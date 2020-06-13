Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев подвергся нападению

13 июня 2020, 20:28

Рагим Газиев получил травму головы при нападении на него в Баку. Полиция Баку считает причастным к инциденту бывшего зятя Газиева. Однако сам пострадавший заявил, что у него нет предположений о том, кто мог напасть на него.

Рагим Газиев был министром обороны Азербайджана с 1992 по 1993 год. Осенью 1993 года его арестовали по делу "об оккупации армянскими войсками городов Шуша и Лачин в Нагорном Карабахе в мае 1992 года". В сентябре 1994 года Газиев сбежал из изолятора и до 1996 года скрывался в России. В 1995 году его заочно приговорили к смертной казни, позже замененной на пожизненное заключение. После задержания московской милицией в 1996 году Газиев был передан азербайджанским правоохранительным органам. На свободу он вышел после помилования в 2005 году.

Нападение на Газиева было совершено 12 июня около 17.00 по местному времени (16.00 мск). "Я только вышел из подъезда, как меня сзади ударили тупым предметом. Я упал, помутнело в глазах на несколько секунд. Когда я пришел в себя, увидел убегающих людей. Мне показалось, что их было двое или трое. У меня из головы потекла кровь. Окружающие меня люди принесли воду, вызвали полицию, скорую помощь. Полиция приехала примерно через час, и меня отвезли в отделение для взятия показания. "Скорая" приехала уже туда", - рассказал Газиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что вернулся домой после оказания медицинской помощи в отделении полиции.

Глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 221. 1 (хулиганство) УК Азербайджана.

По данным следствия, в нападении на Газиева подозревается его бывший зять, и он, по данным полиции, попал на камеры видеонаблюдения близ места происшествия.

Представитель полиции сообщил, что ранее бывший муж дочери Газиева уже нападал на него, и по этому делу ведется судебный процесс.

Однако, по словам Газиева, полиция еще не предоставила ему информацию о расследовании. "О том, что подозревается мой бывший зять, я узнал из СМИ. Мне вчера (12 июня) в полиции сказали, что предоставят информацию об итогах расследования, но пока ничего не говорили", - утверждает Газиев.

Бывший министр обороны отметил, что у него пока нет каких-либо предположений о мотивах нападения, и сам он сам никого не подозревает. "Версиями никого нельзя обвинять. На месте происшествия есть камеры. Просмотром записей можно установить, кто меня ударил", - сказал Газиев.

Напомним, в декабре 2017 года бывший министр обороны Азербайджана, политзаключенный Рагим Газиев был арестован на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Апелляционный суд заменил меру пресечения на штраф, засчитав отбытые пять суток в счет его уплаты. Газиев назвал обвинение ложным и связал свой арест с публикацией его интервью, где он подверг критике президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее Газиев был задержан в 2013 году после того, как он выступил в СМИ с открытым письмом к президенту, в котором также раскритиковал его.