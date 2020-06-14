Пользователи соцсетей потребовали вернуть прямые выборы мэра Ставрополя

14 июня 2020, 13:33

Мэра Ставрополя должны выбирать сами горожане, заявили пользователи Facebook и Youtube, комментируя итоги конкурса на пост мэра, которым по выбору депутатов городской думы стал Иван Ульянченко.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля скончался Андрей Джатдоев, возглавлявший мэрию Ставрополя с 2016 года. Документы для участия в конкурсе на должность мэра подали 11 кандидатов, допустили пятерых из них. Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал выборы мэра Ставрополя "фарсом", поскольку в голосовании принимают участие только депутаты. По его словам, горожане пытались, но не смогли добиться проведения ни местного, ни краевого референдума о выборности мэра.

Главными проблемами Ставрополя опрошенные "Кавказским узлом" горожане назвали безработицу, состояние общественного транспорта, хаотичную застройку и вырубку зеленых насаждений.

Конкурсная комиссия представила на рассмотрение Ставропольской городской Думы две кандидатуры - действующего главы города Михайловска Игоря Серова, ранее возглавлявшего Октябрьский район города Ставрополя, и министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Ивана Ульянченко. Голосование прошло 11 июня, депутаты избрали Ивана Ульянченко.

"Новый мэр имеет богатый опыт административной работы, отлично знаком со спецификой краевого центра: в свое время работал заместителем главы Ленинского района, главой Промышленного района города Ставрополя, занимал должность первого заместителя главы городской администрации", отмечается в сообщении от 11 июня на сайте городской думы.

Депутаты поддержали кандидатуру Ульянченко единогласно, отмечается в публикации на Youtube-канале "Своё ТВ" от 11 июня.

Публикация вызвала критические комментарии пользователей хостинга. "Странно как-то: все как один, единогласно", - отметила Елена Кузнецова. "Тайно выбрали свои своих. Для себя, как всегда", - заявила Lubov Kuznezova. К 13.33 мск 14 июня эта публикация собрала 1315 просмотров и шесть комментариев. У канала 26,5 тысячи подписчиков.

Пользователи Facebook также раскритиковали способ проведения выборов. "Раньше мэра жители выбирали", - прокомментировал Роман Владимирович Неврев публикацию о выборах в паблике "АТВ медиа". "Странно, что мэра своего города нельзя избирать жителям этого города", - написала Мария Мацука. "С удивлением узнал сегодня, что мы выбрали мэра", - сыронизировал Абдулла Гаджимусиев.

К 13.33 мск 14 июня эта публикация собрала шесть "лайков" и пять комментариев. У паблика 3,3 тысячи подписчиков.