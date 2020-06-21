Кинотеатр под открытым небом в горах Северной Осетии. Фото Заура Цаллагова

21 июня 2020, 22:34

Жители Владикавказа одобрили идею кинотеатра в горах

В одном из старейших горных поселений Северной Осетии открылся кинотеатр под открытым небом. В этой местности Кавказа снимались некоторые известные советские ленты, рассказал историк. Жители Владикавказа нашли идею о кинотеатре в горах интересной.

Трансляция фильма в кинотеатре под открытым небом в горах Северной Осетии. Фото Заура ЦаллаговаВ средневековом башенном комплексе, расположенном в горах Северной Осетии, открылся кинотеатр под открытым небом. Желающие могут посетить кинотеатр бесплатно, помимо кинопоказов запланированы также встречи с режиссерами, историками и музыкантами, сообщил руководитель Северо-Осетинской региональной общественной культурно-просветительской организации "Родовые башни" Заур Цаллагов.

Кинотеатр стал частью проекта башенного комплекса фамилии Цаллаговых в высокогорном селении Унал, рассказал Цаллагов. "Ранее комплекс представлял ансамбль башен. Так как это были фамильные башни, их было несколько видов: ганахи (жилые башни), галуаны (замки, укрепленные комплексы), и сегодня мы шаг за шагом восстанавливаем тот облик, который здесь когда-то был. На сегодня это три восстановленные башни. В четвертой восстановили первый этаж, в этом году планируем завершить второй этаж башни ганаха, которая была первым жилым домом в горном селе. Основателя фамилии и рода звали Цалаг, который строил башню, от которой затем пошла вся историческая часть", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В селении Унал люди живут по сей день, а само оно является муниципальным центром около десятка сел. Строительство кинотеатра под открытым профинансировано президентским грантом, пояснил Цаллагов. "Мы выиграли в прошлом году президентский грант и должны были как раз сейчас реализовывать несколько мероприятий, однако в связи с начавшейся пандемией коронавируса организовывать общественные, массовые мероприятия не представляется возможным на неопределенный срок. У нас регулярно, ежемесячно проводились мероприятия, люди хотят продолжать их, приезжать. Мы решили, что если нельзя раз в месяц делать мероприятия на 500 человек, то можно небольшие по 50 человек, чтобы и людям было интересно и безопасно для здоровья. Мы начали проводить небольшие мастер-классы и организовали кинотеатр, в котором показы проводились в узком кругу, с нашими гостями и постепенно желающих становилось все больше и больше, нас просили проводить показы чаще и мы решили, что по выходным можно сделать открытые, бесплатные показы, все желающие могут прийти", – рассказал он.

Зрители кинотеатра под открытым небом в горах Северной Осетии. Фото Заура ЦаллаговаМногие зрители приезжают с детьми, отметил руководитель организации "Родовые башни". "Мы проводим первый вечерний показ для детей – это советские мультфильмы, либо современные, переведенные на осетинский язык, либо с национальной темой. Второй и третий сеанс из советского фонда кино. Старые, добрые фильмы, снимавшиеся у нас на Кавказе, где видна жизнь горцев, как они дружили, относились с уважением друг к другу, как без телефонов и современных устройств находили друг друга в условиях гор и какова была жизнь в тех условиях", – пояснил Цаллагов. Он отметил, что некоторые из этих фильмов снимались, в том числе, и в селении Унал.

Кинотеатр под открытым небом будет работать весь сезон. "У нас есть сайт, страница, мы выкладываем афиши за день, как правило, в пятницу выкладываем на субботу-воскресенье. Число желающих большое, ежедневно пишут, звонят, спрашивают как можно забронировать, есть и такие, которые хотят заказать просмотр не в общие дни, а отдельно, приехав с группой от 15 до 20 человек в компании с семьей, родственниками. Пока что мы планируем проводить показы все лето, осень, насколько позволит погода. В дальнейшем, по одному из наших проектов строится гостевой дом, где запланирован большой зал. Если до зимы мы успеем этот дом достроить, то планируем показы в зимнее время перенести туда, где в уютной и теплой атмосфере гости смогут у каминов смотреть фильмы", – рассказал Заур Цаллагов.

Жители Владикавказа заинтересовались кинотеатром под открытым небом в горах

Идея кинотеатра в горах уникальна и в целом положительная, отметил редактор портала "Hohag.com" Алихан Хоранов. "О башенном комплексе знаю, об открытии кинотеатра слышу впервые. Учитывая месторасположение, хотелось бы, чтобы репертуар этого кинотеатра был избирательный, все же это в горах. Знаю об этом месте, что там есть этнографический музей. <…> из плюсов я положительно смотрю на развитие инфраструктуры в горах. Я был бы рад уехать из города в сельскую местность, если бы в каком-либо из районов республики была создана инфраструктура для полноценного проживания, лечения и досуга", – сказал Хоранов "Кавказскому узлу".

