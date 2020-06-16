16 июня 2020, 02:24

Житель Дагестана совершил самоподжог у здания управления ФСБ

Мужчина, пытавшийся подать заявление в Управление ФСБ по Дагестану, облил себя бензином и поджег перед зданием ведомства.

Инцидент произошел днем 15 июня. Мужчину задержали и доставили в больницу.

Как утверждают источники, человек пришел в Управление ФСБ по Дагестану с требованием принять у него заявление, но его попросили дождаться своей очереди. После этого мужчина "с криками отошел в сторону", облился горючим и поджег себя, сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах РИА "Дагестан".

Серьезных ожогов мужчина не получил. Он неоднократно привлекался к ответственности за наркотики и в момент самоподжога находился в состоянии наркотического опьянения, утверждают в правоохранительных органах. 

Сотрудники УФСБ просили его подождать на улице, "так как из-за угрозы коронавируса в здание пускают по одному посетителю", отмечает со ссылкой на источник ТАСС.

На сайте МВД по Дагестану и на странице ведомства в Instagram по состоянию на 02.00 мск 16 июня нет информации об инциденте с самоподжогом в Махачкале.

Примечание:

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