Жители Чечни припомнили умершему Абушайху Висмурадову избиение старика

13 июня 2020, 14:10

Сообщения о смерти бывшего начальника грозненской полиции Абушайха Висмурадова в WhatsApp сопровождаются видео с избиением пожилого мужчины. Висмурадова похоронили еще 12 июня, но официальных сообщений о смерти брата вице-спикера парламента Чечни так и не появилось, констатировали местные жители.

"Кавказский узел" сообщал, что в Чечне 12 июня из-за смерти брата вице-спикера парламента Чечни Абузайда Висмурадова, Абушайха, отменили запланированный по случаю Дня России онлайн-концерт. О смерти бывшего начальника грозненской полиции Абушайха Висмурадова сообщили жители Чечни, официально об этом не объявлялось.

Похороны Абушайха Висмурадова прошли 12 июня на кладбище селения Ахмат-Юрт Курчалоевского района, которое является родовым селением главы Чечни. На тезет (поминки) по Висмурадову, как отметили местные жители, приезжали руководители республики, силовики, главы районов и чиновники различных уровней, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале июня появилась информация о симптомах коронавируса у заместителя председателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова. Он здоров, заявил Рамзан Кадыров в ответ на эти публикации. В подтверждение этих слов Кадыров распространил видео с Висмурадовым. Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Сообщения о смерти Абушайха Висмурадова, которые с 12 июня распространяются среди жителей Чечни через мессенджер WhatsApp, сопровождаются видеороликом грубого обращения с пожилым человеком, передал корреспондент "Кавказского узла".

На видео Висмурадов в полицейской форме бьет старика по рукам. Оба говорят на чеченском языке, повысив голос. Лицо старика заретушировано. "Я выйду куда хотите, только оденусь", - приводятся в титрах на видео слова пожилого мужчины. "Да пошла ты!" - грубо обрывает старика человек, стоящий рядом с Висмурадовым. Этот человек похож на бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова и в титрах обозначен как "Кадыров". "Не надо мне говорить "пошла ты"", - возражает пожилой человек. Сразу после этого Висмурадов хватает старика, силой наклоняя его вперед. На этом видео обрывается. "Это только капля в море, которая попала на камеры", - резюмируется в титрах.

Ранее в Чечне вызвало большой резонанс видео, на котором Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, применяет электрошокер к женщине. Позднее Ислам Кадыров извинился, объяснив свое поведение последствиями тяжелых травм. Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому бывший мэр Грозного приходится родственником, заявил, что тот "перестарался", говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

"Умер, говорят, этот товарищ (Абушайх Висмурадов. - Прим. "Кавказского узла"). Теперь найдет то, что делал (то есть ответит за содеянное. - Прим. "Кавказского узла")", – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий одного из пользователей мессенджера к видео с избиением старика. "Ушел этот герой", - иронически написал другой пользователь.

Житель Чечни Ваха отметил корреспонденту "Кавказского узла", что это не единственное такое видео с Висмурадовым. "Мое отношение к Висмурадову поменялось в худшую сторону после того, как появились ролики, где он избивает людей", - отметил он.

27 октября 2019 года на Youtube-канале Шейха Мансура появилось видео "Абу Шейх Висмурадов ударил чеченского старика". На видео группа силовиков отчитывает людей, сидящих в зале. Один из силовиков при этом пинает человека из первого ряда. В первом ряду сидит и пожилой мужчина, который обращается к силовикам на чеченском языке. Висмурадов подходит к нему и делает пощечину. К 14.10 мск 13 июня это видео собрало 11,5 тысячи просмотров.

К 14.10 мск 13 июня на сайте МВД Чечни и страницах близкого окружения главы Чечни в Instagram не появилось сообщений о смерти Абушайха Висмурадова. ЧГТРК "Грозный" 11 и 12 июня информировала о смерти двух известных чеченских поэтов, Умара Яричева и Абу Уциева, но не сообщала о том, что скончался Висмурадов.

Instagram-паблик "ЧП Грозный_95" разместил сегодня короткое видео с Абушайхом Висмурадовым. "Поистине, мы от Аллаха и к Нему возвращение!" - говорится в публикации. Читатели паблика оставили к видео сочувственные комментарии. "Да простит его Всевышний. Да сделает его Всевышний гостем рая", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя соцсети oneill9999.

Жители Чечни указали корреспонденту "Кавказского узла", что братья Висмурадовы - одни из наиболее приближенных к Рамзану Кадырову лиц. "Висмурадовы – односельчане Кадырова. Патриот (прозвище Абузейда Висмурадова. - Прим. "Кавказского узла") - начальник его охраны, теперь вице-премьер правительства. Абухусейн – депутат парламента. Абушайх работал в системе МВД, возглавляя полицию Грозного. Достаточно странным выглядит то, что официально его смерть никак не освещается и не комментируется, хотя он скончался еще вечером 11 июня. Обычно в таких случаях на телевидении бывают соответствующие репортажи", - отметил местный житель Адлан.

"О кончине Абушайха Висмурадова узнал из рассылки в WhatsApp, но каких-то официальных сообщений об этом почему-то не было. Он был, так сказать, продуктом своего времени и исполнителем указаний руководства, как все остальные кадыровские силовики и чиновники", - полагает жительница республики Фатима.