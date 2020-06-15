15 июня 2020, 03:43

Глава ассоциации фермеров Кубани умер при спасении тонущего мальчика

В Темрюкском районе главный фермер Краснодарского края Виктор Сергеев, спасая тонущего ребенка, умер от сердечного приступа.

Инцидент с участием главы ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Виктора Сергеева произошел 13 июня в Темрюкском районе.

Виктор Сергеев бросился в море, чтобы спасти тонущего мальчика. Он смог вытолкнуть ребенка на безопасное место, однако сам из воды выйти не смог, у него случился сердечный приступ, пишет 14 июня "Лента.ру".

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили Сергеева на берег, но он был уже мертв. Согласно первоначальным данным, смерть произошла из-за инфаркта, сообщает РБК.

Виктору Сергееву исполнился 71 год. Он возглавлял АККОР Кубани почти 23 года, информирует "Российская газета".

Примечание:

"Тело унесенного в море школьника нашли на пляже в Сочи", "Суд в Астрахани назвал виновного в гибели ребенка на Волге", "Найдены тела пропавших в Ростовской области школьников".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 июня 2020, 04:42

  • Аналитики заявили о политическом характере преследований Царукяна

    Уголовное преследование лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна связано с вероятностью консолидации оппозиционных сил вокруг его персоны, считают политолог Армен Варданян и глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Основания для преследования были давно, а то, что о них вспомнили именно сейчас, наводит на мысль о политической подоплеке, отметила обозреватель Наира Айрумян.

15 июня 2020, 02:44

15 июня 2020, 01:45

15 июня 2020, 00:46

  • Полиция Армении разогнала сидячий протест в поддержку Гагика Царукяна

    Более ста человек были задержаны за участие в акции протеста в поддержку лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. По данным Службы национальной безопасности, политик, у которого прошли обыски по делам о подкупе избирателей и игорном бизнесе, может быть замешан также в афере с землей.

14 июня 2020, 23:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи