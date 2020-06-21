Прокурор Дижона обнародовал подробности беспорядков с участием выходцев из Чечни

21 июня 2020, 13:49

Число жертв столкновений в Дижоне между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения выросло до 20, четырем участникам предъявлены обвинения, рассказал прокурор Дижона. Ассоциации "Барт-Маршо" и "Европейские чеченцы" заявили о предвзятом отношении следствия к выходцам из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня во французском городе Дижоне между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения произошел конфликт, пострадали не менее десяти человек. Вечером 16 июня стороны договорились о перемирии. 18 июня полиция задержала шестерых членов чеченской общины в Дижоне и других городах Франции. Рамзан Кадыров поддержал выходцев из Чечни.

Поводом для конфликта в Дижоне стало избиение 10 июня торговцами наркотиками 16-летнего юноши из чеченской общины, сообщила французская газета Le Figaro. В социальных сетях появились призывы к мести. Уроженцы Чечни заявили об отсутствии межэтнических противоречий с выходцами из Магриба, но указали на нерешенную властями проблему торговли наркотиками.

Прокурор сообщил подробности о задержанных

Прокурор Дижона Эрик Мате сообщил, что в конфликте между выходцами из Чечни и жителями арабского происхождения пострадали 20 человек, несколько из них получили серьезные ранения. Четырем задержанным предъявлено обвинение, трое из них являются выходцами из России, проживают в Сен-Этьене, Труа и Доле, четвертый задержанный – гражданин Франции, родившийся в России и проживающий в Дижоне. Задержанным от 23 до 53 лет, пишет со ссылкой на Мате ТАСС.

Дипломаты посольства России в Париже проверяют информацию о национальной принадлежности задержанных. По словам сотрудника посольства, по информации, которая имелась в ведомстве, граждан России среди задержанных в Дижоне нет. "В связи с объявлением французского прокурора мы направим дополнительный запрос французской стороне", – отметил он.

Прокурор Дижона рассказал, что первому подозреваемому 23 года, он из России, имеет статус беженца, судимости не имеет, проживает в Сент-Этьене. Правоохранители Франции обвинили его в объединении преступников с целью подготовки преступления, эта статья предусматривает лишение свободы на 10 лет.

Второму подозреваемому 29 лет, он также из России, имеет статус резидента, судимости не имеет, проживает в Труа. Он обвиняется по той же статье, что и первый подозреваемый.

Третий – 53-летний гражданин России, имеет статус беженца, живет в Доуле. Обвинен по той же статье, что и первые двое. Четвертому 41 год, он родился в России, но имеет гражданство Франции, не судим, однако находится под надзором суда, проживает в Дижоне. Обвинен в тех же нарушениях, что остальные подозреваемые.

В ночь на 13 июня несколько человек в масках, вооруженные железными прутьями и клюшками и бейсбольными битами, вошли в ночное заведение "Черная жемчужина", где избили четверых человек. В ту же ночь группа людей приехала в Грезиль в Дижоне. Они нападали на отдельных жителей, арабского происхождения, пострадали девять человек. Все конфликты происходили вне поля зрения полиции, а столкновения не были зафиксированы камерами наблюдения, отметил прокурор.

В ночь на 14 июня около 50 человек нападали в Дижоне на жителей арабского происхождения, около 23.25 по местному времени (00.25 мск) несколько человек открыли огонь из пистолета и длинноствольного оружия, из легкового автомобиля. После чего скрылись с места происшествия. Позже автомобиль был найден полицией сожженным в деревне неподалеку от Дижона.

В ночь на 15 июня около 170 человек собрались на автостоянке, которая находится рядом с Дижоном. После чего отправились в район Ле Грезиль, вооружившись железными прутьями и надев маски на лица, она стали нападать на жителей арабского происхождения. В соцсетях появились множество фото и видеороликов, которые сейчас изучают следователи.

Днем 14 июня в Дижоне происходили события, которые прокурор охарактеризовал как "типичные городские беспорядки", они сопровождались погромами в районе Грезиль, на видеороликах, распространившихся в интернете, изображены люди, размахивающие огнестрельным оружием. Прокурор отметил, что многие ролики не имели отношения к событиям в Дижоне. "Они сняты при других обстоятельствах, в других городах", – сказал Эрик Мате. Следователи сделали такой вывод, в частности, по мусорным бакам, которые не принадлежат администрации Дижона, отметил он.

Представители чеченских ассоциаций "Барт-Маршо" и "Европейские чеченцы" 20 июня на пресс-конференции в Париже выступили с заявлением о событиях в Дижоне, указав, что жители Франции относятся субъективно к чеченцам, написал в Telegram-канале "Чеченские новости из Европы" историк и журналист Майрбек Вачагаев, живущий в Европе.

Представители ассоциаций отметили, что чеченцы Франции не требуют особого отношения к себе, а выступают всего лишь за то, чтобы к ним относились как к французам. В ходе специально организованной пресс-конференции они заявили, что к представителям чеченской общины во Франции предвзятое отношение и что они были представлены виновниками беспорядков некоторыми СМИ, чиновниками и политиками.

Пользователи соцсетей не едины в оценках беспорядков в Дижоне

Европейские пользователи Facebook по-разному отнеслись к беспорядкам в Дижоне. Часть из них раскритиковала представителей чеченской общины.

"Чеченцы должны были пойти с 16-летним непосредственно к тем, кто его ударил. И один лидер пусть бы разбирался с другим. Но не 300 человек собирать со всей Европы", – написал Mercobell Mercobell. "В Ницце то же самое: они считают себя выше закона и устраивают кровную месть; палят из "калаша", пока не убьют случайных прохожих", – написала пользователь Liliane Deschamps.

Другие пользователи высказались в поддержку чеченцев. "Я марокканского происхождения и, честно говоря, мне всегда нравились чеченцы", – написал Dade Hamdax. "Чеченцы настоящие мужчины, очень благородные. Отлично сработали. Но в остальном это, конечно, бандитские разборки", – отметил Moktar Belaid.

"Я не думаю, что они друг другу враги. Это просто кто-то поссорился с кем-то. Нет тайной войны между этими двумя общинами", – считает Remi Miroslav.

Некоторые из пользователей раскритиковали действия полиции. "Проще задерживать и избивать "Желтые жилеты", чем оказаться в центре разборок чеченской и магрибской мафии", – написал Karl Thierstein.