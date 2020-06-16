Бортников доложил Путину о ликвидации подполья в СКФО вопреки статистике жертв конфликта

16 июня 2020, 19:07

Вооруженное подполье на Северном Кавказе ликвидировано, терактов в 2019 году в России не было, а число преступлений террористической направленности сократилось до минимума, заявил директор ФСБ Александр Бортников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Слова об уничтожении подполья опровергают два подрыва и 18 вооруженных инцидентов, зафиксированных в СКФО в течение 2019 года, а также данные о числе жертв конфликта за пять месяцев 2020 года.

Ликвидация подполья на Северном Кавказе позволила обеспечить безопасность крупных международных мероприятий, в том числе проведение чемпионата мира по футболу, заявил директор ФСБ Александр Бортников. На сегодняшней встрече с президентом Владимиром Путиным он привел статистику за последние 10 лет, согласно которой ФСБ предотвратила 159 терактов.

В 2019 году в России было предотвращено 50 преступлений террористической направленности, что позволило "не допустить терактов на территории России", заявил Бортников 10 декабря 2019 года. По его данным, были нейтрализованы 32 боевика, в том числе девять главарей, задержан 41 лидер боевиков, 241 боевик и 606 пособников, обнаружены 78 террористических ячеек, приводил его слова ТАСС.

"Если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году (в 2019 году, – прим. "Кавказского узла") – только четыре [...] За эти 10 лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов", – цитирует слова Бортникова пресс-служба Кремля.

По его словам, особое внимание силовики уделяют выявлению пособников террористов и вопросам их финансирования. "По статистике можно сказать, что было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, вся эта деятельность была предотвращена", – отметил директор ФСБ, говоря о работе Национального антитеррористического комитета.

Он подчеркнул, что "снизить в десятки раз проявления террористической направленности, прежде всего на территории Северного Кавказа, удалось ценой больших проблем и потерь".

Бортников отметил, что благодаря профилактике, которую проводят силовики, удалось "в значительной степени снизить уровень радикализации населения".

"Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой (террористической, – прим. "Кавказского узла") деятельности [...] Конечно, мы не можем гарантировать на 100 процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но мы стремимся к этому", – заключил директор ФСБ.

Статистика 2019 года: два подрыва и 18 вооруженных инцидентов на Северном Кавказе



Согласно подсчетам "Кавказского узла", в 2019 году в регионах СКФО произошло два подрыва, жертвой стал один человек – погибший силовик. Один из этих взрывов можно отнести к категории терактов, при этом жертв при нем не было.

В 2019 году на Северном Кавказе было зафиксировано 18 вооруженных инцидентов. В них пострадали не менее 45 человек: 32 погибли и 13 получили ранения. Среди погибших 28 предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований и четыре сотрудника силовых структур; среди раненых два боевика, 10 силовиков и один мирный житель. Для сравнения, в 2018 году в регионах Северного Кавказа было 38 вооруженных инцидентов, не менее 105 человек пострадало, 79 погибли и 26 получили ранения.

Вооруженным инцидентом "Кавказский узел" считает любое событие, вовлекающее присутствие двух сторон (боевики, силовики) одновременно, в ходе которого одной или обеими сторонами прицельно применяется боевое оружие, вне зависимости от его типа. В том числе к вооруженным инцидентам относятся все случаи использования гранат и гранатометные обстрелы, а также все подрывы автомобилей.

В 2019 году общее число жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе составило 45. Жертвой среди гражданского населения в СКФО в 2019 году стал один человек, он был ранен. Общее число жертв среди мирных жителей в 2018 году составило 13 человек: 10 погибли и трое были ранены. Число жертв среди силовиков в 2019 составило 15 человек: пятеро убиты, 10 ранены.

Общее число жертв среди предполагаемых боевиков составило 30 человек, из них 28 убиты и двое ранены. Отметим, что в ряде случаев родственники убитых заявляют об их непричастности к вооруженному подполью. "Кавказский узел" стремится проверить данные из силовых структур, хотя это не всегда возможно.

Из всех регионов СКФО в прошлом году наибольшее число убитых и раненых – в Ингушетии. Кабардино-Балкария обосновалась на втором месте в этом антирейтинге, а Чечня – на третьем.

В 2018 году в регионах СКФО произошло пять подрывов, жертвами которых стали четыре человека: два погибших боевика и два раненых силовика. За 2018 год в регионах СКФО зафиксировано пять терактов, в которых пострадал 31 человек: 19 погибли и 12 получили ранения.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", в первом квартале 2020 года жертвами конфликта стали, по меньшей мере, четыре человека, а в апреле 2020 года – еще двое. Один предполагаемый участник вооруженного подполья был убит в Ингушетии, еще один – в Дагестане. В Кабардино-Балкарии были убиты три предполагаемых боевика. В Ставропольском крае в ходе спецоперации был убит предполагаемый боевик, еще один был задержан.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.