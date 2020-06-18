Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Нальчике за 2 часа

18 июня 2020, 09:00

Крупнейший сервис доставки продуктов СберМаркет запустили в Нальчике. С 18 июня нальчане смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. Первое время СберМаркет в Нальчике будет доставлять заказы из торговой сети Дея. Позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Для заказа доступен весь ассортимент магазина, в общей сложности это более 20 тыс. наименований, в том числе акционные товары со скидками до 50%, а также собственные недорогие бренды ритейлера.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 9 утра до 11 вечера. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.

Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

"Сегодня СберМаркет позволяет покупать онлайн продукты и товары первой необходимости уже в более 100 городах России. Благодаря нашему сервису жители имеют широкий выбор продуктов и могут быть уверены в их качестве. СберМаркет доставляет заказы день в день, в удобный двухчасовой интервал”, - говорит Владимир Камионко, директор по развитию регионов СберМаркета.

Сервис доступен в более 100 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, "Ашан", "Лента", "ВкусВилл", "Азбука Вкуса", “Мегамарт”, “Виктория”, и “Командор".

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