Владельцы хостелов пессимистически отнеслись к открытию туристического сезона в Грузии

16 июня 2020, 13:05

Требования Минздрава Грузии к работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса обременительны, заявили владельцы хостелов и гостевых домов. Успешность туристического сезона под вопросом, поскольку поток иностранных туристов может оказаться недостаточным, указали предприниматели.

Как писал "Кавказский узел", с 15 июня в Грузии после двух с половиной месяцев перерыва возобновилось внутреннее железнодорожное сообщение, открылись и внутренние авиарейсы, стали доступны для посещения природные парки. При условии получения специального разрешения и соблюдения санитарных правил открылись отели и другие объекты размещения туристов.

Имея репутацию безопасного места для путешествий в условиях пандемии, Грузия пытается спасти летний туристический сезон в 2020 году. Когда и кто поселится в грузинских гостиницах, какие требования ожидают туристов, сможет ли бизнес удержать цены, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Грузия спасает туристический сезон 2020".

Владельцы отелей обеспокоены, приедут ли иностранные туристы

Чтобы получить разрешение на работу, нужно подать заявку в мэрию, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" владелец батумской гостиницы "Дельфин" Нукри Бедианидзе. "Однако для подачи заявки нужно получить справку от департамента здравоохранения. Они приходят, смотрят, как и что происходит, и после этого мы направляем заявку в мэрию", - пояснил Бедианидзе.

По словам представителя гостиницы V’rriot Tbilisi CourtI Yard Кэти Шубладзе, руководство отеля, ознакомившись с требованиями Минздрава, осуществили реконструкцию, закупили необходимые дезинфицирующие средства и расходные материалы, проинструктировали персонал. "Мы сами пригласили сотрудников министерства здравоохранения. Они провели проверку и выдали сертификат нашей гостинице о ее соответствии требованиям", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Шубладзе.

Согласно рекомендациям Минздрава, нужно, в частности, проводить дезинфекцию поверхностей на территории отелей не реже трех раз в день, а также обрабатывать каждые два часа те поверхности, с которыми часто соприкасаются визитеры или персонал гостиницы: дверные и оконные ручки, перила лестниц, кнопки лифта. Дистанция между людьми в общественных местах должна составлять два метра. В закрытых помещениях нужно обеспечить естественную вентиляцию, и только в случае невозможности – искусственную.

Требования Минздрава необременительны, считает хозяйка гостиницы Black Sea Ирма. "Мы даже не повысим плату за номера, поскольку из-за падения курса национальной валюты инфицирующие средств и оборудование обошлось относительно дешево", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом владелица гостиницы отметила, что не рассчитывает на большую прибыль в этом году. "Большой вопрос, сколько людей приедет в эти дни в Грузию. Полагаю, что можем хотя бы остаться на плаву, и в следующем году уже действительно получил какую-то прибыль", - пояснила Ирма.

Предприниматель Нукри Бедианидзе также заявил, что не будет повышать цены. "Мне обошлось все оборудование примерно в 100 лари (около 33 долларов. - Прим. "Кавказского узла"). Поэтому я не буду повышать цены. Даже в разгар сезона оставлю цены в 50-60 лари (16-20 долларов. - Прим. "Кавказского узла") за одного человека", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, отели и гостевые дома в этом году во многом будут зависеть от того, как банки решат проблему с выплатами по кредитам. "У меня не очень большая задолженность, но нужно все равно договариваться с банком – согласятся ли они реструктурировать долг, чтобы мне не пришлось платить неустойку и штраф", - заявил пояснил Нукри Бендианидзе.

Он констатировал, что на сегодняшний день номера в его гостинице не бронируют. "Увы, но пока никто не бронирует номера, поскольку не знают, какие страны и когда откроются", - сказал Бендианидзе.

Самая дорогая опция при выполнении условий Минздрава – покупка дистанционного термометра, который стоит 150 лари (около 50 долларов), все остальное значительно дешевле, отметил владелец отеля "Старый Батуми" Гоча Месхи. "Я тоже не повышу цену за постой. Все останется в пределах прежних цен. Самое главное – чтобы были клиенты", - сказал Гоча Месхи корреспонденту "Кавказского узла".

