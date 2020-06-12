Сочинцев возмутил снос исторического здания в центре города

12 июня 2020, 04:35

Застройщик, получивший разрешение на строительство отеля на месте зданий советского периода, уже снес кафе "Аленка", на очереди - ресторан "Каскад". Застройка центра города лишит курорт визитной карточки, в результате могут пострадать расположенные вблизи исторические строения, заявили жители Сочи.

Как писал "Кавказский узел", в центре Сочи по итогам общественных слушаний разрешено строительство гостиницы вместо ресторана "Каскад". Активисты в июне 2019 года выступили против изменения исторического облика города и попросили прокуратуру не допустить строительства нового пятиэтажного здания.

Сообщение о том, что в центре Сочи начался снос ресторана "Каскад" и кафе "Аленка", поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Эти объекты знаковые как для жителей, так гостей города. Сносятся без обсуждения с жителями... город теряет свой стиль, образ", - написал 2 июня автор сообщения.

Здания ресторана "Каскад" и художественного салона огорожены строительным забором, на территории находится тяжелая техника, а кафе "Аленка" уже снесено, паспорт объекта на ограждении отсутствует, передает 11 июня корреспондент "Кавказского узла".

"Строительство планируют вести в историческом центре, вблизи памятников архитектуры... На любом свободном клочке земли, на клумбах и в скверах строят очередные высотные жилищные комплексы", - с возмущением рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова.

"Сейчас нам продолжают навязывать очередной коммерческий проект гостиничных апартаментов", - сказала она. Кроме того, при осуществлении строительства многофункционального центра «Каскад» предусмотрено устройство буронабивных свай, что может самым негативно отразиться на состоянии расположенного в нескольких метрах от предполагаемого строительства здания казначейства, признанного памятником истории и культуры, сказала Ильенкова. При этом работы оказались за пределами официально установленной охранной зоны, но на недостаточном удалении, чтобы исключить беспокойство о безопасности памятника, считает она.

"«Каскад» и «Алёнка» - это история Сочи советского периода... Жалко нашу память, которую пытаются разрушить, и очень неприятно, что будет построено очередное многоэтажное невостребованное здание", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" историк-краевед Владимир Костиников. Он также рассказал, что если не будет проведена соответствующая закону археологическая экспертиза стройки, сочинцы могут лишится ещё одного объекта культурно-исторического наследия. "На месте, где намечено строительство, ранее находились стены Навагинского укрепления, откуда берет свое начало история поселения Сочи", - пояснил Костиников. По закону, археологическую экспертизу проводят до начала строительных или земельных работ, отметил историк. "Экспертизу должны проводить... профильные организации. Обязательная археологическая экспертиза проводится за счёт застройщика", - сказал он.

"Увидела "Каскад" за забором и ужаснулась: жалко до слез. Это ведь визитная карточка Сочи. На открытках печатали изображение "Каскада" как символа курорта и отдыха", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Сочи Вероника Ильюшина.

В разрешении на строительство отсутствует обязательная экологическая госэкспертиза, которая положена согласно п. 4 ст. 51 Градостроительного кодекса, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Шикарев.

Замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи Антон Кирсанов выдал 21 апреля разрешение на строительство 10-этажных апартаментов на Курортном проспекте, следует из документа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Антон Кирсанов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "госэкспертиза в данном случае не нужна".