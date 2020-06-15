15 июня 2020, 03:43
Глава ассоциации фермеров Кубани умер при спасении тонущего мальчика
В Темрюкском районе главный фермер Краснодарского края Виктор Сергеев, спасая тонущего ребенка, умер от сердечного приступа.
Инцидент с участием главы ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Виктора Сергеева произошел 13 июня в Темрюкском районе.
Виктор Сергеев бросился в море, чтобы спасти тонущего мальчика. Он смог вытолкнуть ребенка на безопасное место, однако сам из воды выйти не смог, у него случился сердечный приступ, пишет 14 июня "Лента.ру".
Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили Сергеева на берег, но он был уже мертв. Согласно первоначальным данным, смерть произошла из-за инфаркта, сообщает РБК.
Виктору Сергееву исполнился 71 год. Он возглавлял АККОР Кубани почти 23 года, информирует "Российская газета".
"Тело унесенного в море школьника нашли на пляже в Сочи", "Суд в Астрахани назвал виновного в гибели ребенка на Волге", "Найдены тела пропавших в Ростовской области школьников".
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