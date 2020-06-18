Волгоградский депутат объявил голодовку в инфекционной больнице

Депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Крылов, госпитализированный с пневмонией, отказался 17 июня принимать пищу в знак протеста против прописанного ему лечения, сообщил помощник депутата Юрий Казанцев. Крылова объявили заболевшим коронавирусом в отместку за отрицание депутатом пандемии, предположил Казанцев.

Дмитрий Крылов объявил голодовку и отказался от предложенного лечения 17 июня, на десятый день госпитализации, сообщил помощник депутата Юрий Казанцев. "Потому что лечение просто усугубляет его положение. За все это время ему ни разу не сделали анализы, чтобы понять восприимчивость к антибиотикам, которые ему колют. Плюс у него вторую неделю диарея. Понятно, что это от антибиотиков. Пробиотики ему не назначали, чтобы поддерживать микрофлору. <...> Дмитрий Крылов в итоге заявил, что больше есть и лечиться прежним образом не будет", - рассказал Юрий Казанцев.

По его словам, информация о голодовке передана в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Казанцев уточнил, что Крылов первоначально поступил в госпиталь ветеранов войн в Дзержинском районе Волгограда, а затем был переведен в Пятую больницу Волгограда. На видео, снятом Дмитрием Крыловым и опубликованном на сайте V1, демонстрируется палата с облупившейся краской на стенах, обшарпанными дверями.

Компьютерная томограмма подтвердила у Крылова коронавирус, сообщил Казанцев, добавив, что у Крылова проблемы с легкими. "Он когда-то в молодости работал сварщиком на заводе «Каустик». Однажды там случилась аварийная ситуация, была так называемая хлорная волна. <...> Дмитрий Крылов там чуть не погиб, и наглотался хлора, отравился. Последствия сказались на здоровье, на легких", - пояснил Юрий Казанцев.

При этом помощник депутата усомнился в правильности выводов врачей о коронавирусе у Крылова. "Он сдавал три теста на коронавирус. Вроде бы один подтвердился. <...> А есть он или нет у него, я не знаю. У него не было потери обоняния и вкуса, только температура. <...> Предполагаем, что ему могли сказать о заражении специально. Чтобы потом сказать людям: «Вон, ваш депутат Крылов орал всем, что коронавируса нет, а сам в итоге заболел»", - сказал Казанцев.

Он отметил, что Дмитрий Крылов тщательно соблюдал режим самоизоляции. "Последнее заседание [Волгоградской гордумы] было 29 апреля. После этого все заседания проводились дистанционно. Заразиться от депутатов Дмитрий Вадимович не мог. Он во время самоизоляции увлекся земледелием и жил на даче. В рабочем офисе появлялся редко, общались в основном по телефону", - привело 17 июня слова Юрия Казанцева издание V1.