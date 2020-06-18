Сумма на лечение азербайджанского оппозиционера Гусейнова собрана полностью

18 июня 2020, 14:21

В швейцарской клинике началось лечение от онкологического заболевания известного азербайджанского блогера Мехмана Гусейнова. Деньги на оплату лечения были собраны посредством платформы gofundme.com.

Как писал "Кавказский узел", врачи диагностировали онкологическое заболевание у азербайджанского блогера и оппозиционера Мехмана Гусейнова, всего на его лечение необходимо было собрать почти 76,8 тысячи долларов, сообщил его брат. Правозащитники поддержали объявленный сбор средств, связав состояние здоровья Гусейнова с арестами и заключением. К 3 июня Гусейновым удалось собрать более 44,07 тысячи долларов, пожертвования передали 1249 человек.

Мехман Гусейнов - главный редактор общественно-политического журнала SANCAQ production, чьи материалы постоянно появляются в фейсбуке, ютьюбе и инстаграме. Он также является директором Института свободы и безопасности репортеров (IRFS). Гусейнов - автор многих популярных расследований о недвижимости государственных чиновников, беззаконии со стороны полиции и других социальных проблем, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

Брат блогера, соучредитель и исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов рассказал, что вынужден был обратиться к людям за пожертвованиями на лечение Мехмана Гусейнова посредством платформы gofundme.com. По его словам, он "потрясен отзывчивостью и солидарностью граждан Азербайджана и других стран, пожертвовавших свои средства на лечение". Пожертвования внесли 2100 человек. Необходимая сумма в 74 тысячи швейцарских франков (почти 78 тыс. долларов) была собрана за считанные дни, сказал он.

"Менее, чем за две недели кампании собраны уже 82 тысячи франков (свыше 86 тыс. долларов), и люди продолжают вносить средства. Это беспрецедентная мобилизация совместных усилий в масштабах Азербайджана", - заявил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

С этой недели началось лечение Мехмана Гусейнова в Университетском госпитале Женевы, отметил его брат.

По словам Эмина Гусейнова, первая фаза лечения будет заключаться в пяти- или шестинедельном курсе радиотерапии, затраты на который составят до 30 тысяч швейцарских франков (31,5 тыс. долларов). После завершения этого курса, спустя четыре недели врачи проведут операцию по удалению опухоли. Минимальные затраты на операцию при положительном сценарии выздоровления могут составить 12 тыс. франков (свыше 12,5 тыс. долларов), а при отрицательном - 44 тыс. франков (46,3 тыс. долларов).

"В настоящее время средства, которые мы собрали, достаточны для покрытия курса лечения радиотерапией и последующей хирургической операции. В зависимости от результатов лечения, которое, как ожидается, будет завершено к сентябрю 2020 года, мы узнаем, потребуются ли дополнительные средства для покрытия его послеоперационного лечения и последующего обследования. Как только лечащие врачи решат, что Мехман может безопасно перенести авиаперелет, он планирует сразу же вернуться в Азербайджан и продолжить свою правозащитную работу", - заявил брат блогера.

По его словам, поступили сотни писем, авторы которых желают помочь Мехману Гусейнову, и поэтому кампания по сбору средств будет продолжена в течение следующих нескольких месяцев.

"Мы гарантируем, что все его медицинские потребности будут удовлетворены, а расходы покрыты. В случае, если часть собранных средств останется неизрасходованной, она будет использована для продолжения работы в области прав человека, в частности, для поддержки жертв насилия и пыток, незаконных задержаний. Филантропия и солидарность людей, выраженная через онлайн-платформы, доказывает, что, работая вместе, мы можем решить серьезные проблемы нашего общества", - заявил Эмин Гусейнов.

Директор ИСБР считает, что здоровье его брата подорвали потрясения, которые он испытал за время преследований за свою оппозиционную и правозащитную деятельность. По его словам, 10 лет своей жизни Мехман Гусейнов посвятил борьбе с коррупцией и защите прав человека в Азербайджане.

"В течение этого периода он постоянно испытывал трудности, такие как неоднократное административное давление и пытки, пятилетний запрет на зарубежные поездки, незаконное аннулирование документов, удостоверяющих личность, и два года лишения свободы. Последнее было самым тяжелым для него и всей нашей семьи, но особенно для нашей 70-летней матери. Не в силах противостоять стрессу, вызванному арестом Мехмана, она заболела и умерла в государственной больнице в Баку, не получив надлежащей медицинской помощи", - утверждает Эмин Гусейнов.

По его словам, "власти Азербайджана неоднократно лишали Мехмана возможности проходить надлежащее медицинское обследование и лечение". "Только благодаря поддержке, оказанной различными международными правозащитными организациями, он наконец получил возможность пройти медицинское обследование, что позволило выявить у него рак. Но эта болезнь не помешает ему продолжить работу по продвижению и защите прав и свобод человека в Азербайджане", - подчеркнул директор ИСБР.

Поддержка, которую Мехман получил через сайт по сбору пожертвований GoFundMe, дала ему огромную надежду на успешную борьбу с раком.

Он отметил, что благодаря помощи неравнодушных людей, которые пожертвовали деньги на лечение, Мехман Гусейнов "сможет восстановить свое здоровье и продолжить отстаивать права человека".

"Это не первый случай, когда Мехман, проявив твердую приверженность своей работе в области прав человека и демократии, приводит в действие энергию общества. Сразу после освобождения от двухлетнего тюремного заключения в марте 2019 года он начал публичную кампанию по освобождению политических заключенных в Азербайджане. Две недели спустя 50 политзаключенных были освобождены властями. Мехман с конца 2019 и в начале 2020 года занимался разоблачением коррупции во время муниципальных и парламентских выборов в стране. За это он подвергся жестоким пыткам и избиениям, из-за которых стал чувствовать симптомы своей болезни", - утверждает Эмин Гусейнов.

Член правления движения Nida Ульви Гасанли считает кампанию в поддержку блогера беспрецедентной.

"Кампании, связанные с Мехманом, - будь то поддержка в связи с незаконным уголовным преследованием или помощь в его лечении - показывают, что азербайджанское общество отнюдь не индифферентно. Они готовы поддержать отважных лидеров, которые не боятся говорить и показывать правду", - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Мехман Гусейнов отметил, что "огромная общественная поддержка" придает ему сил.

"Кампания показала, что те, кто говорят, что наш народ ни на что не способен, что у нас ничего не получится, - они глубоко ошибаются. Эти утверждения подпитываются властями, чтобы народ не верил в себя, в свои силы. Когда общество расколото, царит недоверие, им легко манипулировать. Но кампания для моего исцеления показала, что граждане не побоялись оказать помощь человеку, преследуемому властями. Я рад, что благодаря этой помощи и поддержке, я смогу вылечиться и вернуться к нормальной жизни, продолжить журналистику, борьбу против казнокрадов и мучителей народа", - заявил блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".