Глава ассоциации фермеров Кубани умер при спасении тонущего мальчика

15 июня 2020, 03:43

В Темрюкском районе главный фермер Краснодарского края Виктор Сергеев, спасая тонущего ребенка, умер от сердечного приступа.

Инцидент с участием главы ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Виктора Сергеева произошел 13 июня в Темрюкском районе.

Виктор Сергеев бросился в море, чтобы спасти тонущего мальчика. Он смог вытолкнуть ребенка на безопасное место, однако сам из воды выйти не смог, у него случился сердечный приступ, пишет 14 июня "Лента.ру".

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили Сергеева на берег, но он был уже мертв. Согласно первоначальным данным, смерть произошла из-за инфаркта, сообщает РБК.

Виктору Сергееву исполнился 71 год. Он возглавлял АККОР Кубани почти 23 года, информирует "Российская газета".