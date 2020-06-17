Семьи Жилокова и Ципиновой оказались в материальном затруднении из-за меры пресечения

17 июня 2020, 18:00

Адвокаты Ратмир Жилоков, у которого четверо детей, и Диана Ципинова, проживающая с родителями, не могут содержать свои семьи из-за решения суда об ограничении их в определенных действиях. Коллеги Жилокова и Ципиновой обеспокоены отсутствием реакции на жалобы по факту применения к адвокатам силы.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая суд в Нальчике вопреки ходатайству следствия об аресте адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой оставил их на свободе, запретив при этом общаться с кем-либо кроме семьи, защитников и следователей. Это лишило Жилокова и Ципинову возможности вести адвокатскую практику. Защита сочла это решение суда необоснованным и потребовала избрать подозреваемым подписку о невыезде или залог.

28 мая силовики на 48 часов задержали Ципинову и Жилокова, заподозренных в применении насилия к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Ратмир Жилоков вел себя грубо с сотрудниками полиции и не давал им пройти в заведение, где, как предполагали правоохранители, велась игорная деятельность. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову. В знак протеста Диана Ципинова объявляла голодовку в баксанском изоляторе.

Верховный суд КБР еще не назначил заседаний по рассмотрению апелляционных жалоб защиты Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой на решения Нальчикского горсуда от 30 мая с просьбой отменить им меру пресечения в виде запрета определенных действий и назначить более мягкую – в виде подписки о невыезде либо денежный залог.

"Заседание еще не назначено. По нашей информации, это дело только сегодня поступило в Верховный суд. После поступления материалов дела суд обязан рассмотреть дело в течение трех суток. Мы предполагаем, что либо завтра (18 июня), либо послезавтра заседание уже будет назначено, и жалобу рассмотрят", – сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Людмила Кочесокова.

Она также рассказала, что просьба заместителя председателя комитета Государственной думы по вопросам женщин Оксаны Пушкиной к генеральному прокурору о проверке законности уголовного преследования Ципиновой пока осталась без реакции.

О том, что Оксана Пушкина попросила генерального прокурора проверить законность уголовного преследования Дианы Ципиновой, стало известно 10 июня. Депутат также просила провести проверку сообщений о применении силы к Ципиновой и ее коллегам, информации об угрозах и фальсификации доказательств. Пушкина попросила генпрокурора дать и общую оценку контролю над соблюдением законности в работе МВД Кабардино-Балкарии и регионального управления Следкома и призвала наказать силовиков, если подтвердится информация о нарушениях с их стороны.

"Более того, с подобными просьбами обращались и Жилоков, и Ципинова, но пока никаких письменных ответов нами не получено. Также нет никаких новостей о проверке жалоб в Следственный комитет о насилии в отношении адвокатов. Она еще не завершена. Мне кажется, мы получим какие-либо сведения о проверке, когда дело будет передано в суд. Не рассмотрены даже наши заявления о применении против нас силы. Это нас сильно смущает", – отметила адвокат.

По словам Кочесоковой, коллеги Жилокова и Ципиновой стараются оказывать юридические услуги их клиентам. "Ситуация такая, что Жилоков и Ципинова не могут оказывать услуги своим клиентам. И их коллеги отзываются, стараются помочь людям, у которых были договоренности с Жилоковым и Ципиновой. В основном все их клиенты получают помощь от их коллег", – рассказала она.

Адвокат Елизавета Шак также подтвердила, что проверка жалоб в Следственный комитет о насилии в отношении адвокатов еще не завершена. "Проверка все еще проводится. Процессуальных решений по этому поводу пока не принято. Также не назначено заседание ВС КБР по апелляционной жалобе. Мы пока ждем", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Елизавета Шак.

По словам адвокатов, семьи Жилокова и Ципинова оказались в затруднительной ситуации.

"Жилоков и Ципинова фактически не могут работать, получать доход и содержать свои семьи. У Жилокова четверо несовершеннолетних детей, Ципинова не замужем, но живет с родителями, которые у нее на иждивении. Они практически лишились дохода. Это дело ущемляет все стороны их жизни", – подчеркнула Людмила Кочесокова.

"У Жилокова еще престарелые родители. Мать у него инвалид. Жилоков – единственные кормилец семьи. Ципинова тоже содержала свою семью, активно работала для этого. Сейчас семьи остались без их помощи", – подтвердила Елизавета Шак.

Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Напомним, адвокатское сообщество поддержало Ципинову и Жилокова. Во время заседания по мере пресечения адвокатам у здания суда собралось около 50 их коллег, а "Фонд защиты адвокатов" написал обращение в защиту Жилокова и Ципиновой, которое подписали 1600 человек. 31 мая семь человек, в том числе адвокаты, провели в Москве одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Силовики назвали эти пикеты "скрытой формой массового мероприятия".