Кинотеатр под открытым небом в горах Северной Осетии. Фото Заура ЦаллаговаКинотеатр в горах гораздо интереснее, чем кинотеатр в городе, отметил житель Владикавказа Сергей Оганезов. "Я бы вообще не пускал в горы никого, поскольку у большинства людей отсутствует культура отдыха, эти места превращаются в свалки после людей, а теперь все начнут возить своих гостей в такой кинотеатр и это увеличит нагрузку на горную экосистему. Сейчас снять домик на одну ночь в горах стоит 10-15 тыс рублей, а когда выходишь на балкон, то вокруг видишь мусор, не обустроена инфраструктура. Я посетил бы такой кинотеатр ради интереса и, конечно, это привлекательнее, чем кинотеатр в городе", – сказал он "Кавказскому узлу".

Проект кинотеатра разнообразит досуг, считает жительница Владикавказа Залина Туаева. "Я слышала о комплексе самые положительные отзывы, люди сейчас потянулись к своим корням, им нравится все национальное, информацией я владею только из СМИ, но только положительной. Людям нравится, этнотуризм становится все более привлекательным. Людям надоела современность, пыльный город, их тянет в родные места, их тянет в горы, особенно молодежь и это плюс, что такие места есть в республике", – сказала она.

Колорита проекту придает то, что в этой местности снимались некоторые знаменитые советские ленты, отметила Туаева. "Я не исключаю, что поехала бы туда в кино, это интересные знакомства, туда едут не обычные обыватели, а скорее, интересующиеся, патриотичные люди, придерживающиеся каких-то традиций, культуры, любящие свой язык, это и новые знакомства. Тем более посетить места, в которых снимались фильмы и которые теперь там же транслируются – это очень интересно. В городе у нас есть кинотеатр под открытым небом, но это приелось, а в горах – это очень необычно, сами горы заряжают, питают энергией, так еще и смотреть дорогие сердцу ленты, получать от этого удовольствие, дышать свежим воздухом – это целая церемония, а не просто поход в кино", – сказала жительница Владикавказа.

Кадр из фильма на экране кинотеатра под открытым небом в горах Северной Осетии. Фото Заура Цаллагова

Осетинский блогер Алик Пухаев отметил социальную составляющую проекта. "Хотелось бы, чтобы поездка заканчивалась не только просмотром кино, но была некой программой. Изначально, как идея привлекающая людей в горы и помимо классического туризма позволяющая провести свой досуг она прекрасна. Там более, в башенном комплексе Цаллаговых есть площадка для дискуссий, мероприятий, а сейчас еще и кинотеатр. В идеале, если они продолжат развивать идею, появится серьезная инфраструктура около этого башенного комплекса", – сказал он "Кавказского узлу".

Историк указал на ветхое состояние памятников культуры в Северной Осетии

Председатель правления национального историко-этнографического общества Северной Осетии "Уасамонга" Марат Цагараев рассказал, что Унал – это одно из старейших селений региона. "Согласно преданиям, башенный комплекс датируется 17-18 веком. Пример Цаллаговых, как и фамилий, приложивших усилия для восстановления своих родовых мест и памятников, должен послужить толчком для других осетинских родов, считает историк.

Кинотеатр под открытым небом в горах Северной Осетии. Фото Заура Цаллагова

"Сейчас многие берутся за реконструкцию. Из последних — это реконструкция башни Курта и Тага в Куртатинском ущелье меценатом Владимиром Гуриевым и то она не до конца поставлена, нет верхнего этажа. Это памятник истории и архитектуры федерального значения, он был на грани разрушения. Реставрировалась башня Мамсуровых, которая не считая бетонного постамента отреставрирована нормально, в Даргавском ущелье - башня Аликовых, она стояла над могильником, там зацементировали пол скалы, еще в советские времена", – отметил Цагараев.

Он добавил, что комплекс Цаллаговых не относится к памятникам архитектуры, поскольку был отстроен заново.

"Они пытались поставить ее (башню) на баланс в комитете по охране памятников, но так как он является полностью новостроем, он не относится [к памятникам]. <…> У нас полно памятников, которые стоят на республиканском и федеральном учете и, к сожалению, находятся в плачевном состоянии, есть башни с петроглифами, есть уникальные башни, они разрушаются", – заключил Царагаев.

Инициатива по восстановлению башенного комплекса Цаллаговых и открытию кинотеатра под открытым небом является частной, не относящейся к деятельности госорганов, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник в комитета по туризму Северной Осетии.

Примечание:

"Владикавказский кинотеатр «Комсомолец» передан Мариинке", "Пикетчица выступила против ликвидации кинотеатра во Владикавказе", "Зрители назвали фильм "Камбак" картиной о реальной жизни ногайцев".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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