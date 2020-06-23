Правозащитники добились в ЕСПЧ компенсаций за избиение в Ингушетии

23 июня 2020, 15:06

Европейский суд по правам человека обязал сегодня российские власти выплатить в общей сложности 28 тысяч евро сотрудникам Правозащитного центра "Мемориал", двое из которых, Екатерина Сокирянская и Шамсуддин Тангиев, были избиты, а еще четверо задержаны за пикет памяти Анны Политковской в Назрани.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 октября 2006 года силовики разогнали в Назрани пикет, посвященный памяти журналистки Анны Политковской, убитой незадолго до этого.

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве в 2006 году. Заказчиков преступления так и не нашли, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Сокирянская и другие против России". Заявители - сотрудники офисов Правозащитного центра "Мемориал" на Северном Кавказе, участвовавшие в пикете 16 октября 2006. Они обратились в ЕСПЧ 14 апреля 2008 года.

Пикет организовала правозащитная организация "Машр". Администрация Назрани отказалась согласовать акцию, а пикетчиков, решившихся ее провести, ожидали милиционеры. Их руководитель, замминистра МВД Ингушетии Долгиев, потребовал, чтобы участники разошлись. Глава "Машр" Магомед Муцольгов попытался объяснить, что отказ в согласовании акции незаконен. Тогда собравшихся на глазах силовиков стали избивать люди в штатском. Сотрудник "Мемориала" Шамсуддин Тангиев сказал, что активисты готовы разойтись, но заявил о недопустимости применения силы к женщинам. После этого был избит и Тангиев, и заступившаяся за него сотрудница "Мемориала" Екатерина Сокирянская - ей сломали нос.

Нападавший на Сокирянскую оказался родственником главы администрации Назрани. Его признали виновным в нападении и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

"Мемориальцев" Зину Мукушеву, Зою Мурадову и Фатиму Яндиеву сотрудники в штатском задержали, когда они уже ушли с пикета, в 200 метрах от места его проведения. "Считайте, что вы похищены", - заявили эти люди в ответ на просьбу представиться. Еще одного сотрудника "Мемориала", Альберта Хантыгова, также задержали, когда он уже уходил с места проведения акции. Связаться с адвокатом никому из задержанных не позволили. На правозащитников завели административные дела, которые впоследствии были прекращены за отсутствием состава преступления, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ПЦ "Мемориал".

ЕСПЧ признал действия силовиков нарушением права на свободу и личную неприкосновенность и права на свободу собраний, зафиксированные в Конвенции по правам человека. Сегодня им присудили в общей сложности 28 тысяч евро компенсации, сообщается на сайте суда.

Полный текст Конвенции о защите прав человека и основных свобод и тексты протоколов к ней размещены в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Напомним, что 18 декабря 2006 года Назрановский районный суд Ингушетии оставил в силе постановление мирового судьи, оштрафовавшей председателя объединения родственников пропавших без вести "Машр" Магомеда Муцольгова. Организатор пикета был признан виновным в нарушении установленного порядка проведения пикетирования, ему назначили штраф.

После пикета в Назрани ингушский "Мемориал" неоднократно подвергался нападениям

23 ноября 2007 года в Назрани из гостиницы "Асса" были похищены, а затем избиты руководитель Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и три тележурналиста "Рен-ТВ" - Карен Сахинов, Артем Высоцкий и Станислав Горячих, у которых отобрали документы, средства связи, ноутбуки и видеоаппаратуру. Им также угрожали расстрелом. По словам Орлова, похищение было совершено силовиками. Представитель ПЦ "Мемориал" в республике Екатерина Сокирянская заявляла о том, что похищение организовано властями Ингушетии. В марте 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 19,5 тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба Орлову и трем тележурналистам.

В ЕСПЧ обратились и журналисты, и правозащитники, пострадавшие при нападении на автобус Сводной мобильной группы в Ингушетии в 2016 году. Они указали на нарушение пяти статей Конвенции о правах человека. Обращение в ЕСПЧ не станет толчком для возобновления эффективного расследования по делу в России, предположили потерпевшие. "Кавказский узел" подготовил "Хронику нападения на микроавтобус Сводной мобильной группы правозащитников в Ингушетии".

В ночь на 17 января 2018 года в Назрани произошел инцидент, который правозащитники расценили как теракт. В офисе ПЦ "Мемориал" произошел пожар, в котором сгорели компьютеры и мебель, при этом никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. По словам главы ингушского представительства ПЦ "Мемориал" Тимура Акиева, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после поджога ограничился общими обещаниями, не предложив правозащитникам конкретной помощи, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Ингушетия-2018: изменение границ, переизбрание Евкурова и сомнительные спецоперации".

В 2014 году Правозащитный центр "Мемориал", занимающийся защитой прав человека, в том числе на Кавказе, был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Организация оспорила выводы проверяющих органов о том, что ее деятельность имеет политический характер, однако попытки обжаловать в суде причисление к "иноагентам" оказались безрезультатными. После проверки сайтов и аккаунтов "Мемориала" в соцсетях, проведенной ингушским ФСБ, организация была оштрафована за отсутствие в публикациях пометки о признании иноагентом. Почему УФСБ по Ингушетии занялось проверкой соцсетей "Мемориала", никак не объяснялось, в том числе и в суде, отмечал руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев, указав, что никаких предупреждений со стороны управления не поступало.