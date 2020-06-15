15 июня 2020, 20:33

Апелляционный суд утвердил приговор Магомедамину Вагабову

Коллегия Апелляционного военного суда в Московской области оставила в силе приговор жителю Дагестана Магомедамину Вагабову, осужденному на 13 лет по делу о причастности к боевикам.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя дагестанского села Губден Магомедамина Вагабова к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте боеприпасов. При этом вину Вагабова в финансировании терроризма суд не подтвердил. Прокурор в прениях требовал осудить Вагабова на 16 лет. Адвокаты заявили, что суд проигнорировал заявление о пытках Вагабова после задержания. Отец осужденного также заявил о его невиновности.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Вагабова виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Жалоба на приговор Вагабову поступила 6 мая, следует из картотеки на сайте Апелляционного военного суда.

Напомним, по версии обвинения, в 2014 году Вагабов "был вовлечен в незаконное вооруженное формирование", в котором обучался обращению с огнестрельным оружием, изготовлению взрывных устройств, "методам выживания в экстремальных условиях в лесных массивах". Кроме того, он "взял на себя обязательства по обеспечения скрытого передвижения участников незаконного вооруженного формирования", приобретал им продукты, а также "выполнял иные поручения" вплоть до задержания, заявило обвинение.

Сам Вагабов свою вину отрицал, утверждая, что к нему были применены пытки.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Магомедамина Вагабова и его представителей относительно решения апелляционного суда.

Примечание:

"Вагабов заявил о фальсификации показаний", "Свидетель по делу Вагабова отказался от своих показаний", "Родственник дагестанского амира Вагабова заявил в суде о пытках".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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