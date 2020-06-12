Скриншот публикации о приговоре Айтахаджи Халимову, https://www.instagram.com/p/CBU1tUhFYmQ/

12 июня 2020, 13:13

Пользователи Instagram поддержали осужденного за репост роликов о боях в Чечне

В действиях жителя Калининграда Айтахаджи Халимова, опубликовавшего ролики о войне в Чечне, нет экстремизма, заявили пользователи Instagram. Они указали, что подобное видео демонстрирует и государственное телевидение.

Как писал "Кавказский узел", в июне Второй западный окружной военный суд признал 27-летнего Айтахаджи Халимова из Калининграда виновным в публичных призывах к террористической деятельности и приговорил его к 3,5 года заключения за размещение в соцсети документальных видеороликов о боях в Чечне. Халимов признал, что действительно публиковал ролики, но заявил, что не имел умысла пропагандировать и оправдывать терроризм. Эти видеоролики давно распространены в интернете и являются историческим материалом, заявила его адвокат Марии Бонцлер.

Скриншот комментария к новости о приговоре Айтахаджи Халимову, https://www.instagram.com/p/CBU1tUhFYmQ/В действиях Халимова нет экстремизма, указали читатели Instagram-паблика "ЧП Грозный_95", разместившего сегодня новость о приговоре калининградцу. "То есть бомбить город и всю республику, и убивать людей можно было, а вот говорить [об этом] и показывать это нельзя", - написал _borzoi_shatoi_grozniy. Его комментарий за два часа собрал 67 "лайков". "Где свобода слова? <...> Это история Нохчийчоь (Чечни)", - указал ___grozny___95___.

"Тех, кто воевал и уничтожал чеченский народ, там не сажают [в тюрьму]", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя ahmathanov_095, написанный на чеченском языке. "Ни за что посадили они парня", – написал по-чеченски abu_muhammad78. "Тогда нас всех надо сажать [в тюрьму]. У кого из нас нет видео о войне?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя xasambek_95.

Правоохранители должны были ограничиться разъяснительной беседой с Халимовой и принимать жесткие меры только в случае повторных нарушений, полагает  zarema_950695. Она также указала на то, что кадры войны демонстрируются и на государственном телеканале "Грозный". "Я была в шоке, когда стали старые кадры войны начали показывать по ТВ", - отметила пользовательница соцсети, собрав 19 "лайков".

За три часа, к 13.13 мск 12 июня, эта публикация собрала 423 "лайка" и 58 комментариев. У паблика 55,1 тысячи подписчиков.

Отметим, что семья Халимова, по словам адвоката Марии Бонцлер, знакома с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Дед Рамзана Кадырова и дед Айтахаджи Халимова трудились на одной шахте, жили в соседних домах и похоронены на одном кладбище. Защита Халимова также сообщала о планах обратиться в Правозащитный центр "Мемориал". Однако на сайте правозащитной организации к 13.13 мск 12 июня не появилось информации об этом.

Примечание:

"Родные сообщили об отказе в свиданиях с обвиняемым в экстремизме жителем Дагестана", "Житель Каспийска обвинен в призывах к экстремизму", "Житель Дагестана получил три года колонии после публикации видео в соцсети".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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