18 июня 2020, 17:23

Прокурор Карачаево-Черкесии потребовал от чиновника возмещения почти 12 млн рублей

Глава надзорного органа Карачаево-Черкесии намерен добиться от бывшего руководителя Адыге-Хабльского района выплаты суммы ущерба от продажи земельных участков по заниженной цене. Суд признал чиновника виновным в превышении полномочий.

По данным прокуратуры, глава района продавал земельные участки, находящиеся в распоряжении администрации Адыге-Хабльского района, по многократно заниженной стоимости. Районным судом бывший глава района  был признан виновным по статье о злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст 285 УК РФ). 

"Прокурором Карачаево-Черкесской Республики предъявлен иск к бывшему главе администрации Адыге-Хабльского муниципального района о взыскании в бюджет Российской Федерации 11 миллионов 870 тысяч рублей", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Иск прокурора направлен для рассмотрения в районный суд.

5 марта 2020 года бывший глава Адыге-Хабльского района был признан виновным по трем эпизодам продажи земельных участков по заниженной стоимости своим родственникам и родственникам жены. Суд приговорил бывшего чиновника к году в колонии-поселении, сообщил 5 марта "КавказПост".

С 11 сентября 2017 года Адыге-Хабльский район возглавляет Эдуард Дерев, его предшественником был Солтан Карданов, следует из информации на сайте Адыге-Хабльского района.

Как писал "Кавказский узел", Раулю Арашукову, отцу сенатора Рауфа Арашукова, предъявлено обвинение в убийстве советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, который ранее возглавлял район.

Примечание:

"Рауф Арашуков рассказал о тонкостях жизни в СИЗО", "Участник организации убийства Шебзухова осужден в Карачаево-Черкесии", "Эдуард Дерев связал арест отца с участием в расследовании резонансных убийств".

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