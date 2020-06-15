Водители возобновили работу вопреки банкротству перевозчика в Махачкале

15 июня 2020, 15:15

Конкурсный управляющий позволил обанкротившемуся автобусному перевозчику совершать рейсы, но долги по зарплате не выплачены, заявили сегодня водители. Спасти предприятие от закрытия может только финансовая помощь властей, считает глава Координационного совета НКО Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники обанкротившегося Махачкалинского пассажирского автотранспортного предприятия №2 (МПАТП №2) обратились к президенту России и в прокуратуру с просьбой помочь им сохранить работу. Рабочих мест в Дагестане мало, и высок риск остаться без источника дохода, пожаловались водители.

В марте 2019 года МПАТП №2 было признано банкротом из-за долга в 200 миллионов рублей. В отношении автопредприятия было введено конкурсное производство, сообщил председатель профсоюзного комитета предприятия Кадим Нухов. 105 водителей не получают зарплату с марта, долг перед ними составил в общей сложности 7,2 миллиона. Работа предприятия приостановлена с 29 мая, коллектив из 131 работника был извещен увольнении.

Конкурсный управляющий МПАТП №2 отменил свое решение о прекращении его работы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве транспорта Дагестана. Работа предприятия возобновлена еще с 6 июня, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления общественной организации "Каспийск – наш город" Светлана Багмет, сославшись на письмо Минтранса Дагестана.

Водители вышли на работу, несмотря на то, что долги по зарплате до сих пор не погашены, констатировал один из сотрудников предприятия, Рустам. "Чем сидеть дома, лучше работать. Из собранных за проезд денег, может, хоть частично с нами рассчитаются. Мы готовы сделать все, чтобы предприятие сохранилось. Пока наши требования, до погашения всех долгов, считаем не выполненными", - заявил водитель корреспонденту "Кавказского узла".

Возобновление работы коллектив предприятия воспринял положительно, хотя из-за отсутствия достаточного количества рабочих автобусов на линию смогли выйти не все водители, отметил другой сотрудник МПАТП №2, Магомед. "Мы хотим работать, пассажиры нас поддерживают. Весь коллектив полагает, что автобусы пытаются выдавить с рынка, чтобы они не конкурировали с маршрутными такси", - сказал водитель корреспонденту "Кавказского узла".

В начале июня жители Махачкалы указали, что опасаются пользоваться маршрутками в условиях пандемии коронавируса, предпочитая ездить на автобусах или такси. Водители маршруток признали, что ради минимизации убытков подолгу простаивают, набирая пассажиров, и пускают в салон людей без масок. Власти увеличивают риск заражения людей, вынуждая их пользоваться общественным транспортом вместо личного, заявила жительница республики.

На линию вышли все автобусы, их около 15, подтвердил председатель профсоюзного комитета МПАТП №2 Кадим Нухов. "Это произошло из-за широкой огласки ситуации в СМИ и благодаря общественным организациям. Но вопрос не решен, долги никто не погашает. У нас имеется информация, что планы по окончательному банкротству предприятия не изменились", - указал Нухов корреспонденту "Кавказского узла".

Достигнуто соглашение, что конкурсный управляющий пока не будет предъявлять претензий по долгам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель конкурсного управляющего по финансово-хозяйственной части Магомед Искендеров. "Срок пока не оговорен. Долги остаются. Если правительство республики не будет погашать долги, предприятие не выживет. Для республиканского бюджета 200 миллионов рублей - не такая большая сумма", - полагает он.

Председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на направлял первому заместителю председателя правительства Дагестана Гаджимагомеду Гусейнову запрос по ситуации с банкротством автотранспортного предприятия, но ответа не последовало. "Временное возобновление работы не решает проблему. Предприятие упорно ведут к банкротству, и если власти республики не решат вопрос в короткие сроки, Махачкала останется без нормального транспортного сообщения", - заключил Хадулаев.

На сайте правительства Дагестана к 15.00 мск 15 июня не появилось комментариев относительно ситуации с МПАТП №2.

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