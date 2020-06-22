Рынок в Махачкале. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=acW4dock95M

22 июня 2020, 15:55

Махачкалинские торговцы потребовали от властей открыть рынки

Мэрия Махачкалы пообещала рассмотреть вопрос об открытии рынков, если подтвердится их готовность к соблюдению санитарных требований. Предприниматели заявили, что лишились доходов при отсутствии поддержки со стороны властей.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане частично сняты ограничения, введенные в связи с коронавирусом. При этом Роспотребнадзор счел преждевременным открытие летних кафе и банкетных залов. Около 50 владельцев банкетных залов обратились к главе республики, попросив назвать конкретные сроки снятия ограничений, сообщила представитель одного из заведений.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев встретился с представителями рынков "ТД Ирчи" (бывший "Дагэлектромаш"), "Восточный" и "Атриум". Во встрече также приняли участие первый заместитель главы города Салимхан Ахмедов и заместитель министра промышленности и энергетики Дагестана Батыр Эмеев, помощник главы республики Магомед Магомедов.

Чиновники пообещали предпринимателям поддержку, но при этом указали на важность соблюдения санитарных требований. "Руководство города выдало бизнесменам памятки с рекомендациями для приведения торговых площадей в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Спустя два-три дня будет организована проверка готовности рынков к соблюдению санитарных требований, и в случае таковой мэрия намерена ходатайствовать перед руководством республики о включении рынков в этап смягчения ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии 21 июня.

Ранее, 18 июня работники махачкалинского рынка "Ирчи Казака" собрались на его территории с требованием открыть рынок. Никто из руководства рынка к ним не вышел, и собравшиеся разошлись, информировал в тот же день "Черновик".

Одна из предпринимательниц сообщила, что 15 июня, в день первого этапа снятия ограничений, они провели генеральную уборку и подготовили свои торговые места, приобрели необходимые средства защиты и дезинфицирующие средства. Но уже 16 июня на рынок пришли представители Роспотребнадзора Дагестана и запретили торговать, заявив, что на этом рынке невозможно соблюсти необходимые санитарные требования. Предпринимательница пожаловалась, что, как и ее коллеги, сидит три месяца без работы, лишилась средств к существованию, а власти не оказывают никакой помощи, говорится в публикации.

К 22 июня в Дагестане насчитывалось 7267 случаев заражения коронавирусом, 351 пациент умер, указано в публикации на правительственном сайте "Стопкоронавирус". По количеству смертей от коронавируса Дагестан занимает четвертое место по России, а по числу заражений - восьмое.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, что в Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония". Она объяснила это тем, что взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек, сообщила она 22 мая. Более свежих данных о смерти от пневмонии в Дагестане не озвучивалось.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пользователи соцсетей раскритиковали "Единую Россию" за подарок больнице в Дагестане", "Жители райцентра в Дагестане заявили об угрозе массовых смертей", "Махачкалинка пожаловалась на отсутствие помощи потерявшим работу из-за карантина".

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