Жители Владикавказа одобрили идею кинотеатра в горах

21 июня 2020, 22:34

В одном из старейших горных поселений Северной Осетии открылся кинотеатр под открытым небом. В этой местности Кавказа снимались некоторые известные советские ленты, рассказал историк. Жители Владикавказа нашли идею о кинотеатре в горах интересной.

В средневековом башенном комплексе, расположенном в горах Северной Осетии, открылся кинотеатр под открытым небом. Желающие могут посетить кинотеатр бесплатно, помимо кинопоказов запланированы также встречи с режиссерами, историками и музыкантами, сообщил руководитель Северо-Осетинской региональной общественной культурно-просветительской организации "Родовые башни" Заур Цаллагов.

Кинотеатр стал частью проекта башенного комплекса фамилии Цаллаговых в высокогорном селении Унал, рассказал Цаллагов. "Ранее комплекс представлял ансамбль башен. Так как это были фамильные башни, их было несколько видов: ганахи (жилые башни), галуаны (замки, укрепленные комплексы), и сегодня мы шаг за шагом восстанавливаем тот облик, который здесь когда-то был. На сегодня это три восстановленные башни. В четвертой восстановили первый этаж, в этом году планируем завершить второй этаж башни ганаха, которая была первым жилым домом в горном селе. Основателя фамилии и рода звали Цалаг, который строил башню, от которой затем пошла вся историческая часть", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В селении Унал люди живут по сей день, а само оно является муниципальным центром около десятка сел. Строительство кинотеатра под открытым профинансировано президентским грантом, пояснил Цаллагов. "Мы выиграли в прошлом году президентский грант и должны были как раз сейчас реализовывать несколько мероприятий, однако в связи с начавшейся пандемией коронавируса организовывать общественные, массовые мероприятия не представляется возможным на неопределенный срок. У нас регулярно, ежемесячно проводились мероприятия, люди хотят продолжать их, приезжать. Мы решили, что если нельзя раз в месяц делать мероприятия на 500 человек, то можно небольшие по 50 человек, чтобы и людям было интересно и безопасно для здоровья. Мы начали проводить небольшие мастер-классы и организовали кинотеатр, в котором показы проводились в узком кругу, с нашими гостями и постепенно желающих становилось все больше и больше, нас просили проводить показы чаще и мы решили, что по выходным можно сделать открытые, бесплатные показы, все желающие могут прийти", – рассказал он.

Многие зрители приезжают с детьми, отметил руководитель организации "Родовые башни". "Мы проводим первый вечерний показ для детей – это советские мультфильмы, либо современные, переведенные на осетинский язык, либо с национальной темой. Второй и третий сеанс из советского фонда кино. Старые, добрые фильмы, снимавшиеся у нас на Кавказе, где видна жизнь горцев, как они дружили, относились с уважением друг к другу, как без телефонов и современных устройств находили друг друга в условиях гор и какова была жизнь в тех условиях", – пояснил Цаллагов. Он отметил, что некоторые из этих фильмов снимались, в том числе, и в селении Унал.

Кинотеатр под открытым небом будет работать весь сезон. "У нас есть сайт, страница, мы выкладываем афиши за день, как правило, в пятницу выкладываем на субботу-воскресенье. Число желающих большое, ежедневно пишут, звонят, спрашивают как можно забронировать, есть и такие, которые хотят заказать просмотр не в общие дни, а отдельно, приехав с группой от 15 до 20 человек в компании с семьей, родственниками. Пока что мы планируем проводить показы все лето, осень, насколько позволит погода. В дальнейшем, по одному из наших проектов строится гостевой дом, где запланирован большой зал. Если до зимы мы успеем этот дом достроить, то планируем показы в зимнее время перенести туда, где в уютной и теплой атмосфере гости смогут у каминов смотреть фильмы", – рассказал Заур Цаллагов.

Жители Владикавказа заинтересовались кинотеатром под открытым небом в горах

Идея кинотеатра в горах уникальна и в целом положительная, отметил редактор портала "Hohag.com" Алихан Хоранов. "О башенном комплексе знаю, об открытии кинотеатра слышу впервые. Учитывая месторасположение, хотелось бы, чтобы репертуар этого кинотеатра был избирательный, все же это в горах. Знаю об этом месте, что там есть этнографический музей. <…> из плюсов я положительно смотрю на развитие инфраструктуры в горах. Я был бы рад уехать из города в сельскую местность, если бы в каком-либо из районов республики была создана инфраструктура для полноценного проживания, лечения и досуга", – сказал Хоранов "Кавказскому узлу".

