Четыре пациента с коронавирусом скончались в Ростовской области

23 июня 2020, 16:03

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Ростовской области достигло 94, за сутки зафиксировано 140 новых случаев заражения COVID-19. На фоне роста числа инфицированных в Ростове-на-Дону пройдет Парад Победы с участием ветеранов.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июня в Ростовской области из 8675 инфицированных COVID-19 скончались 90 человек., выздоровели 4198 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не меньше шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Две женщины 62 и 80 лет и двое мужчин 61 года и 70 лет с подтвержденным СOVID-19 скончались за сутки в Ростовской области. У всех умерших были хронические заболевания, у 80-летней женщины – онкологическое заболевание. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Ростовской области достигло 94, сообщила сегодня пресс-служба губернатора Ростовской области.

Лечение в стационарах проходят 717 пациентов, в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 34 человека, отмечается в сообщении пресс-службы. За сутки зафиксировано 140 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составляет 8815, больше всего новых случаев заболевания подтверждено в Ростове-на-Дону - 64. Выздоровели за сутки 180 пациентов, всего вылечились 4378 человек, говорится в сообщении на официальном портале правительства Ростовской области.

С 25 июня в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске и Каменске-Шахтинском пройдет тестирование добровольцев на иммунитет к новому коронавирусу, сообщила сегодня министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Она отметила, что это поможет установить популяционный иммунитет и спрогнозировать дальнейшее течение пандемии. "До 25 июня мы должны осуществить анкетирование", - приводит слова министра "Дон 24". Быковская отметила, что в тестировании примут участие представители всех возрастных групп.

В Параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие ветераны

Власти Ростова-на-Дону приняли решение о проведении Парада Победы 24 июня. Участие в нем примут 3300 военных, 92 единицы военной техники и 45 единиц авиатехники, сообщила пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону 18 июня.

В мероприятии примут участие и ветераны вместе с сопровождающими, им будут выданы маски и перчатки, рассказала 18 июня замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. Она подчеркнула, что сопровождающие, а также волонтеры и водители будут допущены на мероприятие после тестирования на коронавирус. "Решение об участие ветеранов в параде было принято по их многочисленным просьбам", - цитирует слова Кожуховой официальный портал Ростова-на-Дону. Парад пройдет без зрителей, трансляция будет вестись на местных сайтах и телеканалах, добавила чиновник.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".