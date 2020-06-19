19 июня 2020, 14:59

Суд в Волгограде отказался смягчать меру пресечения Свидетелям Иеговы*

Волгоградский облсуд отклонил апелляционную жалобу пяти Свидетелей Иеговы* на запрет использования телефона и интернета. Семьи верующих испытывают финансовые трудности из-за меры пресечения, пожаловалась супруга одного из обвиняемых в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", следствие обвинило в экстремизме пятерых верующих из Волгограда – Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько. Они были под арестом, но после мера пресечения была смягчена им до запрета определенных действий, 29 мая суд продлил запрет до 9 сентября. Сами обвиняемые не признают себя экстремистами. Они настаивают, что не причастны к деятельности запрещенного судом юрлица, а просто исповедуют свою религию как физлица.

Родственники, соседи и коллеги волгоградских Свидетелей Иеговы*, не разделяющие их веры, усомнились в обоснованности уголовного преследования и назвали неправдоподобной версию следствия об экстремизме верующих. Родные обвиняемых пожаловались на трудное материальное положение в связи с преследованием верующих и карантина из-за коронавируса.

На сегодняшнем заседании в Волгоградском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий пятерым Свидетелям Иеговы*. Суд  оставил меру пресечения в силе, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь суда Екатерина Вальковская.

Защита Свидетелей Иеговы* просила суд снять ограничения, сообщила жена одного из обвиняемых Сергея Мельника Анна. По ее словам, на заседании адвокат по соглашению был только у  Валерия Рогозина, остальным адвокатов назначили.

«Мера пресечения в виде запрета определенных действий неудобна тем, что нельзя пользоваться ни телефоном, ни интернетом,  а у многих с этим связана работа. Плюс из-за этих ограничений заблокированы карты, Валерий (Рогозин), например, не может зарплату получать - трудностей много»», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» супруга Мельника.

Она отметила, что слушания дела по существу продолжатся  30 июня.

Отметим, что Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". События, связанные с этим судебным решением, "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*"

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.

Примечание:

"Свидетели Иеговы* из Волгограда заявили о готовности к преследованию", "Защита заявила о религиозной дискриминации волгоградских Свидетелей Иеговы*", "Единоверцы сочинских Свидетелей Иеговы* сравнили их преследование с инквизицией".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 июня 2020, 16:16

  • Участник инцидента со свадебным кортежем задержан в Дагестане

    В доме жителя Ленинкента силовики обнаружили схрон оружия и боеприпасов, а также поддельные служебные удостоверения, сообщили в МВД. Ранее задержанный был заподозрен в применении насилия к представителю власти после того, как свадебный кортеж был остановлен за нарушение правил дорожного движения.

19 июня 2020, 16:00

19 июня 2020, 15:22

  • Пользователи YouTube поддержали протест против задержания жителя Дагестана

    Жителям Дагестана удалось объединиться против произвола силовиков, указали пользователи YouTube после того, как сельчане Кизилюртовского района потребовали освободить задержанного Юсупа Абдулаева. До задержания Абдулаев был похищен и подвергся пыткам, затем ему подбросили оружие, заявил адвокат 18 июня.

19 июня 2020, 14:08

19 июня 2020, 14:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи