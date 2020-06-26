Уволена руководитель Минфина Ингушетии

26 июня 2020, 17:06

Глава Ингушетии принял отставку Лианы Плиевой с поста министра финансов, на который она была назначена в начале апреля.

Махмуд-Али Калиматов подписал указ о отставке Плиевой еще 25 июня, сообщили сегодня в правительстве Ингушетии. "Освободить Плиеву Лиану Хаматхановну от исполнения обязанностей министра финансов Республики Ингушетия по собственной инициативе", - привело сегодня текст указа издание "Ингушетия".

Плиева сама подала заявление об увольнении, подтвердил представитель правительства "Интерфаксу". Плиева в качестве исполняющей обязанности возглавила региональное министерство финансов в начале апреля этого года. На этом посту она сменила Дмитрия Дормидонтова. До этого она руководила министерством экономического развития республики, работала в Казначействе Москвы, говорится в публикации.

На сайтах правительства Ингушетии и Минфина республики к 17.06 мск 26 июня не появилось текста указа об отставке Плиевой.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2018 года следствие возбудило уголовное дело против главы Минтруда Ингушетии. Его обвинили в нецелевом использовании 1 миллиарда рублей, выделенных на соцвыплаты льготникам в 2017-2018 годах. 13 декабря 2019 года глава Ингушетии принял отставку Зелимхана Котикова. В мае Котиков попал в ДТП и был госпитализирован.