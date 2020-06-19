Врачи отказались переводить объявившего голодовку волгоградского депутата в другую больницу

19 июня 2020, 03:58

Объявивший голодовку в инфекционной больнице депутат гордумы Дмитрий Крылов настаивает на переводе в другое медучреждение, однако он не смог добиться перевода.

Как писал "Кавказский узел", депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Крылов, госпитализированный с пневмонией, 17 июня отказался принимать пищу в знак протеста против прописанного ему лечения, сообщил помощник депутата Юрий Казанцев. Крылова объявили заболевшим коронавирусом в отместку за отрицание депутатом пандемии, предположил Казанцев.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Волгоградской области, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Крылов объявил голодовку в знак протеста против некачественного лечения и условий в больнице, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» помощник депутата. По его словам, состояние Крылова не тяжелое, но на нем отражается то,что он два дня ничего не ел.

"Наши усилия направлены на то, чтобы перевести его из больницы №5, поскольку он считает, что там оказывается некачественное медицинское лечение. Крылов протестует из-за того, что его практически не лечат [...] тест на коронавирус ему сделали, он вроде бы оказался положительным. Но есть сомнения относительного того, что это действительно так, поскольку он каждый год болел пневмонией", - сказал помощник депутата.

"Мы хотели бы, чтобы Крылова перевели в больницу №22. Некачественное лечение, как говорит сам Дмитрий Вадимович, усугубляет его положение [...] Его положили рядом с тяжело больным человеком, при этом сам он не нуждается в дополнительном кислороде, ему не нужен был аппарат искусственной вентиляции легких. Он себя чувствует неплохо, только у него скачет температура. Нет должного отношения со стороны врачей, лечения не происходит никакого. Элементарный бакпосев из-за расстройства кишечника никто не взял. Я спрашивал главврача, почему это не сделано, он ответил, что нет необходимости – это обычная реакция на антибиотики", - рассказал он, добавив, что к вечеру Крылову было предложено какое=-то новое лекарство.

По словам помощника, утром главврач больницы №5 был не против перевода Крылова в больницу № 22, но там главврач отказалась, сославшись на то,что ей для перевода необходимо указание от заместителя председателя комитета здравоохранения области. Он также рассказал, что ему пока не удалось дозвониться председателю комитета здравоохранения Волгоградской области и его заместителя.

Уже в 15.00 по местному времени (14.00 мск) главврач больницы №5 сообщил, что крайне не рекомендует перевод, поскольку состояние Крылова ухудшилось и при переезде у депутата велики шансы умереть, сказал помощник. "Мы связались с Дмитрием Вадимовичем и он это не подтвердил, никаких анализов у него не брали. Крылов волен выбирать место лечения, если ему не оказывают надлежащей помощи. Больница №22 располагается по месту прописки депутата», - пояснил он.

Помощник рассказал, что заразиться депутату было негде, они ни с кем не контактировал длительное врем. "Дача, на которой Крылов провел в изоляции последние два месяца, находится в 70 км от Волгоградской [...] там 10 дворов в лучшем случае, оттуда никого с болезнями не увозили", - пояснил депутат.

«У нас закрались подозрения, что кто-то за его политическую борьбу хочет свести счеты [...] мы не можем связаться с руководством облздрава. И это при том, что он действующий депутат гордумы, и главврачу многие звонили. Все происходит на фоне заявления Крылова о том, что коронавируса нет. Таким образом из него решили сделать посмешище. В ближайшее время будет создана петиция с требованиям отставки руководства облздрава, ее направят министру здравоохранения страны», - сказал помощник Крылова.

Дмитрий Крылов известен в Волгограде как ведущий и главный редактор передачи "Горожане хотят знать...", в которой выступал в защиту интересов жителей города и жестко критиковал власти, информировал "Блокнот-Волгоград" 11 июня. На заседании гордумы 29 апреля Крылов заявил коллегам, что пандемия связана с желанием чиновников провести учения Росгвардии или отмыть деньги, передало 11 июня волгоградское издание "Высота 102".

"«Сухое» голодание (отказ от приёма пищи и воды, - прим. "Кавказского узла") при коронавирусной инфекции даже на одни сутки недопустимо и опасно для жизни. Это связано с тем, что интоксикация, сопровождающая любое острое вирусное заболевание, требует обильного питья для вывода токсинов, которые повреждают все органы и ткани организма. Кроме того, одним из наиболее распространённых осложнений COVID-19 является гиперкоагуляция (повышенная свертываемость крови), которая может привести к венозной тромбоэмболии со смертельным исходом. Поэтому голодание при коронавирусной инфекции допустимо только при употреблении достаточного количества жидкости и при отсутствии противопоказаний (например, сахарного диабета, язвенной болезни и др.). Следует учесть, что любое голодание может повлечь за собой обострение хронических заболеваний или развитие скрыто протекающих болезней. Недлительное голодание при обильном питье, напротив, даже может быть полезным при соблюдении определённых условий и специальной подготовки. Но «сухое» голодание при коронавирусной инфекции может привести к смерти за считанные дни», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" бывшая замминистра здравоохранения Карачаево-Черкесии, кандидат медицинских наук Эльмира Эдиева.

Комментариями Комитета здравоохранение Волгоградской области относительно заявлений Крылова и его помощника "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о выборах, которые проходили в 2019 году в южных регионах страны, "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Выборы-2019: Юг России". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".