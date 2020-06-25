Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по делу "Хизб ут-Тахрир"*

25 июня 2020, 22:25

Апелляционный военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор шестерым осужденным на длительные сроки по делу "ялтинской ячейки" запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Защита обжалует это решение в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых подсудимых по делу "ялтинской ячейки" запрещенной в России судом и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" к длительным срокам лишения свободы. Защита назвала приговор политически мотивированным и решила обжаловать его. Европейский союз 13 ноября 2019 года потребовал отменить приговор. МИД Украины в свою очередь призвал усилить давление на Россию в связи с решением ростовского суда.

Подсудимые обвинялись в подготовке свержения конституционного строя и участии в террористической организации. Муслим Алиев приговорен к 19 годам колонии строгого режима, Энвер Бекиров - к 18 годам, Вадим Сирук и Эмир-Усеин Куку - к 12 годам, Рефат Алимов – к восьми годам, а Арсен Джеппаров - к семи годам колонии строгого режима.

Коллегия по уголовным делам Апелляционного военного суда оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рефата Алимова Эдем Семедляев.

"Сегодня ребята выступили в прениях, выступили в прениях защитники, потом каждый пожелал выступить с последним словом. Суд вынес апелляционное определение, в котором оставил приговор без изменений" , - сказал он. По словам адвоката, следующий шаг защиты - это подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека. "Пока еще думаем и консультируемся со своими подзащитными, будем ли подавать кассацию", - сообщил Семедляев.

Он также сказал, что жалобы рассматривали на двух заседаниях.

Жалоба на приговор поступила в суд 20 мая, говорится в карточке дела на сайте Апелляционного военного суда.