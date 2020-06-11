Власти Кубани анонсировали отмену межмуниципальных пропусков

11 июня 2020, 15:30

С 12 июня для передвижения по Краснодарскому краю не нужны будут особые пропуска, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На Кубани с рядом ограничений разрешаются деловые мероприятия, открываются музеи.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кубани приступили к поэтапной отмене карантинных ограничений с 23 мая. Были отменены "желтые" пропуска для передвижения внутри муниципалитетов. Режим карантина в регионе продлен до 21 июня, но с 6 июня власти разрешили летним кафе и ресторанам возобновить работу.

Пропускной режим передвижения по краю вызывал критику местных жителей. Они, в частности, указывали на то, что спецпропуска для помощи пожилым и тяжелобольным родственникам власти не выдают. Кроме того, выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. Такие скопления людей грозят массовым заражением, указали пользователи соцсетей.

"Красные" пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. "Я решение принимаю с нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить… Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать", - процитировал сегодня Кондратьева ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что карантинные посты и пропускной режим между муниципалитетами сыграли огромную роль в борьбе с коронавирусом. "Но мы не можем все время находиться в режиме пропусков. Я считаю, мы правильно поступили, открыв парки и скверы, где рассредоточили людей. Но надо двигаться дальше – дать возможность жителям Краснодара, других городов и станиц перемещаться свободно. В том числе и на море", - приводятся слова Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края.

Также губернатор сообщил, что в крае разрешаются деловые мероприятия численностью до 50 человек. Открываются для посещения музеи по предварительной записи, возобновляется работа театров, но только для репетиций. Разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам, говорится в публикации от 10 июня на сайте краевых властей.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".