24 июня 2020, 20:48
Пожар произошел на рынке в Махачкале
Рынок в столице Дагестана горит на площади 1200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел на рынке, расположенном на проспекте Аметхана Султана. О происшествии сообщил очевидец в 18.00 мск.
"Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
"Кавказский узел" писал о пожаре на рынке по проспекту Акушинского в Махачкале в ноябре 2019 года. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара не было, но сгорело имущество торговцев. Четверо предпринимателей, которые владели семью из двадцати сгоревших павильонов, заявили об отсутствии средств восстанавливать бизнес. Администрация рынка отказалась помогать им, сочтя происшедшее несчастным случаем.
"Прокуратура предъявила мэрии Кизляра претензии в связи с пожаром", "Крупный пожар произошел в дагестанской мечети", "Танкер загорелся в порту Махачкалы".
24 июня 2020, 21:40
-
Жители Карачаево-Черкесии скептически настроены к голосованию по поправкам в Конституцию
Для голосования по поправкам в Конституцию России в Карачаево-Черкесии избирком откроет 250 участков. Большинство опрошенных «Кавказским узлом» жителей республики заявили о безразличии к поправкам либо о несогласии с ними. Глава Российского Конгресса народов Кавказа убежден в необходимости участия в голосовании.
24 июня 2020, 21:23
-
Власти Ингушетии анонсировали смягчение мер самоизоляции
C 25 июня в Ингушетии откроются крупные непродовольственные магазины, многофункциональные центры и летние террасы кафе. Ношение масок и перчаток в местах скопления людей остается обязательным.
24 июня 2020, 20:51
-
Кадыров назначил критика Тумсо директором ЧГТРК
Активный критик оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова,Чингиз Ахмадов, возглавлявший информационное агентство "Чечня сегодня", назначен Кадыровым на должность директора ЧГТРК "Грозный". Это назначение было ожидаемым, оно многократно повысило возможности Ахмедова в противоборстве с Тумсо и борьбе с любым инакомыслием, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.
24 июня 2020, 20:09
-
Семь пациентов с COVID-19 умерли в Азербайджане за сутки
Общее число умерших от коронавируса в Азербайджане выросло до 174, зараженных - до 14305.
24 июня 2020, 19:55
-
Калмыкия сравнялась с Ростовской областью по суточному приросту смертей от COVID-19
Девять человек скончались за сутки от коронавируса в Южном федеральном округе, из них по три пришлись на Ростовскую область и Калмыкию, два - на Кубань, и один – на Астраханскую область. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в округе достигло 262, а число подтвержденных случаев инфицирования – 26 582.
-
24 июня 2020, 13:52
Жителей Дагестана возмутило ограничение числа зрителей парада Победы
-
23 июня 2020, 20:52
Более 250 азербайджанцев вернулись на родину из Дагестана
-
23 июня 2020, 18:10
Суд в Ставрополе признал право больного ребенка на дорогостоящее лечение за счет бюджета
-
23 июня 2020, 15:061
Правозащитники добились в ЕСПЧ компенсаций за избиение в Ингушетии
-
23 июня 2020, 11:43
Азербайджанский рэпер связал свой арест с критикой в адрес полиции
-
23 июня 2020, 08:30
Роспотребнадзор отчитался о ситуации в Калачевской ЦРБ после выявления COVID-19
-
24 июня 2020, 21:23
Власти Ингушетии анонсировали смягчение мер самоизоляции
-
24 июня 2020, 20:09
Семь пациентов с COVID-19 умерли в Азербайджане за сутки
-
24 июня 2020, 17:07
Источники сообщили о причастности сыновей дагестанского депутата к убийству
-
24 июня 2020, 16:58
Число случаев заражения в Нагорном Карабахе выросло до 110
-
24 июня 2020, 14:45
Карачаево-Черкесия стала лидером по числу новых заражений COVID-19 в СКФО
-
24 июня 2020, 13:15
В Каспийском море найдены тела двух азербайджанских нефтяников
-
24 июня 2020, 09:27
Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта
-
24 июня 2020, 08:46
Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
24 июня 2020, 18:45
Уместность парадов Победы на юге России вызвала сомнения в соцсетях
-
24 июня 2020, 17:07
Источники сообщили о причастности сыновей дагестанского депутата к убийству
-
17 июня 2020, 11:32
Царукян Гагик Коляевич
-
22 июня 2020, 18:44
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Коронакризис на Северном Кавказе: социальные аспекты пандемии".
-
20 июня 2020, 17:32
Женский взгляд из НальчикаСеверокавказские республики помогают друг другу
-
16 июня 2020, 18:36
Ветер с АпшеронаПретензия к Баку, не создавшем для своих граждан человеческие условия ожидания, в Дагестане 14
-
14 июня 2020, 13:50
BERG...man TbilisiКадыров накажет "джигитов" за длинные свадебные кортежи! "Казбичи, фальстарты и губошлёпство" 176
-
04 июня 2020, 10:43
BERG...man TbilisiНовая буря в чечено-дагестанском стакане и хайп про "оккупанта Рамзана"? Или- дискуссия об адм. границах республик? 70
-
24 июня 2020, 04:162
Коронавирус добрался до Кавказа
-
17 июня 2020, 04:45
Условия карантина в Армении
-
24 июня 2020, 16:20Опубликовано видеообращение жительницы Махачкалы о несправедливом награждении главврачей и чиновников минздрава
-
24 июня 2020, 11:25Все ли врачи в Дагестане и Ингушетии заслужили ордена?
-
23 июня 2020, 22:10Община русских евреев во Франции выразила солидарность с чеченцами
-
22 июня 2020, 23:16Мухадин Кишев вывезет свои картины из Кабардино-Балкарии в Испанию
-
22 июня 2020, 23:04Хабезской РЦБ переданы лекарства на 1 300 000 рублей
-
18 мая 2020, 13:48
В апреле 2020 года два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе
-
15 апреля 2020, 15:07
В феврале и марте 2020 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали четыре человека