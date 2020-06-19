Турбизнес Нагорного Карабаха оказался на грани банкротства из-за пандемии

19 июня 2020, 07:39

Из-за эпидемии коронавируса в текущем году туристический поток и доходы турбизнеса Нагорного Карабаха упали на 90 процентов, рассказали предприниматели. Власти региона сообщили о 76-процентом падении числа путешественников.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха продлили до 11 июля режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за эпидемии коронавируса, с 15 июня в регионе введен масочный режим.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из-за эпидемии коронавируса фирмы туристической сферы в Нагорном Карабахе терпят значительный урон, рассказали представители бизнеса. "Это наш семейный бизнес. В основном нашими клиентами являются туристы. Но из-за пандемии, наш бизнес простаивает, у нас нет дохода, мы терпим убытки", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица небольшого кафе в городе Аскеран Алла Арзуманян. Из-за отсутствия туристов у ее семьи нет дохода, живут на ее небольшую зарплату, которую она получает, работая в госучреждении. В прошлые годы в туристический сезон, в основном с мая по сентябрь, ежегодно ее кафе посещало почти 1600 иностранных туристов, однако в этом году не было ни одного туриста, отметила предприниматель.

Она добавила, что для того, чтобы увеличить доходы пришлось изменить бизнес. "Чтобы как-то свести концы с концами, мы начали думать над программой, с целью привлечь местное население. Возможно, это будет пешие походы по местным достопримечательностям. Или к примеру, еженедельно в кафе организовываем вечера чаепития для небольших групп. Из-за пандемии стараемся, чтобы количество людей не превышало 10 человек. Чай мы предлагаем из местных трав, который мы предлагаем посетителям нашего кафе. Мы собираем травы по всему Арцаху, составляем букет чая <…>. Однако, опять же из-за пандемии, чай из карабахских трав невозможно реализовать", – рассказала Алла Арзуманян. Она добавила, что не желает обращаться в банк за кредитом для поддержки своего бизнеса по той причине, что считает банковские проценты слишком высокими.

Приток зарубежных туристов из-за эпидемии в Нагорный Карабах полностью остановился, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица и основатель турагентства "Varanda Travel" в Степанакерте Арус Адамян. "Наше агентство действует уже почти 11 лет. И с такой ситуацией, которая сложилась в этом году из-за пандемии, мы сталкиваемся впервые. Коронавирус нанес большой ущерб не только нашей деятельности, но и всей сфере туризма. Для меня же это основной заработок, но дохода в этом году у нашего [агентства нет], только убытки. Наше агентство лишилось 90 процентов основного дохода из-за пандемии", – отметила Адамян.

Она рассказала, что ее компания также вынуждена менять вид услуг. "Мы начали периодически организовывать недорогие пешие туры небольшими группами, к историческим и архитектурным памятникам, к природным заповедникам. Однако, этого хватает только на зарплату двум сотрудникам – ежемесячная минимальная зарплата, установленная в республике в размере 68 тысяч драмов (142 доллара). А также на оплату транспорта, водителя, проводника", – рассказала Адамян.

Предприниматель также сказала, что не имеет кредитов в банках, и что не отказалась бы от господдержки. "Надеюсь, это будет ощутимая поддержка, чтоб выдать зарплаты моим работникам и увеличить количества внутренних туров. Потому, что людям трудно сидеть дома, они стремятся выйти на природу. Желающих очень много, но больше 20 человек и более двух туров в неделю, мы не имеем возможности организовать", – сказала Адамян.

Семейный бизнес владельца гостевого дома в селе Бадара Аскеранского района Степана Григоряна с его слов также терпит убытки. Он основал свой бизнес год назад, работают в нем только члены семьи. При гостевом доме Григорян организовал оранжерею, откуда получает экологически чистые овощи. Кроме того, что он проводит пешие туры по окрестностям села Бадара и другим достопримечательностям Нагорного Карабаха, предприниматель организовал также пекарню, где туристы могут принять участие в выпечке национального карабахского хлеба.

"В прошлом году принимали много туристов, не было свободного дня за весь сезон, но вот в этом году туристов нет, дохода нет, семейный бизнес терпит убытки", – посетовал предприниматель.

Он тоже не имеет кредитов в банках. "Я создавал этот гостевой дом на свои средства – в банки не обращался. Работал и весь заработок вкладывал в создании этого хостела. Это основной заработок моей семьи. Сейчас я думаю, как выйти из сложившийся ситуации, чтобы как-то удержаться еще пару месяцев. У меня надежда, что к этому времени, пандемия завершится", – сказал Григорян.

Власти Нагорного Карабаха анонсировали меры поддержки бизнеса

Если власти Нагорного Карабаха сохранят режим самоизоляции, то поток туристов может упасть почти полностью, рассказал руководитель управления по туризму министерства по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма Нагорного Карабаха Артак Григорян. "В январе, феврале и до середины марта этого года, в Арцахе побывало порядка двух тысяч иностранных туристов. Начиная с середины марта по сей день, в Арцахе не было ни одного туриста. Уже зарегистрирован 76-процентный спад потока туристов в этом году, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если пандемия продолжится, границы будут закрыта на весь туристический сезон, то есть до конца осени, то спад числа туристов может доходить до 90 процентов", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Григорян.

Власти обсуждают программу по содействию сфере туризма, куда входят также туроператоры, гостиничные хозяйства, постоялые дворы, сказал он. "Управление туризма в настоящее время проводит исследования, направленные на выяснение воздействия эпидемии на сферу [туризма]. В конце исследования, управление представит правительству доклад и комплексную программу поддержки и нейтрализации экономических последствий в сфере туризма", – рассказал Григорян.

Ведомство проводит в интернете акцию, чтобы рассказать пользователям больше информации о Нагорном Карабахе, об его достопримечательностях, гостиницах, чтобы увеличить после пандемии приток туристов. Идет подготовка гидов для работы с иностранцами. "В связи с ситуацией, созданной COVID-19, начиная с середины марта, в Арцахе вообще не приезжают иностранные туристы и есть очень малое количество туристов из Армении, поток которых завершился уже в апреле", – отметил Григорян.

Власти Нагорного Карабаха продолжают благоустройство объектов туризма несмотря на снижение потока туристов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник госслужбы по охране исторической среды при министерстве образования, науки и культуры Нагорного Карабаха Армине Айрапетян. В этом году планируется продолжить ремонтные работы в храмах Гчаванк, Цахкаванк, монастырях Ерица Манканца, Бовурхана, в монастырского комплекса Амарас, старинного моста на территории природного заповедника "Ущелье Хунот", а также в крепости города Шуши, сказала она. "Вопрос археологических раскопок на территории Арцаха, из-за пандемии стоит под сомнением, и этот порос пока обсуждается в правительстве", – сказала Айрапетян.

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