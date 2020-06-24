Жители Баку бросают цветы в море в память по погибшим на нефтяной платформе. Баку, 6 декабря 2015 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

24 июня 2020, 13:15

В Каспийском море найдены тела двух азербайджанских нефтяников

Тела двух азербайджанских нефтяников, пропавших в 2015 году после пожара на глубоководной платформе "Гюнешли", обнаружены в Каспийском море. Одним из погибших является оператор 4-го разряда Эльшад Балоглан-оглу Расулов, сообщила нефтекомпания SOCAR.

Как сообщал "Кавказский узел", пожар на глубоководной платформе "Гюнешли" произошел 4 декабря 2015 года. 33 человека были эвакуированы, еще 30 рабочих спасти не удалось. К концу января 2016 года тела 12 погибших были найдены, еще 18 человек числились пропавшими без вести. 8 мая государственная азербайджанская нефтекомпания SOCAR заявила об обнаружении в Каспийском море тел двух нефтяников.

Мелководная часть "Гюнешли" находится в 50 километрах в Каспийском море к востоку от Баку. На нее приходится около 60% общей добычи нефти SOCAR.

Об обнаружении в Каспийском море тел двух нефтяников, пропавших 4 декабря 2015 года после аварии и пожара на морской платформе №10 месторождения "Гюнешли", сообщила сегодня госнефтекомпания SOCAR. После обнаружения месяц назад при проведении мониторинга трубопровода на глубине 190 метров тел двух нефтяников, на этом участке были продолжены поисковые работы, сказано в сообщении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

В ходе поисков на глубине 149 метров найдены тела еще двух пропавших нефтяников. Экспертиза установила, что одним из погибших оказался оператор 4-го разряда Эльшад Балоглан-оглу Расулов, 1971 года рождения. В среду тело покойного будет передано членам семьи. Экспертиза останков другого нефтяника продолжается, сказано в сообщении SOCAR.

Напомним, данные о жертвах пожара разнятся. Комитет по защите прав нефтяников Азербайджана ранее сообщал, что погибших было 32, а всего на платформе в момент пожара находились 74 человека. Пожар на возник после того, как штормовой ветер повредил газопровод.

Примечание:

"63 сотрудника эвакуированы с горящей азербайджанской нефтяной платформы", "Число найденных жертв пожара на "Гюнешли" возросло до десяти", "Пострадавшие на "Гюнешли" нефтяники выписаны из больниц".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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