Кинотеатр в горах гораздо интереснее, чем кинотеатр в городе, отметил житель Владикавказа Сергей Оганезов. "Я бы вообще не пускал в горы никого, поскольку у большинства людей отсутствует культура отдыха, эти места превращаются в свалки после людей, а теперь все начнут возить своих гостей в такой кинотеатр и это увеличит нагрузку на горную экосистему. Сейчас снять домик на одну ночь в горах стоит 10-15 тыс рублей, а когда выходишь на балкон, то вокруг видишь мусор, не обустроена инфраструктура. Я посетил бы такой кинотеатр ради интереса и, конечно, это привлекательнее, чем кинотеатр в городе", – сказал он "Кавказскому узлу".

Проект кинотеатра разнообразит досуг, считает жительница Владикавказа Залина Туаева. "Я слышала о комплексе самые положительные отзывы, люди сейчас потянулись к своим корням, им нравится все национальное, информацией я владею только из СМИ, но только положительной. Людям нравится, этнотуризм становится все более привлекательным. Людям надоела современность, пыльный город, их тянет в родные места, их тянет в горы, особенно молодежь и это плюс, что такие места есть в республике", – сказала она.

Колорита проекту придает то, что в этой местности снимались некоторые знаменитые советские ленты, отметила Туаева. "Я не исключаю, что поехала бы туда в кино, это интересные знакомства, туда едут не обычные обыватели, а скорее, интересующиеся, патриотичные люди, придерживающиеся каких-то традиций, культуры, любящие свой язык, это и новые знакомства. Тем более посетить места, в которых снимались фильмы и которые теперь там же транслируются – это очень интересно. В городе у нас есть кинотеатр под открытым небом, но это приелось, а в горах – это очень необычно, сами горы заряжают, питают энергией, так еще и смотреть дорогие сердцу ленты, получать от этого удовольствие, дышать свежим воздухом – это целая церемония, а не просто поход в кино", – сказала жительница Владикавказа.

Осетинский блогер Алик Пухаев отметил социальную составляющую проекта. "Хотелось бы, чтобы поездка заканчивалась не только просмотром кино, но была некой программой. Изначально, как идея привлекающая людей в горы и помимо классического туризма позволяющая провести свой досуг она прекрасна. Там более, в башенном комплексе Цаллаговых есть площадка для дискуссий, мероприятий, а сейчас еще и кинотеатр. В идеале, если они продолжат развивать идею, появится серьезная инфраструктура около этого башенного комплекса", – сказал он "Кавказского узлу".

Историк указал на ветхое состояние памятников культуры в Северной Осетии

Председатель правления национального историко-этнографического общества Северной Осетии "Уасамонга" Марат Цагараев рассказал, что Унал – это одно из старейших селений региона. "Согласно преданиям, башенный комплекс датируется 17-18 веком. Пример Цаллаговых, как и фамилий, приложивших усилия для восстановления своих родовых мест и памятников, должен послужить толчком для других осетинских родов, считает историк.

"Сейчас многие берутся за реконструкцию. Из последних — это реконструкция башни Курта и Тага в Куртатинском ущелье меценатом Владимиром Гуриевым и то она не до конца поставлена, нет верхнего этажа. Это памятник истории и архитектуры федерального значения, он был на грани разрушения. Реставрировалась башня Мамсуровых, которая не считая бетонного постамента отреставрирована нормально, в Даргавском ущелье - башня Аликовых, она стояла над могильником, там зацементировали пол скалы, еще в советские времена", – отметил Цагараев.

Он добавил, что комплекс Цаллаговых не относится к памятникам архитектуры, поскольку был отстроен заново.

"Они пытались поставить ее (башню) на баланс в комитете по охране памятников, но так как он является полностью новостроем, он не относится [к памятникам]. <…> У нас полно памятников, которые стоят на республиканском и федеральном учете и, к сожалению, находятся в плачевном состоянии, есть башни с петроглифами, есть уникальные башни, они разрушаются", – заключил Царагаев.

Инициатива по восстановлению башенного комплекса Цаллаговых и открытию кинотеатра под открытым небом является частной, не относящейся к деятельности госорганов, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник в комитета по туризму Северной Осетии.