18 июня 2020, 12:46
Волгоградский депутат объявил голодовку в инфекционной больнице
Депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Крылов, госпитализированный с пневмонией, отказался 17 июня принимать пищу в знак протеста против прописанного ему лечения, сообщил помощник депутата Юрий Казанцев. Крылова объявили заболевшим коронавирусом в отместку за отрицание депутатом пандемии, предположил Казанцев.
Дмитрий Крылов объявил голодовку и отказался от предложенного лечения 17 июня, на десятый день госпитализации, сообщил помощник депутата Юрий Казанцев. "Потому что лечение просто усугубляет его положение. За все это время ему ни разу не сделали анализы, чтобы понять восприимчивость к антибиотикам, которые ему колют. Плюс у него вторую неделю диарея. Понятно, что это от антибиотиков. Пробиотики ему не назначали, чтобы поддерживать микрофлору. <...> Дмитрий Крылов в итоге заявил, что больше есть и лечиться прежним образом не будет", - рассказал Юрий Казанцев.
По его словам, информация о голодовке передана в комитет здравоохранения Волгоградской области.
Казанцев уточнил, что Крылов первоначально поступил в госпиталь ветеранов войн в Дзержинском районе Волгограда, а затем был переведен в Пятую больницу Волгограда. На видео, снятом Дмитрием Крыловым и опубликованном на сайте V1, демонстрируется палата с облупившейся краской на стенах, обшарпанными дверями.
Компьютерная томограмма подтвердила у Крылова коронавирус, сообщил Казанцев, добавив, что у Крылова проблемы с легкими. "Он когда-то в молодости работал сварщиком на заводе «Каустик». Однажды там случилась аварийная ситуация, была так называемая хлорная волна. <...> Дмитрий Крылов там чуть не погиб, и наглотался хлора, отравился. Последствия сказались на здоровье, на легких", - пояснил Юрий Казанцев.
При этом помощник депутата усомнился в правильности выводов врачей о коронавирусе у Крылова. "Он сдавал три теста на коронавирус. Вроде бы один подтвердился. <...> А есть он или нет у него, я не знаю. У него не было потери обоняния и вкуса, только температура. <...> Предполагаем, что ему могли сказать о заражении специально. Чтобы потом сказать людям: «Вон, ваш депутат Крылов орал всем, что коронавируса нет, а сам в итоге заболел»", - сказал Казанцев.
Он отметил, что Дмитрий Крылов тщательно соблюдал режим самоизоляции. "Последнее заседание [Волгоградской гордумы] было 29 апреля. После этого все заседания проводились дистанционно. Заразиться от депутатов Дмитрий Вадимович не мог. Он во время самоизоляции увлекся земледелием и жил на даче. В рабочем офисе появлялся редко, общались в основном по телефону", - привело 17 июня слова Юрия Казанцева издание V1.
На последнем очном заседании гордумы, 29 апреля, Дмитрий Крылов заявлял коллегам, что пандемия связана с желанием чиновников провести учения Росгвардии или отмыть деньги, выделенных на здравоохранение, передало 11 июня волгоградское издание "Высота 102". О положительном результате теста на COVID-19 у Крылова стало известно 11 июня, отмечается в публикации.
"Кавказский узел" неоднократно писал об административном преследовании жителей Юга России за распространение недостоверной информации о коронавирусе. "На сайте ВОЗ опубликована официальная информация о COVID-19, согласно которой коронавирус не может иметь искусственную природу происхождения, поскольку его появление связано с комбинированием между собой иных, ранее выявленных коронавирусов", - говорится в рапорте полиции в связи с одним из таких дел. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Волгоградской области, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Дмитрий Крылов известен в Волгограде как ведущий и главный редактор передачи "Горожане хотят знать...", в которой выступал в защиту интересов жителей города и жестко критиковал власти, информировал "Блокнот-Волгоград" 11 июня.
Крылов баллотировался в сентябре 2019 года в областную думу как беспартийный кандидат. После выборов он рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о нескольких инцидентах, которые назвал ожидаемыми провокациями. Среди них – попытки избиения его помощников, один из которых подал заявление в полицию. По словам Крылова, накануне выборов он обращался в правоохранительные органы по поводу того, что "готовится провокация", но "серьезной реакции не последовало".
Новости о выборах, которые проходили в 2019 году в южных регионах страны, "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Выборы-2019: Юг России". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".