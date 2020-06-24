Жалобы осужденного из Чечни привлекли внимание к проблеме дискриминации кавказцев

24 июня 2020, 06:03

Уроженец Чечни Беслан Гадаев, осужденный за участие в незаконном вооруженном формировании, жаловался на угрозы, рассказала адвокат Юлия Чванова. У Владимирской области, где находится Гадаев, печальная слава места, куда свозят заключенных кавказцев, чтобы добиться явки с повинной, отметил Оюб Титиев. В исправительных учреждения области применяют физическое давление, заявил Игорь Каляпин.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Беслан Гадаев, объявленный в федеральный розыск по обвинению в совершении тяжких преступлений в Грозненском районе республики, был выдан властями Украины в 2006 году.

Адвокат Юлия Чванова заявила 23 июня корреспонденту «Кавказского узла», что на ее подзащитного Беслана Гадаева в СИЗО города Владимира оказывается физическое давление.

По ее словам, уроженец Чечни Гадаев в апреле 2007 года был приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Именно делу Гадаева посвящена последняя (неоконченная) статья Анны Политковской, в которой сообщалось о физическом давлении на него.

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве в 2006 году. Заказчиков преступления так и не нашли, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле".

В августе 2007 года Верховный суд РФ утвердил приговор Гадаеву, который утверждал, что показания, подтверждающие его вину, были "выбиты" из него, хотя свое участие в отряде он признал. В 2009 году Грозненский райсуд по вновь открывшимся обстоятельствам увеличил Гадаеву срок лишения свободы до 21 года. Первоначально он отбывал наказание в Приморском крае, в 2012 году по представлению начальства колонии, где он находился, был на три года переведен в тюрьму.

По словам Чвановой, недавно Гадаева неожиданно перевели из исправительной колонии в Коми, где он отбывал наказание после тюрьмы, в исправительную колонию во Владимирской области.

8 июня Чванова, по ее словам, виделась с Гадаевым в СИЗО Владимира, и он "выражал опасения за свою жизнь", так как ему угрожали.

"Он не знал, почему отношение к нему так переменилось, что от него хотят, да и не понимал, почему его перевели из Коми. Мы составили акт опроса. Он его подписал, и мы договорились встретиться 12 июня. Но забыли, что это День России. Я приехала 15 июня, и в спецчасти СИЗО мне сказали, что Гадаева уже увезли в [исправительную колонию]. Я поехала в ИК, и там мне сказали, что Гадаева у них нет», - рассказала Чванова.

Адвокат предположила, что Гадаева "умышленно скрывают" от нее. 16 июня она поделилась опасениями на своей странице в соцсети Facebook.

Родственники Гадаева, которые проживают в Бельгии, также выразили тревогу за его судьбу, опубликовав пост в Instagram. "Нам долго не сообщали о его судьбе, сейчас нам стало известно, что Беслан подвергается жестокому физическому насилию", - написали они. По их мнению, на него могут "повесить еще дела" и продлить заключение.

После этих публикаций, по словам Чвановой, Гадаев "нашелся вечером 17 июня. Когда адвокат смогла посетить подзащитного в СИЗО, ей заявили, что произошло "недоразумение".

«Перед этим там попытались представить дело так, как будто я туда не приходила, однако моя фамилия была отмечена в журнале посещений», - подчеркнула адвокат. По ее словам, в СИЗО Гадаев провел больше положенных по законодательству трех недель, и ей пояснили, что его этапированию помешал коронавирус.

«На это я заметила, что почему-то доставить Гадаева из Коми во Владимир коронавирус не помешал», - сказала адвокат.

По словам Чвановой, от встречи у нее остались самые "мрачные впечатления". «Встреча проводилась в присутствии двух сотрудников СИЗО, все снималось на видеорегистратор, хотя по закону нам должны были обеспечить конфиденциальность. Вероятно, он согласился на подобную встречу из-за того, что ему чем-то пригрозили», - подчеркнула адвокат.

Она попросила Гадаева снять футболку, чтобы осмотреть его на предмет наличия следов побоев. «Но он ответил, что у него все нормально и снимать футболку не стал. Я думаю, что если бы у него на самом деле было бы все нормально, он спокойно снял бы футболку», - заявила адвокат.

По словам Чвановой, жена Гадаева рассказала ей, что они договорились с мужем перед переводом во Владимирскую область, что если адвокат попросит, то он снимет футболку вне зависимости от того, будет адвокатом мужчина или женщина.

Адвокат также отметила, что некоторые косвенные признаки также подтверждали, что с Гадаевым не все в порядке. «В предыдущий раз он говорил, почти не переставая, а сейчас, твердя, что все хорошо, выглядел абсолютно придавленным и явно что-то не договаривал», - считает Чванова.

По словам аналитика Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, у Владимирской области есть "печальная слава" региона, куда свозят со всей страны заключенных-кавказцев, особенно выходцев из Чечни.

«Их привозят в ИК, [...] они пишут там явки с повинной, по которым их вновь осуждают. Скорее всего, Гадаева и везли туда, чтобы вынудить написать явку с повинной. Сейчас человек с похожей историей [...] Махарбек Тацуев ждет суда в Пятигорске по такой же явке с повинной», - рассказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель межрегиональной общественной организации Комитет против пыток, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин подчеркнул, что Владимирская область «очень известна» как место, где пытают в тюрьмах, но дальнейшее расследование дела зависит только от самого Гадаева.

«Если он не напишет заявление, не даст показаний, то мы можем сколько угодно предполагать, что с ним случилось, но никакого дела возбуждено не будет» - заявил Каляпин корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что Гадаев не первый, кто "пропал" во Владимирской области. «Мы собирались провести осенью 2019 года во Владимирской области специальное заседание СПЧ с участием адвокатов и чиновников УФСИН. Но сначала сменилось руководство УФСИН, потом ушел в отставку Федотов (Михаил Федотов покинул пост главы Совета по правам человека при президенте России в 2019 году - прим. "Кавказского узла"), и заседание не состоялось. Но, судя по тому, что эти безобразия продолжаются, с этим надо что-то делать», - заключил Каляпин.

Какими-либо комментариями официальных представителей УФСИН по Владимирской области относительно данных адвоката и правозащитников "Кавказский узел" пока не располагает.