По словам бизнесмена, на сегодняшний день в его отеле уже забронирована часть мест, но успешность сезона под вопросом из-за того, что границы еще не открыты, и угрозы новой волны коронавируса. "Интересно то, что много желающих приехать из России. Им выгодно было бы разместиться в Батуми на время коронавируса в их стране. У нас относительно низкие цены, затраты на проживание в Грузии меньше. Плюс обстановка: больше гарантий, что не заразишься", - указал Гоча Месхи.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Требования Минздрава обременительны для хостелов и гостевых домов

Владельцы хостелов не уверены, что в нынешних условиях им стоит возобновлять работу. Хозяйка гостевого дома Wonderland в Батуми Лика сказала корреспонденту "Кавказского узла", что еще не подавала заявку в мэрию. "Мы посчитали, во сколько обойдется закупка всего необходимого оборудования. Оказалось, 3000 лари (982 доллара. - Прим. "Кавказского узла"). Это немаленькие деньги, и при отсутствии гарантии, что они отобьются, мы не знаем, стоит ли в этом году закупать дезсредства и подавать заявку в мэрию", - пояснила хозяйка гостевого дома.

По словам Лики, в ноябре 2019 года у нее было много номеров, забронированных на август-сентябрь туристами из России, Швеции, Норвегии, Ирландии и других стран. Однако в с марта 2018 года все заявки были отозваны. "Прошлый сезон был настолько удачный, что мы в нашем гостевом доме оборудовали бассейн. И теперь, к сожалению, только мы с мужем можем любоваться водоемом и садом", - посетовала она.

"Нам запретили иметь двухъярусные кровати. Это как? Получается, половина клиентов отсеивается. А наш бизнес малорентабельный. Нужно как минимум 60% заполненности, чтобы выжить. Поэтому я думаю, сохранять бизнес или нет", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" владелец хостела "Раскладушка" Нико Чичинава.

Он отметил, что его связывает договоренность с арендодателем. "Мы уже давно сотрудничаем. Не хотелось бы терять деловые связи. Поэтому будем думать, как выкрутиться из этой ситуации", - пояснил Чичинава.

Требования Минздрава необоснованны, заявил корреспонденту "Кавказского узла" владелец хостела "Раскладушка" Нико Чичинава. "Согласно закону Грузии о лицензированной деятельности, гостиничный бизнес не входит в разряд лицензированных. Поэтому непонятно, на каком основании это все происходит – никогда мы не брали разрешение на ведение гостиничного бизнеса до сих пор", - указал Чичинава.

Рекомендации Минздрава Грузии о новых правилах лицензирования гостиниц, сформулированные в указе ведомства от 29 мая, не имеют силы закона и необязательны к исполнению, заявил корреспонденту "Кавказского узла" действующий адвокат, бывший председатель Адвокатской ассоциации Грузии Заза Хатиашвили. "Если минздрав издал документ, который носит название «рекомендации», и эти рекомендации не были приняты парламентом в качестве закона, то юридической силы этот документ не имеет. Никто не может прийти и закрыть отель или хостел на основании невыполнении пунктов этого документа", - утверждает адвокат.

Закон о лицензиях парламентом не пересматривался, но в условиях чрезвычайной ситуации правительство имеет право вводить ограничения в обход законодательного органа, указал бывший Верховный судья Грузии, доктор права Константин Кемулария.

Грузия готовится к приему иностранных туристов с 1 июля

Грузия откроется для иностранных туристов через полмесяца после начала сезона внутреннего туризма, 1 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель начальника Национального центра по контролю за заболеваниями и общественным здоровьем Паата Имнадзе. Однако еще не определено, туристы из каких именно стран смогут приехать в Грузию. "Всемирная организация здравоохранения пока еще не выдвинула четких рекомендаций о критериях, по которым было бы безопасно возобновлять взаимное передвижение посетителей между теми или иными странами. У нас есть свои соображения, но пока мы не выдали четких указаний", - рассказал Имнадзе.

По его словам, для иностранных туристов будет обустроен специальный "зеленый коридор". "Этот зеленый коридор представляет собой систему договоров между Грузий и другими странами. То есть, это система въезда, которая позволит гарантировать, с одной стороны, что в Грузии не увеличится количество зараженных и, с другой стороны, что от нас не поедут люди, зараженные коронавирусом", - пояснил Паата Имнадзе

Он подчеркнул, что никаких ограничений на перемещение туристов по стране не будет. "Они смогут перемещаться по стране так же, как и граждане Грузии, соблюдая, естественно, те же ограничения: маска в общественных закрытых помещениях, передвижение на такси только по двое на заднем сиденье", - сказал Имнадзе.

Доступ ко всем достопримечательностям Грузии свободен, заверили в Национальной туристической администрации. "Нет карантинных зон, поэтому туристы - как граждане Грузии, так и иностранцы, - смогут посетить любые достопримечательности Грузии. Необходимо будет только соблюдать правила: ношение масок в закрытых общественных местах, и социальное дистанцирование", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Администрации туризма Грузии.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".