать на телефонные звонки».

«И процесс пошел без нас. Я называю это "допустить нельзя отказать". Так и не поставили запятую. Процедура безумная. Но они даже в рамках этой безумной процедуры боятся нас. Жалобу писать бессмысленно. Общественная палата – организация общественная, это не административный орган. Все сделано так, что и жаловаться то некуда. Никто никому не обязан», - посетовал Александр Ефимов, назвав избирательную систему России «совершенно кривой – здесь никто считать ничего не собирается».

«За два созыва избирательная система Волгоградской области деградировала. Состав былых комиссий поменялся [...] Мы попытались противодействовать. Сделали все, что могли. Но у нас, увы, ничего не получилось», - посетовал Ефимов.

Комментариями руководства аппарата Общественной палаты Волгоградской области относительно ситуации с "Народным правом" "Кавказский узел" пока не располагает.

Представитель Сталинградского обкома КПРФ сообщил по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что коммунисты не принимают участия в наблюдении за голосованием. При этом он не пояснил, почему. На горячей линии движения в защиту прав избирателей «Голос» (иностранный агент) сообщили, что у них нет ни куратора, ни наблюдателей в Волгоградской области.

Члены избирательных участков рассказали о нюансах голосования

Корреспондент «Кавказского узла» посетил 27 июня три избирательных участка, расположенных в Центральном районе Волгограда. УИК №1020 располагается на первом этаже Волгоградского социально-педагогического университета. Чтобы попасть на участок, участнику голосования необходимо пройти через два пункта дезинфекции: университетский и участковый. На обоих пунктах выдаются маски и перчатки. Медицинские работники замеряют температуру тела. На участке было пустынно, наблюдателей не было, работали три члена УИК.

Медработник Вера Астафьева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она работает в Областной стоматологической клинике. Стоматолог прошла курсы оказания первой медицинской помощи.

«Собственно, мы можем оказать здесь только первую медпомощь. У меня для этого есть нашатырный спирт, йод, зеленка, прибор для измерения давления. Если кому-то будет плохо, мы сразу вызовем скорую помощь», - рассказала Вера Астафьева.

Председатель УИК №1020 Светлана Зайцева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что члены участка и наблюдатели дважды, согласно графика, должны провести выездные групповые голосования: 26 июня голосовали 40 сотрудников ветеринарной службы, а в понедельник 29 июня в Музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова должны проголосовать 68 человек.

«А так у нас выезды каждый день по квартирам. В основном к пенсионерам. Голосуют так от 10 до 40 человек», - пояснила Зайцева.

На первом этаже лицея №5 располагается избирательный участок №1023. Председатель участка Оксана Бондарь рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «сегодня, в субботу (27 июня) приходит мало голосующих».

«День такой. Волгоградцы на дачах и на пляжах. У нас тихо и спокойно. Провокаций и скандалов не было. Санитарные меры предпринимаем в полном объеме», - заверила председатель.

На участке не было наблюдателей, присутствовали три члена УИК, сотрудники МЧС и полиции. На выходе дежурил молодой человек, который проводил экзитпол от партии «Единая Россия».

В Заполотновской части Волгограда в подсобном бревенчатом помещении школы «Поколение» в тесных комнатах проходило голосование на избирательном участке №1007. У входа за столом с масками и перчатками сидели медработник и полицейский. В соседнем помещении проходило голосование. Член участка Елена Сорокина выдавала голосующим бюллетени. За дверями в коридоре волонтер предлагал гражданам заполнить опросные листы по переводу часов. Наблюдателей на участке не было.

«Сегодня (217 июня) мало людей. Суббота. Но люди идут постоянно: один человек в полчаса. Проблем никаких не было. Все спокойно», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Сорокина.

Ни на одном из участков не проводилось никаких развлекательных мероприятий. Председатель УИК №1023 Оксана Бондарь пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что «таких мероприятий не может быть из-за соответствующих мер защиты от коронавируса».

Волгоградцы высказали полярные мнения о поправках в Конституцию

Корреспондент «Кавказского узла» узнал мнение волгоградцев о голосовании. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных горожан.

Марина Ларичкина , по ее словам, 40 лет работает главным бухгалтером в аграрной фирме. Она пришла голосовать на УИК №1007 со своим той-терьером. Женщина отказалась сообщить журналисту, как она проголосовала по поправкам в Конституцию.

«Голосовать удобно: люди могут дачу не пропускать. Санитарные меры организованы хорошо. И работникам удобно, и нам. Давления со стороны работодателя не было. И родственники с друзьями не жаловались. Поправки я до конца не прочитала. Из тех, что мне известны, выделяю территориальные, волонтерские, пенсионные», - отметила она.

Двадцатидвухлетний Семен Масюков работает баристой в магазине «Книжный». Он признался, что голосовать не собирается.

«Я аполитичен, не разбираюсь в этом. Это не протест. Просто не охватывает все это сферу моих интересов», - признался он.

Молодые супруги Анастасия и Максим Пашковские гуляли по проспекту Ленина с двухлетним сыном. Анастасия - самозанятый работник, трудится в бьюти-сфере, ее муж работает в торговой сети.

«Не голосовала и не пойду. Потому что все равно везде эта Конституция с поправками продается, и какая разница, проголосуем или нет, если она уже продается, и она уже есть. Нет смысла тратить время на это. Честно, не знакомы мы с поправками. Они нас не интересуют», - призналась Анастасия.

«Солидарен с супругой. Не пойду голосовать. Не знаю про поправки. Давления на нас не оказывалось. Родственники наши не работают ни в крупных фирмах, ни в бюджетных организациях. Никто на них не давит. Они вольны сами решать – голосовать им или нет», - высказался Максим.

Татьяна Минжинер, по ее словам, всю свою трудовую карьеру посвятила обучению детей математике и физике. Сейчас она на пенсии. Проголосовала на избирательном участке №1020 в здании Педагогического университета, где она получила высшее образование.

«Должны все голосовать. Лежа на диване и критикуя всех и вся, мы ничего не добьемся. Все поправки жизненно необходимы для нашего общества. Самые актуальные поправки - по образованию и медицине. Все родственники очень положительно отнеслись к голосованию. Но многие удивились из их знакомых, что мои родственники собираются голосовать», - рассказала она.

«Голосовал против поправок и за московское время. Тайны из своих взглядов не делаю. Ничего не боюсь. Считаю, всю эту затею с поправками в Конституцию блефом правительства, которое пытается закрепить власть тирана», - сказал корреспонденту IT-специалист из Краснооктябрьского района Волгограда Сергей Чонаев.

Елена Латария работает в сфере поставок запчастей для сельскохозяйственной техники. Она призналась, что планирует проголосовать 1 июля.

«Буду голосовать за поправки в Конституцию. Очень нравятся поправки, связанные с двойным гражданством для госчиновников и с защитой территориальной целостности страны. Я была свидетелем развала Грузии и отделения Абхазии. Тот ужас, который мы перенесли там, не должен повториться в России», - сказала она.

«Пока не решил, буду ли голосовать. Правы и те, кто выступает за необходимость поправок, и те, кто утверждает, что вся эта канитель с Конституцией – средство для обнуления срока президента. Думаю пока, на чью сторону встать», - сказал мастер ЖКХ, представившийся Алексеем Сергеевичем.