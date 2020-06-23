Снос муниципального дома в Анапе. Кадр видео Anapa Life https://www.youtube.com/watch?v=IDGx4PkppWU&feature=youtu.be

23 июня 2020, 13:37

Анапская журналистка заявила о нападении

Корреспондент газеты "Анапа" Надежда Андреева сообщила, что у нее отобрали телефон во время съемки сноса муниципального дома, землей под которым завладел высокопоставленный силовик.

Журналист газеты "Анапа" Надежда Андреева 17 июня собирала информацию о сносе дома по улице Гоголя, в котором проживала инвалид первой группы Валентина Ананьева. По словам Андреевой, когда она снимала мобильным телефоном работы по демонтажу здания, на нее напали адвокат высокопоставленного силовика, имеющего отношение к сносу здания, и некий мужчина, отобравшие при этом телефон.

"Потасовка продолжалась минут пять, или чуть больше: я пыталась забрать свою собственность, а он не отдавал, отталкивал меня, а адвокат, раскинув в стороны руки и отпуская в мой адрес нелестные выражения, не давала мне подойти к нему. Я говорила, что они препятствуют моей профессиональной деятельности, что на телефоне у меня много рабочих фотографий, и пыталась забрать телефон. Но мои слова на них не действовали. После того, как ему все-таки удалось удалить фото, телефон перешел в руки адвоката, которая с пренебрежением швырнула мне его под ноги", – привело 22 июня слова Андреевой издание "Анапа.Life".

Очевидец, находившийся на другой стороне улицы, снял этот момент на видео. Ролик, опубликованный 22 июня на YouTube-канале "Анапа.Life", на 13.37 мск 23 июня собрал 161 просмотр. Лица на видео неразличимы. Несколько человек стоят в тесном кругу, один из них грубо и сильно толкает другого, судя по одежде – женщину. После чего несколько человек поспешно удаляются, а женщина кричит им вслед: "Отдай мой телефон, в конце концов".

Этот дом по улице Гоголя является муниципальным, но земля была приватизирована. В числе ее новых владельцев значится высокопоставленный сотрудник силовых структур, сообщило 22 июня кубанское издание "Юга".

"Анапа" - независимое общественно-политическое издание, говорится на сайте газеты. О нападении на журналистку там к 13.37 мск 23 июня информации там нет, администратор сайта не занимается регулярным обновлением новостной ленты.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность изложенной информации. На 13.37 23 июня на сайте МВД по Анапе информации о жалобе Надежды Андреевой нет.

Примечание:

"Журналист заявила об избиении ее чиновником во время съемки на Кубани", "Профсоюз журналистов потребовал закрыть дело краснодарца Александра Савельева", "Полиция Сочи отчиталась о проверке жалобы журналиста на избиение".

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