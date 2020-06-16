Экологи возложили вину за загрязнение Восточного Дагомыса на власти

16 июня 2020, 14:59

В загрязнении реки Восточный Дагомыс нефтепродуктами виноваты власти, которые халатно относятся к охране природы, считают экологи. Виновные в загрязнении реки установлены, сообщила региональная прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июня местные жители сообщили о загрязнении нефтепродуктами протекающей в Сочи реки Восточный Дагомыс. Предположительно, утечка произошла на станции техобслуживания автомобилей. Власти заявили об остановке очистительных работ из-за отсутствия угрозы распространения нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Жители пожаловались на стойкий запах мазута на берегу реки.

Экологи раскритиковали местные власти за то, что они, по их мнению, уделяют недостаточно внимания работе по очистке и сохранению экологии в регионе. "В Сочи за реками нет никакого контроля", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" эколог Ольга Носковец. Она считает, что чиновники часто не соблюдают законы об экологии.

С ней согласен руководитель краснодарского отделения экологической организации "Зеленая лига" Евгений Витишко. "Происходит все это из-за безнаказанности, бесконтрольности и вседозволенности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По прошествии четырех суток после загрязнения реки Восточный Дагомыс, запаха нефтепродуктов нет, их следов не осталось и на берегах, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте происшествия.

Местная жительница Вера Васильева выразила удивление тем, отчего так быстро исчезли загрязнения. "Реку никто не чистил. Куда могли деться все загрязнения?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правоохранители заподозрили в загрязнении реки местный автосервис

Вероятно река смыла нефтепродукты своим течением, предположил Евгений Витишко. "По моим подсчетам, если учесть, что скорость воды в реке 1,9 метров в секунду, а протяженность от источника загрязнения до устья реки приблизительно три километра, то река очистилась проточными водами уже через полчаса и вынесла нефтепродукты в море. Как раз, где находится пляж управления делами президента. Поэтому полагаю, что виновного найдут и привлекут к ответу быстро. Тем более, что дело из-за огласки и общественного контроля приняло ожидаемый поворот, его не удалось умолчать или забыть о нем", – отметил эколог.

Масштабы загрязнения были небольшие, о чем свидетельствует отсутствие жалоб отдыхающих на пляжах, предположил он. "На кадрах видео все выглядело так масштабно, потому что один литр нефти имеет тенденцию разливаться по поверхности 100 квадратных метров. Поэтому масштаб утечки могут установить только специалисты по своим расчетам", – пояснил Витишко.

Эколог отметил, что одна из серьезных проблем в экологии – это тотальная застройка водоохранных зон, в том числе промышленными объектами. Вину за это он возложил на чиновников. По мнению Витишко, существенный ущерб экологии наносят промышленные предприятия из-за того, что на них часто происходят аварии и загрязнения выбрасываются в воду или почву.

По версии специалистов муниципального предприятия "Водосток", сброс нефтепродуктов в реку произошел через ливневой коллектор с территории одной из местных компаний. Предположительно объем сброшенного ГСМ в ливневой коллектор составляет не более 25 литров. Проводится проверка, специалисты Росрыболовства производят расчет вреда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Водостока".

"Обследование, проведенное 13 июня, показало, что на поверхности реки Восточный Дагомыс загрязнений не наблюдается. Опасности попадания нефтепродуктов в Черное море нет", – отметил он.

Максимальным наказанием за загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод <...> является арест до трех месяцев. За те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных – лишение свободы на два года. Если загрязнение вод повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание по ст.250 Уголовного кодекса РФ составляет лишение свободы на пять лет.

В прокуратуре Краснодарского края подтвердили, что по предварительной версии загрязнение реки произошла по вине станции техобслуживания. "По предварительным оценкам экспертов, источником загрязнения нефтепродуктами реки Ира, а затем и реки Дагомыс стала станция техобслуживания. Прокуратура Краснодарского края, сочинская межрайонная природоохранная прокуратура, а также полиция проводят проверку, по итогам экспертизы будет установлен источник загрязнения и сумма ущерба", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Полиция установила виновных в происшествии, предположительно они являются сотрудниками одной из станций техобслуживания, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян.

Спасатели подтвердили прекращение работ. "После разлива нефти и нашего обследования реки, мы не вели никаких работ по Дагомысу. Сейчас этим вопросом занимаются муниципальные служащие и служащие природоохранной прокуратуры", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МЧС Мария Спиридонова.