Более 176 тысяч жителей Кабардино-Балкарии приняли участие в акции "Свеча памяти"

22 июня 2020, 01:49

Жители Кабардино-Балкарии с пониманием отнеслись к проведению в онлайн-режиме мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, и активно присоединились к общероссийской акции "Свеча памяти". К полуночи 22 июня участие в акции приняли более 176 тысяч жителей республики.

Как информировал "Кавказский узел", все мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной войны, пройдут в этом году в онлайн-режиме, сообщила 19 июня корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства культуры Кабардино-Балкарии. Парад Победы, намеченный на 24 июня, не состоится по причине сложной эпидемиологической ситуации, пояснила она. Большинство опрошенных "Кавказским узлом" жителей Нальчика согласилось с отменой парада.

К 21 июня общее количество инфицированных коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 4436, суточный прирост составил 75 случаев, свидетельствуют данные правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф". Жертвами COVID-19 стали 45 человек, в том числе двое за последние сутки. За период пандемии излечились 2334 пациента. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 01.48 мск на сайте "Деньпамяти.рф" зажжено более 21 миллиона виртуальных свечей. В акции, начавшейся 18 июня, к этому времени принял участие 176 621 житель Кабардино-Балкарии.

Жительница Нальчика Марианна Кармова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ежегодно в ночь с 21 на 22 июня она вместе со своими знакомыми ходила к Вечному огню, где они зажигали свечи и молча стояли.

"Это был очень волнительный момент. К сожалению, в этом году из-за ситуации с коронавирусом мы лишены такой возможности и поэтому будем свечи зажигать виртуально", – констатировала она.

Адам Кардов не зажигал свечи у Вечного огня, но 22 июня всегда вспоминал, что "этот день, пожалуй, самый трагический в истории страны, потерявшей в Великой Отечественной войне более 27 млн человек".

"Виртуальную свечу я непременно зажгу и почту память погибших", – сказал мужчина.

Онлайн-мероприятия ко Дню памяти и скорби

Зажжение свечи не просто жест памяти: каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, сообщило министерство культуры Кабардино-Балкарии.

В ведомстве напомнили, что все памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, пройдут в этом году в республике в онлайн-режиме.

"В начале апреля продюсерская кинокомпания "Династия" и Российское движение школьников запустили всероссийскую акцию "Дети войны". Каждый из фильмов – это реконструкция локального события времен войны, представленная глазами ребенка. Всего в проекте предусмотрено 20 короткометражных видеороликов для детей младшего и среднего школьного возраста. Школьники республики приняли участие в акции, записав видео-рассказ и разместив его в Instagram", – говорится в сообщении на сайте Минкультуры.

22 июня ровно в 12.15 мск состоится минута молчания. Жители республики услышат объявление минуты молчания, записанное диктором И.Л. Кирилловым.

24 июня в 12.00 мск, после окончания парада Победы в Москве, в Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, в течение одной минуты будет дан гудок всех транспортных средств.

"Видео онлайн-концерта мастеров искусств республики, посвященного 75-летию Победы, можно будет посмотреть на сайте министерства культуры Кабардино-Балкарии. Фотовыставка "Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны" также размещена на указанном сайте", – сообщил представитель министерства корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".