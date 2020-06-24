Пожар на рынке в Махачкале. Фото: пресс-служба МЧС России https://05.mchs.gov.ru/

24 июня 2020, 20:48

Пожар произошел на рынке в Махачкале

Рынок в столице Дагестана горит на площади 1200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на рынке, расположенном на проспекте Аметхана Султана. О происшествии сообщил очевидец в 18.00 мск.

"Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

"Кавказский узел" писал о пожаре на рынке по проспекту Акушинского в Махачкале в ноябре 2019 года. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара не было, но сгорело имущество торговцев. Четверо предпринимателей, которые владели семью из двадцати сгоревших павильонов, заявили об отсутствии средств восстанавливать бизнес. Администрация рынка отказалась помогать им, сочтя происшедшее несчастным случаем.

Примечание:

"Прокуратура предъявила мэрии Кизляра претензии в связи с пожаром", "Крупный пожар произошел в дагестанской мечети", "Танкер загорелся в порту Махачкалы".

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