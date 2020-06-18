Более 750 жителей Калмыкии решили воспользоваться "мобильным избирателем" для голосования

18 июня 2020, 09:08

Жители Калмыкии заинтересовались возможностью проголосовать по поправкам в Конституцию вне помещения, а также по месту нахождения в условиях эпидемии коронавируса, сообщил избирком республики.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов Юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать и голосовать за каждую по отдельности.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, спустя два дня Конституционный суд одобрил поправки. Общероссийское голосование по пакету конституционных поправок было назначено на 22 апреля, однако было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Все формы досрочного голосования доступны в Калмыкии, указывается на сайте избирательной комиссии республики. Прием заявлений от граждан, желающих принять участие в общероссийском голосовании по месту своего нахождения с помощью механизма «мобильный избиратель», начался 5 июня в территориальных избирательных комиссиях Калмыкии, следует из сообщения. Прием заявлений во всех участковых избирательных комиссиях проходит с 16 по 21 июня июня. Кампания включает и бесконтактное голосование. Для этого достаточно будет звонка в участковую комиссию с указанием удобных даты и времени, отмечается в сообщении. Всего в голосовании по поправкам в Конституцию смогут принять участие 205 тысяч 136 жителей Калмыки, сообщили 5 июня на своем сайте "Вести.Калмыкия".

Наиболее активно подаются заявления о голосовании вне помещения для голосования, а также по месту нахождения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник избиркома Калмыкии. «Всего на 17 июня нам поступило 758 заявлений по так называемому мобильному избирателю (голосование по месту нахождения с помощью механизма "мобильный избиратель", - прим. "Кавказского узла"), 502 из них – через Единый портал госуслуг, еще 100 заявлений направлено в территориальные комиссии, 99 – в участковые, 57 – через многофункциональные центры», - сказал он.

По словам сотрудника избиркома, во время голосования 1 июля избирком примет «все необходимые меры противоэпидемического характера». «Будет соблюдаться социальная дистанция – полтора-два метра. На участках всех обеспечат средствами индивидуальной защиты – каждый участник будет снабжен маской, перчатками, одноразовой ручкой, на входе избирателям будет измеряться температура тела. Все будет обрабатываться антисептическими средствами", - сказал он.

Сотрудник избиркома также рассказал, что граждане, которые будут голосовать на дому, смогут это сделать бесконтактно. "Все необходимое для голосования будет передано им в пакете", - пояснил он.

К 17 июня общее число инфицированных коронавирусом в Калмыкии достигло 1292, выздоровели 906 больных, 20 умерли. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Калмыкии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители Калмыкии высказались против поправок в Конституцию

Регистрация на сайте госуслуг для голосования по месту нахождения не вызвала затруднений, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист Санал Очиров. «Я прописан в Элисте, но голосовать буду в Подмосковье. Сегодня зарегистрировался на сайте госуслуг, процедура выбора участка заняла около трех минут», - отметил он.

По словам юриста, для него это будет первое голосование. «Я никогда не ходил голосовать ни на одни выборы. Считал, что это бесполезно, все равно результаты подтасуют, вбросят бюллетени [...] . И как юрист я сейчас понимаю, что поправки в Конституцию вступят в силу, поскольку все необходимые процедуры властями уже соблюдены. Тем не менее, я иду голосовать против, чтобы власти увидели, что нас большинство. Это такая форма протеста», - подчеркнул Очиров.

Руководитель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что будет бойкотировать голосование по правкам к Конституции. Он сказал, что не согласен с содержанием поправок в Конституцию и процедурой их принятия. "Они (поправки) направлены на изменение самой природы российского государства", - считает Боромангнаев. По его мнению, «любой человек, который пойдет голосовать – неважно «за» или «против», дистанционно или непосредственно на участке в день голосования – будет содействовать легитимизации процедуры (принятия поправок)".

О бойкоте голосования ранее также заявил правозащитник Семен Атеев. Он считает, что голосовать против поправок в Конституцию нет смысла, поскольку они фактически уже приняты. "Эта циничная, а в условиях пандемии еще и безответственная процедура проводится с одной целью - продлить срок правления Путина [...] От наших голосов ничего не зависит вообще", - сказал Атеев корреспонденту "Кавказского узла".