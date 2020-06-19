Суд в Волгограде отказался смягчать меру пресечения Свидетелям Иеговы*

19 июня 2020, 14:59

Волгоградский облсуд отклонил апелляционную жалобу пяти Свидетелей Иеговы* на запрет использования телефона и интернета. Семьи верующих испытывают финансовые трудности из-за меры пресечения, пожаловалась супруга одного из обвиняемых в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", следствие обвинило в экстремизме пятерых верующих из Волгограда – Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько. Они были под арестом, но после мера пресечения была смягчена им до запрета определенных действий, 29 мая суд продлил запрет до 9 сентября. Сами обвиняемые не признают себя экстремистами. Они настаивают, что не причастны к деятельности запрещенного судом юрлица, а просто исповедуют свою религию как физлица.

Родственники, соседи и коллеги волгоградских Свидетелей Иеговы*, не разделяющие их веры, усомнились в обоснованности уголовного преследования и назвали неправдоподобной версию следствия об экстремизме верующих. Родные обвиняемых пожаловались на трудное материальное положение в связи с преследованием верующих и карантина из-за коронавируса.

На сегодняшнем заседании в Волгоградском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий пятерым Свидетелям Иеговы*. Суд оставил меру пресечения в силе, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь суда Екатерина Вальковская.

Защита Свидетелей Иеговы* просила суд снять ограничения, сообщила жена одного из обвиняемых Сергея Мельника Анна. По ее словам, на заседании адвокат по соглашению был только у Валерия Рогозина, остальным адвокатов назначили.

«Мера пресечения в виде запрета определенных действий неудобна тем, что нельзя пользоваться ни телефоном, ни интернетом, а у многих с этим связана работа. Плюс из-за этих ограничений заблокированы карты, Валерий (Рогозин), например, не может зарплату получать - трудностей много»», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» супруга Мельника.

Она отметила, что слушания дела по существу продолжатся 30 июня.

Отметим, что Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". События, связанные с этим судебным решением, "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*"

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.