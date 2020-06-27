"Репортеры без границ" потребовали освободить журналиста Тезехана Мираламли

27 июня 2020, 23:40

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (РБГ) призвала власти Азербайджана отменить обвинительный приговор, вынесенный репортеру Тезехану Мираламли. Журналист стал жертвой давно установившейся практики фальсификации уголовных дел против критикующих власти представителей медиа, считает РБГ.

Как сообщал "Кавказский узел", в отношении корреспондента газеты "Азадлыг", члена оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Тезехана Мираламли 14 марта было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мираламли заявил, что дело начато по жалобе Аты Абдуллаева, который представляется как видеоблогер. 19 июня суд приговорил журналиста к одному году исправительных работ.

Инцидент, после которого Аты Абдуллаев подал жалобу на Тезехана Мираламли, прозошел 26 февраля. Мираламли рассказал, что руководство и активисты партии Народного фронта Азербайджана в этот день посетили мемориал жертвам Ходжалинской трагедии. "Ата Абдуллаев нецензурно выражался в адрес нашей партии. Я подошел к нему и предупредил, чтобы он прекратил это. А он подал жалобу в полицию о том, что я якобы ударил его", - утверждал Мираламли.

Сотрудником последней оппозиционной газеты Азербайджана "Азадлыг" Мираламли был признан виновным в "хулиганстве" по статье 221.1 Уголовного кодекса, что стало еще одной попыткой правительства придать видимость законности в глазах международного сообщества преследованию своих критиков. Этим власти занимаются многие годы, и в особенности с момента вступления страны в Совет Европы в 2001 году, говорится в заявлении РБГ, распространенном 26 июня.

"Осужденный за избиение предполагаемого блогера, которого явно использовали власти в инциденте 26 февраля, Мираламли был приговорен к ношению электронного браслета и пребыванию дома каждый вечер с 23.00 до 07.00 утра в течение следующих 12 месяцев. Журналист говорит, что это затруднит его репортерскую работу, поскольку он не сможет освещать ночные события или события за пределами Баку, а также подвергнет его постоянному надзору со стороны полиции", - сказано в заявлении РБГ.

После появления в прессе фото Тазахана Мираламли с травмированным на митинге 2 апреля 2011 года лицом несколько учащихся 10-го класса школы №7 города Джалилабад, в которой учится сын Мираламли, сказали, что "сыну оппозиционера нет места в этой школе", и избили мальчика. Затравленный подросток убил ножом одного из обидчиков и был осужден на восемь лет лишения свободы, напомнили авторы заявления.

"Власти восемь лет преследовали этого человека, подвергая его и членов его семьи физическому давлению, арестам за репортажи и политические взгляды... Поэтому мы просим судебную систему Азербайджана снять с него обвинения. Мы также настоятельно призываем комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятовича и Комитет министров Совета Европы осудить Азербайджан за использование сфабрикованных обвинений", - подчеркнула Жанна Кавелье, глава отделения РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии.

Европейский суд по правам человека уже вынес решения против Азербайджана в 2015 и 2016 годах по делам, связанным с Мираламли, которые не были напрямую связаны с его журналистской деятельностью, отмечает РБГ. В апреле Мираламли был задержан полицией на несколько часов после интервью с Али Керимли, главой оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана.

Фальсифицированные обвинения в применении физического насилия часто использовались для заключения в тюрьму критических журналистов в Азербайджане. Жертвой этой практики стал, в частности, Сеймур Хази, который был обозревателем газеты "Азадлыг" и далее ведущим, вещающего с изгнания телепрограммы "Азербайджанский час". Он провел по аналогичному обвинению в хулиганстве пять лет в тюрьме.

Главный редактор газеты "Азадлыг" и руководитель программы "Азербайджанский час" Ганимат Захид был заключен в тюрьму на два с половиной года по обвинению в нападении на женщину.

Редактор новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов был обвинен в "нападении при отягчающих обстоятельствах" в ноябре 2016 года после того, как столкнулся с провокацией в местной администрации, куда он был приглашен чиновниками.

Журналист Эльчин Гасанов был осужден за хулиганство в 2016 году после того, как сам подвергся физической атаке.

Блогер Мехман Гусейнов был обвинен в насилии против сотрудника колонии за несколько месяцев до своего освобождения по сфабрикованному делу о клевете.

Хадиджа Исмайлова, известная журналистка-расследователь, была приговорена к семи с половиной годам тюремного заключения в 2015 году за абсурдное обвинение в "хищениях в крупных размерах", "незаконном предпринимательстве", "уклонении от уплаты налогов" и "злоупотреблении полномочиями". В 2016 году она была освобождена в результате международного давления, но два года назад ей начислили санкции на сумму 45 143 маната (около 23 000 евро) по сфабрикованному "налоговому долгу", далее отмечают РБГ.

Сам Мираламли выразил удовлетворение международной реакцией РБГ.

"Когда международное сообщество не остается безучастным, властям становится сложно беззастенчиво навязывать свою ложь. Это был позорный суд. Не было ни одного доказательства против меня. Они представили смонтированное видео. Но и оно не было доказательством того, что я якобы ударил Абдуллаева. Это дело было сфальсифицировано, чтобы меня отстранить от журналистики на целый год", - сказал 26 июня корреспонденту "Кавказского узла" Мираламли.

Он отметил, что ему пока не выдали текст приговора.

"Мне сказали, что вышлют по почте. Но решение суда еще не пришло. У нас есть 20 дней на подачу апелляции. Я все равно подам апелляцию, если даже приговор мы не получим своевременно. Для апелляции достаточно просто моего заявления. А когда текст все-таки получим, мы дополним жалобу", - сказал Мираламли.

Суд первой инстанции не провел объективного разбирательства, считает адвокат журналиста Бахруз Байрамов.

"Там было столько процессуальных нарушений, нестыковок в показаниях свидетелей, что ЕСПЧ неминуемо признает нарушение прав Мираламли. Но надеемся, что вышестоящие судебные инстанции Азербайджана сами исправят ошибку и оправдают журналиста", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Байрамов.

По его словам, до решения апелляционного суда приговор не считается вступившим в силу и не накладывает на журналиста каких-либо ограничений.